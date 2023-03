Tras 10 años de expansión, Grupo Sura iniciará recompra de acciones

Archivo particular

Grupo Sura registró un aumento de la utilidad neta controladora anual de 47% para ascender a $2,1 billones, cifra que superó la proyección de crecimiento entre 10% y 15%, anunciada al mercado al inicio del año.

Gonzalo Alberto Pérez Rojas, presidente de la organización le dijo a Portafolio que este resultado reflejó el crecimiento en primas y rentabilidad de Suramericana (seguros); la resiliencia de Sura Asset Management (inversiones) en un año desafiante para los mercados de capitales; los esfuerzos en control de gastos y eficiencias de ambas filiales; así como el incremento del método de participación de Grupo Sura en Grupo Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos.



¿Cómo le fue al Grupo Sura en 2022?



La compañía tuvo una utilidad de $2,1 billones, ingresos operativos históricos de $31,4 billones y subieron 26%, es decir, $6,5 billones más frente a 2021. Los ingresos tuvieron un alza anual compuesto de 15,6% en los últimos 7 años.



¿Qué van a llevar a la asamblea?



Los dividendos que se propondrán crecen el 63% sobre la utilidad del año pasado y es casi que el 70% de la ganancia neta.

Es una cifra alta en dividendos.



Esto hay que contextualizarlo, pues las compañías son dinámicas y desde la década pasada hicimos una expansión y estamos comenzando a recibir los frutos. Esa expansión se hizo con el esfuerzo de la compañía y ahora se le está devolviendo a los accionistas. Entre 2020 y 2022 el dividendo había comenzado a mejorar, pero había que ser conservadores pese a que habían subido por encima de la inflación, y como estamos con un flujo de caja importante, ese proyecto implica mejorarlo hasta $1.200 por acción.



¿En la asamblea habrá cambios en la junta directiva, habrá más presencia femenina?



No habrá cambios, pues la junta que se eligió el año pasado va hasta el 2024. En ese órgano de dirección hay dos mujeres. Ellas son enemigas que les demos cargos simplemente por ser mujeres y si se quiere ver así, pues eso es una segregación.

En la dirección de la compañía somos tres hombres y tres mujeres y acá en la parte corporativa somos como grupo un poco más de 60 personas. Del total de 30.152 empleados de las compañías del Grupo Sura, el 65,8% son mujeres, que también ocupan el 56,4% de cargos de liderazgo.

Van a proponer readquirir acciones. ¿Para qué?



En 2020 se pidió el programa de readquisición por $300.000 millones y lo veníamos monitoreando y pedimos volver a llenarlo pues se alcanzaron $50.000 millones.

Le pediremos a la junta directiva que se haga esa readquisición y ellos discrecionalmente decidirán. Queremos dinamizar y reactivar ese mercado de acciones pues el mercado colombiano tiene poca demanda, lo que no ayuda a que se formen precios.



¿Tienen previsto emitir bonos ordinarios o bonos sostenibles?



Por ahora estamos trabajando en el desapalancamiento y no pensamos en nuevas emisiones pues estas se hacen con objetivos específicos. Estamos habilitando el programa de emisión pero no estamos en eso. Estamos concentrados en que las filiales lleguen al optimo de rentabilidad.



¿Se expandirán a países diferentes en los que están?



Estamos presentes en 10 países y los negocios en Chile y México tienen una buena dinámica. Colombia representa el 60% de la operación del grupo.

¿Qué opina de las reformas?



Las reformas de la salud, laboral y pensional deben formalizar el país. La pensional debe dar más cobertura y solidaridad, en la laboral buscar reducir esa cifra de más del 50% de informalidad.



