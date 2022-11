Grupo Sura: lo que está pasando con su JD por la opa de Nutresa

La oferta pública de adquisición (opa) que el grupo emiratí IHC adelanta en la Bolsa de Valores de Colombia sobre Nutresa, principal procesador de alimentos del país, y que termina el 18 de noviembre, ha ocasionado en los últimos días una controversia en la junta directiva del Grupo Sura, su mayor accionista (32,23%).



(Vea: Grupo Sura informó que no ha tomado una decisión sobre opa de Nutresa).

La razón es que la Superintendencia de Sociedades les ordenó a Luis Javier Zuluaga Palacio y Jaime Sebastián Orejuela Martínez miembros de la junta directiva del Grupo Sura, en representación del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), abstenerse de participar en deliberaciones y decisiones en el caso de la propuesta de vender la participación al grupo árabe.



La decisión se tomó pues en la asamblea general de accionistas de Grupo Sura del 26 de octubre se determinó levantar los conflictos de interés de Zuluaga y Orejuela, pues tienen vínculos familiares con otros miembros de juntas directivas del GEA.



De esa manera, el Grupo Gilinski, que tiene tres puestos en la junta directiva de Grupo Sura, en teoría quedaría con mayoría frente a los dos miembros que quedarían habilitados para votar en representación del GEA. Pero esos dos miembros de junta inhabilitados, así como las directivas de Grupo Sura alegaron que se habría presentado un conflicto de interés por parte del funcionario de la Superintendencia de Sociedades que tomó la decisión que los inhabilitó, pues hasta hace pocos meses él trabajó en una oficina de abogados que el Grupo Gilinski tiene contratada.



(Vea: Los árabes detrás de Nutresa entran al banco digital de Gilinski).



A pesar de esto, Luis Javier Zuluaga Palacio y Jaime Sebastián Orejuela Martínez renunciaron a la junta de Grupo Sura.



De esa manera, dijo la holding financiera del GEA, se deshacía el quórum deliberatorio para tomar cualquier decisión sobre la venta de las acciones de Grupo Sura en Nutresa.



Pero poco después, renunciaron los restantes dos miembros en la junta directiva en representación del GEA por lo que en la junta, que estatutariamente y de acuerdo con el Código de Comercio debe tener al menos siete miembros, quedó prácticamente desintegrada por lo que se debe someter a una nueva elección.



Pese a lo anterior, dijo la administración de Grupo Sura, “tras la renuncia de los cuatro miembros de la junta directiva, los que quedaron, en representación del Grupo Gilinski, Ángela María Tafur, María Ximena Lombana y Andrés Bernal sostuvieron una reunión para la que no tenían facultades legales o estatutarias. En esa reunión manifestaron su intención de aceptar la opa por acciones de Grupo Nutresa”.



(Vea: Opa por Nutresa: ¿una puerta para realizar otras compras?).



Para las directivas de grupo vendedor, “esa no es una decisión de la junta directiva del Grupo(...). Como tal es inexistente. Grupo Sura no ha tomado una decisión con respecto a la opa por Nutresa”.



Y advirtió que puso esta situación en conocimiento del mercado y de las autoridades competentes “para que no se produzca una desinformación en el mercado público de valores que podría tener graves efectos para todos sus participantes”.

Nutresa es el principal conglomerado productor de alimentos de Colombia de la que hacen parte marcas como Noel. Archivo

Precisamente, este viernes 11 de noviembre, Grupo Sura convocó a la reunión extraordinaria de asamblea de accionistas que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre para la elección de la nueva junta directiva.



Sin embargo, Jgbd Holding y Nugil, del Grupo Gilinski y ligadas por negocios con el grupo árabe IHC, solicitaron una asamblea de accionistas de Grupo Sura para el 18 de noviembre, para someter la aprobación de una reforma de estatutos que busca desbloquear las decisiones de la junta directiva de la opa.



(Vea: Nutresa suscribe financiación sostenible con Bancolombia).



La opa por Nutresa irá hasta el 18 de noviembre, pero IHC Capital Holding podrá prorrogar el plazo, sin que supere el máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha en que se inicie el plazo para la recepción de aceptaciones.



IHC busca comprar entre 25% y el 31,25% del capital de Nutresa y pagará 15 dólares por acción. Hasta el viernes a la opa habían concurrido 515.153 acciones, el 0,36% del total dispuesto a comprar por parte de IHC.

PORTAFOLIO