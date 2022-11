Grupo Sura aclara que junta no ha tomado decisión sobre Opa de Nutresa

Archivo particular

A través de medios de comunicación se empezó a hablar sobre una supuesta decisión por parte de la junta directiva del Grupo Sura. Las publicaciones indicaban que el órgano habría tomado una decisión final respecto a vender sus acciones a Grupo Nutresa a través de la Oferta Pública de Adquisición, Opa, formulada por IHC Capital Holding.



No obstante, el conglomerado empresarial aclaró que en la reunión que se llevó a cabo el 10 de noviembre no hubo ninguna decisión por parte de la junta directiva. Explican, además, que no hubo presencia de 4 de los 7 miembros del órgano de decisión pues habrían renunciado con efectos inmediatos antes de comenzar la sesión.

Asimismo, exponen que "Angela María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa se negaron a escuchar el análisis legal del asesor jurídico independiente y externo de la Junta Directiva, sobre el asunto atinente a la falta de quórum deliberatorio y decisorio".

Grupo Sura también aclaró que las renuncias a cuatro directores fueron inscritas en el registro mercantil el mismo 10 de noviembre, según confirma el certificado expedido ese día.



Desmienten, además, que los asesores de la junta no estuvieran disponibles para hacer su presentación. "El asesor financiero experto estaba presente en las oficinas de Grupo SURA y el asesor en asuntos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) estaba disponible de forma virtual", asegura el comunicado.

La empresa también aclaró que Santiago Cuartas Tamayo, antiguo miembro de la junta, no hizo parte de las decisiones y solo ingresó para leer personalmente su renuncia.

"El documento que circula en algunos medios de comunicación como si fuese un

extracto del acta de la Junta Directiva no es un acta de la Junta de Grupo SURA

Incluso, la manifestación mediante la cual las directoras Lombana y Tafur se

nombran a sí mismas como presidente y secretaria de la Junta, respectivamente, no

tiene efectos; y, además, reconoce que no estaba el presidente de la Junta

Directiva porque había renunciado", explican a través de un comunicado.



Finalmente, Grupo Sura expone que la circulación de ciertas presentaciones de asesores financieros que incluyen información parcial de la empresa, puede ser una violación de la reserva comercial.

En este sentido, determinan que "las instrucciones derivadas de la reunión de Angela María Tafur Domínguez, Ximena Lombana Villalba y Andrés Bernal Correa, son inexistentes y de allí no se generan obligaciones para los administradores".

