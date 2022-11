Decretan nueva medida sobre los miembros de la junta del Grupo Sura

El Grupo Sura informó que fue notificada del Juzgado 5 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín sobre el auto del 17 de noviembre. Esta decisión decreta medidas cautelares en el marco de proceso verbal promovido por el Grupo de Inversiones Suramericana S.A. en contra Ángela María Tafur Domínguez, María Ximena Lombana Villalba, y Andrés Bernal Correa, miembros de la Junta Directiva. Y aclaró que en esta acción el Grupo Sura tiene calidad como demandante.



De acuerdo con el comunicado, los tres miembros no pueden dar órdenes como supuesta junta directiva, "cuando aquellas hayan sido adoptadas con la participación y el voto de un número inferior a cuatro (4) miembros".



Además, dice que los tres miembros de la Junta Directiva no pueden dar instrucciones a los representantes legales de Grupo SURA, "en particular respecto de la pretendida enajenación de las acciones de las que Grupo SURA es titular en Grupo Nutresa S.A. en respuesta a la OPA lanzada por IHC Capital Holding LLC".



Y el documento concluye con que se oficiará a la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y a Deceval S.A. "para que se abstengan de inscribir cualquier orden de aceptación de enajenación de las acciones de las que Grupo SURA es titular en Grupo Nutresa S.A. en respuesta la OPA lanzada por IHC HOLDING LLC.".



