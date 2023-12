Grupo Sura comprará acciones de Sura Asset Management a Grupo Bolívar

Archivo particular

Grupo de Inversiones Suramericana informó al mercado que junto con Grupo Bolívar (directamente y a través de la Compañía de Seguros Bolívar, 'Grupo Bolívar), suscribieron un contrato de compraventa de acciones mediante el cual Grupo Sura se compromete a adquirir 254.930 acciones ordinarias de Sura Asset Management ('Sura AM'), filial de Grupo Sura, actualmente de propiedad de Grupo Bolívar, equivalentes a un 9,74% de Sura AM.



El precio a pagar por las acciones será de $1,58 billones.



Grupo Sura dijo que dicha adquisición "será pagada en tres (3) instalamentos, el

primero a la firma del contrato y los dos restantes en mayo y noviembre de 2024. El

pago será fondeado en una tercera parte con dividendos extraordinarios pagados por Sura AM y dos terceras partes con recursos disponibles y financiación".



También informó que el cierre del contrato está sujeto a determinadas condiciones precedentes, incluyendo las aprobaciones regulatorias aplicables.

Las partes acordaron dar por terminado el contrato de salida que establecía diferentes

alternativas para enajenar la participación de Grupo Bolívar en Sura AM.



Grupo Sura agradeció a Grupo Bolívar por los más de 11 años de alianza que les

permitió crecer y consolidar a Sura AM como "una empresa líder en el negocio de ahorro e inversión en la región y una compañía estratégica del Grupo Empresarial Sura, a través de la cual hemos acompañado a millones de personas en la construcción de sus sueños y metas".



Grupo Sura de manera directa adquirirá 191.198 acciones ordinarias de Sura AM propiedad de Grupo Bolívar y 63.731 propiedad de Seguros Bolívar. De manera

indirecta, Grupo Sura, a través de su filial Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S., adquirirá 1 acción ordinaria propiedad de Seguros Bolívar.



