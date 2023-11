Grupo Sura registró ingresos de $26,5 billones a septiembre

Grupo Sura dijo que a septiembre consolidó unos ingresos de $26,5 billones, con un crecimiento de 28% en comparación con el mismo periodo de 2022, y una

utilidad operativa de $3,4 billones con un avance anual de 45%.



Estos resultados se explican por el crecimiento de primas de Suramericana en sus segmentos de aseguramiento, aun con la mayor siniestralidad en el segmento de salud en Colombia, así como el aumento de ingresos de Sura Asset Management, en particular por comisiones en Ahorro y Retiro, rendimientos acumulados por encaje y eficiencias en gastos operativos.



Así, Grupo Sura consolidó una utilidad neta controladora de $1,1 billones a septiembre, cifra que al excluir efectos contables no recurrentes que afectan la comparabilidad de cifras, sería de $1,9 billones, un incremento de 35% frente al acumulado a septiembre de 2022.



La holding financiera dijo que tales efectos son: el impuesto diferido por la operación de Nutresa, que aún no representa efectos de caja, y la exclusión de esta inversión de los ingresos por método de participación; así como la desinversión de Suramericana en Argentina y El Salvador.



“Al tercer trimestre destacamos el desempeño operativo de los negocios de nuestro portafolio, que nos permite mantener la senda de crecimiento en ingresos y de la utilidad neta controladora al aislar efectos contables puntuales. Además, seguimos enfocados en implementar el Acuerdo Marco, el cual traerá beneficios para nuestros accionistas y la Compañía, con base en un portafolio de inversiones más focalizado en servicios financieros”, comentó Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura.



Así mismo, el resultado final consolidado de Grupo Sura a septiembre refleja los ingresos por método de participación en compañías asociadas del portafolio, que totalizaron $1,5 billones, principalmente, por Bancolombia y Grupo Argos, teniendo en cuenta que para el tercer trimestre ya no se contabiliza Grupo Nutresa dentro de esta línea.



Para el caso de Sura Asset Management, a septiembre totalizó ingresos por comisiones de $3,1 billones, lo cual en términos comparables representó un crecimiento proforma de 17% frente al mismo periodo de 2022. La utilidad neta controladora cerró en $645.000 millones, un aumento de 343%, impulsada por un crecimiento de ingresos por comisiones que fue superior a los gastos, el incremento de los activos bajo manejo (AUM) y los rendimientos acumulados de inversiones propias de los fondos de pensiones (encaje).



Por su parte, Suramericana tuvo ingresos por primas emitidas que aumentaron 18% a septiembre y alcanzaron $20,8 billones, por el crecimiento de todos los segmentos de aseguramiento.



Además, los resultados reflejan el efecto de una mayor siniestralidad (73,4% a septiembre), a pesar de la mejora de este indicador en los segmentos de Vida y Generales, por un aumento en frecuencia y severidad en EPS Sura. Con esto, la utilidad neta acumulada al tercer trimestre creció 71% y ascendió a $433.000 millones, por el mejor desempeño en Vida y Generales, en contraste con pérdidas acumuladas en Salud, explicado por la EPS; si se excluye el efecto de la reciente de la desinversión en Argentina y El Salvador, este resultado final asciende a $537.000 millones, 112% más frente a septiembre de 2022.

