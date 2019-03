Grupo Sura reducirá su deuda

El holding colombiano de inversiones Grupo Sura reduciría este año su deuda hasta en $450.000 millones de pesos, un 10% del nivel actual, para consolidar la expansión de los últimos años, sin que tenga planes de más adquisiciones pronto, dijo el presidente del grupo.



(Consolidación y crecimiento orgánico, foco de Grupo Sura).

La iniciativa del conglomerado -que en los últimos siete años ha invertido más de US$9.000 millones en su proceso de expansión en el sector financiero y asegurador en 10 países de América Latina- incluirá la venta de algunos activos no estratégicos y eficiencias operativas. “Sí tenemos un plan para ir reduciendo nuestro nivel de apalancamiento, que no es preocupante ni excesivo, pero sí queremos bajarlo un poco”, dijo David Bojanini, presidente de Grupo Sura. La deuda del conglomerado totalizó cerca de $5 billones al cierre del año pasado.



Aunque Bojanini se abstuvo de estimar un cálculo de ganancias para este año, proyectó un crecimiento de alrededor de 10% en los ingresos operativos de Grupo Sura, desde los $19,5 billones que alcanzó el año pasado y que fueron neutrales frente a los de 2017.



La utilidad neta de Grupo Sura cayó un 7,7 % el año pasado a $1,34 billones, por pérdidas contables derivadas de la venta de su negocio de rentas vitalicias en Chile, la decisión de no participar en una licitación del seguro previsional en Colombia y menores ingresos por rendimientos.



Además, anunció que el holding invertirá unos US$80 millones este año, concentrados en transformación tecnológica en Suramericana y en Sura Asset Management, al tiempo que confió en que los indicadores financieros de la compañía superen las previsiones de crecimiento de los países en los que opera, saliendo al paso de preocupaciones sobre el panorama global. “No nos podemos guiar por las proyecciones de crecimiento de la economía mundial o de la región, nuestras metas son mucho más ambiciosas de lo que crezcan los países, porque en América Latina la penetración de productos financieros y de seguros es muy baja (...), entonces hay una gran oportunidad”.