Los objetivos que Gilinski se plantea alcanzar con el Grupo Sura

De la misma manera como sucedió tras la asamblea de accionistas de Nutresa, este viernes, en la reunión de Grupo Sura, Gabriel Gilinski entró en su junta directiva como miembro patrimonial luego de dos ofertas públicas de adquisición (opas) en las que el grupo liderado por su padre, Jaime, adquirió el 31,5% de las acciones y se convirtió en el principal socio del holding financiero del Grupo Empresarial Antioqueño.



En la Asamblea General de Accionistas de Grupo Sura se aprobó el pago de un dividendo ordinario de $784 por acción, propuesto por la Junta Directiva el 25 de febrero pasado. Esto representa un crecimiento del 30% frente al aprobado en 2021.

De acuerdo con el holding financiero con la decisión se mantiene la senda creciente del dividendo que en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento anual compuesto de 10%.



El monto total que distribuirá como dividendo ordinario es de $454.115 millones, que se pagará en cuatro cuotas iguales de $196 por acción el primero de abril, primero de julio y 3 octubre de 2022, y una última el 2 enero de 2023.



“El aumento en la distribución del dividendo refleja el compromiso de Grupo Sura con la creación de valor para todos sus accionistas, un compromiso que va de la mano de preservar un portafolio balanceado con una visión de largo plazo y que aporta a un desarrollo armónico de la sociedad. Al cierre del 2022 proyectamos que la utilidad neta consolidada de Grupo Sura crezca entre un 10% y un 15% frente al año pasado”, comentó Gonzalo Pérez, Presidente de Grupo Sura.



El directivo agregó que durante este año la compañía continuará con su proceso de desapalancamiento, soportado en un aumento de los dividendos recibidos. Además proyecta queel indicador de rentabilidad sobre patrimonio (ROE ajustado) se ubique en el rango del 8% al 9%, con miras a que en el año 2024 sea superior al costo de capital.



Grupo Sura dijo que tendrá como focos de gestión durante 2022 los objetivos de una creación de valor para todos los accionistas, la rentabilidad de las inversiones de su portafolio y el desapalancamiento financiero.



En cuanto a sus filiales, Suramericana y Sura Asset Management, estas contemplan inversiones para el desarrollo de sus negocios que totalizan US$223 millones, asociados a temas como nuevos productos y soluciones, digitalización, actualización tecnológica, entre otros, y continuar siendo relevantes para más de 42,8 millones de clientes en 10 países de la región, destacó el presidente de Grupo Sura.



También se destacó el avance de Grupo Sura como gestor de inversiones que busca una rentabilidad sostenible mediante una visión de largo plazo en cuatro pilares.



El primero de ellos es el capital financiero, en el que en 2021 se monitorearon las sendas de rentabilidad de las inversiones del portafolio con la obtención de eficiencias y control de gastos, con el fin de asegurar un adecuado flujo de dividendos hacia la compañía en 2022, que se estima esté alrededor de $ 1,1 billones, el mayor registrado históricamente, luego de los positivos resultados de 2021, que cerró con ingresos consolidados de $24,8 billones y una utilidad neta consolidada de $1,5 billones.



En relación con el capital social, en el último año, las compañías del Grupo Empresarial Sura participaron en 398 proyectos, en alianza con diversas organizaciones para contribuir de diferentes maneras a la vida de más de 800.000 personas.



En el último año, Grupo Sura avanzó en un marco de actuación para la gestión de los riesgos y oportunidades derivados del cambio climático; se actualizó la política de inversión sostenible y promovió en Suramericana y Sura Asset Management el desarrollo de productos y soluciones que incorporan criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo).



Asimismo, se aprobó la conformación de la Junta Directiva con tres miembros independientes (estándar más alto que el exigido por la normatividad colombiana) y 4 patrimoniales.



Los independientes serán Jaime Bermúdez Merizalde, María Carolina Uribe Arango; así como Jorge Mario Velásquez Jaramillo, Carlos Ignacio Gallego y Alejandro Piedrahíta Botero, como miembros patrimoniales. Ingresan José Luis Suárez Parra como independiente y Gabriel Gilinski Kardonski como patrimonial.



MENSAJE DE GILINSKI



Jaime Gilinski dijo que no habría hecho la inversión de la magnitud que se hizo “si no tuviéramos la confianza de que es una gran empresa” y que con la presencia de su hijo Gabriel quiere apoyar a Grupo Sura. Aseguró que Colombia necesita la confianza de todos “para que empresas como grupo Sura sigan creciendo y sigan siendo exitosas”. “Creo que mi propósito y el de mi hijo en la Junta Directiva es ayudar a empujar, así lo dije en Nutresa. Ayudar a que la compañía continúe con los éxitos que ha tenido y que tenga más”.



Y pidió que el próximo año entregue muchos más dividendos a todos los accionistas, que la compañía siga creciendo, que ayude a la sociedad y reduzca el endeudamiento.



VIENEN LAS TERCERAS OPA



La Bolsa de Valores de Colombia dijo que Servivalores GNB Sudameris S.A Comisionista de Bolsa, actuando en nombre de Nugil S.A.S, acreditó ante la entidad la constitución de la garantía correspondiente para realizar la opa de Grupo Nutresa. La garantía es una carta de crédito stand-by por US$346 millones.



Asimismo, dijo que la firma comisionista de bolsa, actuando en nombre de JGDB Holding S.A.S., acreditó la constitución de la garantía correspondiente para realizar la opa sobre Grupo Suramericana mediante una carta de crédito 'stand-by' por US$120,3 millones.

