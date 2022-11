Dictan medidas cautelares contra tres miembros de junta del Grupo Sura

El Grupo Sura informó que fue notificada de un Auto del 16 de noviembre del Juzgado 10° Civil del Circuito de Oralidad de Medellín. Esta decisión decreta medidas cautelares, como parte del proceso por una acción popular promovida por el accionista minoritario Diego Patiño Moreno en contra de tres personas: María Ximena Lombana Villalba, Ángela María Tafur Domínguez y Andrés Bernal Correa, quienes son miembros de la junta directiva en representación del accionista Jaime Gilinski.



(Grupo Sura aclara que junta no ha tomado decisión sobre Opa de Nutresa).

Por lo que, estos tres miembros no pueden dar órdenes como supuesta junta directiva, pues ese órgano lo deben conformar siete miembros.



A esta acción jurídica, dijo que la compañía está vinculada como parte no demandada junto a otras personas jurídicas.



Menciona que el texto del Auto de medidas cautelares señala que “no parece regular, cotidiano y prolijo que una decisión de junta, inicialmente conformada por siete miembros, sea aprobada por tres de ellos”.



(Grupo Sura y Gilinski; de los negocios en Bolsa a la Justicia).



En ese sentido, asegura Grupo Sura, que el juez dispuso que existe una amenaza en contra de los derechos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios, tales como la confianza en el mercado de valores y gobierno de sus emisores, la estabilidad del sistema financiero y la moralidad pública.



A la luz de esta decisión judicial, los representantes legales de Grupo Sura no podrán ejecutar ningún acto que provenga de una supuesta junta directiva conformada por solo tres miembros. Grupo Sura menciona que de hecho, el Auto señala que la Compañía deberá “abstenerse de tramitar o gestionar cualquier acto o decisión que no cumpla con las normas legales y estatutarias aplicables, en materia de decisiones de la Junta Directiva de Grupo Sura”.



Grupo Sura advierte que de igual manera, la decisión contenida en el auto también fue notificada a la Superintendencia Financiera de Colombia, a las Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia y la Cámara de Comercio de Bogotá.



(Fallo contra exfuncionario de Saludcoop por pagos con dineros de salud).



La holding financiera dijo que confía en que las autoridades y las instituciones de Colombia actúen a la luz de la ley, “y como compañía seguimos obrando bajo los principios corporativos de responsabilidad, transparencia, respeto y equidad que nos orientan”.



PORTAFOLIO