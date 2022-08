Las pymes deben adoptar esquemas de Gobierno corporativo: expertos

El Gobierno corporativo es un mecanismo eficaz para que las empresas operen sus negocios y tengan relaciones con su entorno que les beneficie a ellas y a sus grupos de interés.



(Los beneficios que traerá para pymes la nueva plataforma de la Dian).

Así lo concluyeron ayer expertos que participaron en el Foro “Gobierno corporativo, la clave en la gestión empresarial”, organizado por Portafolio en alianza con Grupo Sura.

Los expertos coinciden en la importancia de que las empresas adopten esquemas de Gobierno corporativo, incluso las pymes, al considerar que trae beneficios a la organización y a su entorno.



El evento se organizó en dos paneles. En el primero participaron Ricardo Nates, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá; el exsuperintendente Francisco Reyes Villamizar y Jennyffer Vargas, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad EAN. El segundo, enfocado a la experiencia empresarial contó con Silvia Restrepo, gerente de Gobierno corporativo de Ecopetrol; Alberto Duque, jefe de asuntos públicos de Enel y Andrea Pradilla directora de GRI América Latina, organización que trabaja en reportes de sostenibilidad en las empresas.



(Así arrancó la relación entre los gremios y el gobierno Petro).



Nates explicó que una estructura de Gobierno corporativo robusta permite establecer focos estratégicos fundamentales. Se hablaba de la relación de los órganos de dirección con la administración y, eventualmente, con los grupos de interés. Pero hoy en día nos damos cuenta que no solamente atiende a esa necesidad y abarca los temas ambientales y desde el punto de vista social, planteó.



“Es importante que estos principios se apliquen, pero el 96% de las empresas son pymes o mipymes y tenemos la responsabilidad de que lo apliquen”, dijo.



El exsuperintendente Reyes reflexionó sobre cinco aspectos. El primero sobre que la mayoría de pautas de Gobierno corporativo que prevalecen internacionalmente rigen para compañías que cotizan en Bolsa, pero la realidad en Colombia es que hay 198 pero de esas solamente unas 30 tienen una bursatilidad adecuada.



“Esto, en alguna medida, tiene que ver con el Gobierno corporativo porque cuando una firma va a la Bolsa es para despertar confianza en los inversionistas”, comentó, al insistir que debe llegar a más empresas.



Indicó la importancia de la difusión de capital como receta para que los administradores sean más eficiente, al tiempo que analizó el desempeño de la prima de control en Colombia, la cual se refiere a lo que se paga por adquirir un bloque de control. “Cuando el Gobierno corporativo es muy bueno existen tantos controles normativos para que ese mayoritario no pueda abusar de su posición”, dijo. Otro indicador clave es que en un escenario activo de este mecanismo proliferan los litigios societarios, lo cual no se ve en Colombia.



Por último, llamó la atención en que el ejercicio acertado del gobierno corporativo impacta en la valorización de las empresas, pero los estudios no muestran eso en el país. A su juicio hay que “avanzar en la puesta en marcha de mecanismos eficaces para hacer valer las pautas de Gobierno corporativo tanto en el sector de compañías cotizadas como en el sector de compañías cerradas”.



La académica Jennyffer Vargas considera que la pedagogía es urgente para que más empresas se sumen a estas prácticas.



Cree que una muestra de ello es que en la pandemia las organizaciones que tenían estructuras sólidas de Gobierno corporativo salieron adelante y garantizaron su permanencia.



PORTAFOLIO