Grupo UMA trae al país las motos británicas Triumph

Con 85.445 motos vendidas el Grupo UMA representantes de la marca Bajaj es líder en ventas hasta julio pasado, en un mercado en el que compiten más de una docena de marcas y ha facturado en siete meses 485.524 máquinas. Su gerente general, Rafael Gaviria, habló con Portafolio sobre el negocio de las motocicletas en Colombia.



(En julio el país llegó a 485.524 motos nuevas vendidas).

¿Son líderes del mercado en ventas, cómo fue?



Con Bajaj hemos desarrollado una red muy robusta en corto tiempo. Colombia es un país de regiones y entendimos la necesidad de productos para cada zona.

Grupo UMA llega al 90% del territorio nacional, con diferentes modelos de Bajaj para cada región, lo que se complementa con una amplia red de servicios. Trabajamos por entender la necesidad del consumidor.



¿Cómo entienden el mercado en UMA?



Dividimos el mercado de motocicletas en dos: las de calle, que es donde nos enfocamos en motocicletas de trabajo. Y como marca no estamos en scooter, doble propósito y todo terreno.



Así que considero que mientras el mercado más grande sea el de trabajo, seguiremos siendo líderes.



¿Cómo les ha ido con la crisis de los microchips?



Somos una compañía que tiene el más amplio portafolio de motos de calle, con productos full injection y frenos abs, para el correcto funcionamiento de esos equipos tenemos que desarrollar unos chips. Y ahí tenemos unas complejidades que hasta ahora hemos podido sortear.



Puedo decir que a hoy tenemos portafolio completo con un buen inventario, nuestro equipo de compras prevé lo mejor que se puede y nuestro proveedor en India realmente se preocupa por nuestros pedidos.



¿Motocarros, cómo va ese mercado?



Vemos como en las poblaciones está forma de transporte está creciendo. La razón es que es mucho más eficiente en términos de combustible. Ese carro (tres ruedas) hace 100 o 120 kilómetros por galón. Nuestro modelo Torito, es un monocubículo que es versátil y de alta durabilidad.



Además, con Bajaj Torito nuestra marca es líder en ese segmento con 70% del mercado. Ahora estamos trabajando en el proyecto de que sea más masivo, a través de alianzas con cooperativas para las comunidades.



¿Qué viene en materia de lanzamientos con Bajaj?



Tenemos lista la todoterreno Boxer 150X, con un motor de 150 cm3, más alta y cómoda.



¿Por qué, en general, los moteros no respetan las normas?



Siempre que vendemos una moto lo hacemos con el equipo completo, que tenga un casco de entrada.



Le explicamos a nuestros clientes la importancia del cuidado en el manejo, tenemos un instructivo para todos, pues cuando un motero sufre un accidente, no es sólo él. Es su familia, sus padres, su pareja, su entorno social, los que sufren. Y ni que hablar cuando hay terceros involucrados.



De otra parte, como compañía, apoyamos la educación vial y hacemos constantes alianzas con las autoridades en diferentes municipios.



Ahora, estamos en una campaña para que el motociclista maneje con respeto a las normas. Y por supuesto estamos en línea con la Agencia de Seguridad Vial.

Grupo UMA, siempre está dispuesto a trabajar para que el conductor sea más responsable.



Un alto porcentaje de motos circulan sin Soat …



Todas las motos que salen de nuestro punto de venta salen con Soat. Y lo volvemos a exigir cuando recibimos una moto como parte de pago de otra moto.



Y ahí lo podemos garantizar. En el resto de la operación de la motocicleta no tenemos posibilidad de llegar al propietario.



¿Cuántas motos se venderán este año?



En total en el país vamos a estar sobre las 900 mil o 950 mil unidades.

No llegamos al millón, porque el dólar está muy alto y hay riesgo de recesión lo que frena el mercado.



¿Cuántas motos de ustedes?



Estaríamos entre las 150.000 o 160.000 motos Bajaj vendidas. Motocarros serían 3.000. Hoy todo lo que vendemos es para Colombia.



Nosotros arrancamos ensamble en Colombia entre diciembre y enero del 2021. Iniciamos en plena pandemia y luego los paros. Esperamos que en los próximos 18 meses podamos expandir la planta y mirar a mercados de países vecinos.



¿Llegarán con nuevas marcas como Grupo?



Empezamos el proyecto de Triumph.



Allí vamos a entrar en el segmento Premium con motos de alto cilindraje.

Es una marca original del Reino unido. Este año en una alianza haremos el lanzamiento de la marca para Colombia.



Y vamos a traer todo el portafolio de esa marca. Es inminente la apertura de nuestra tienda, en la 116 con 19.



Además, le ofreceremos el servicio de respaldo a las motos de esa marca que ya están en el país.



En el portafolio están sus líneas: Adeventure, Classic, Roadster y Rocket-3. Y entre sus modelos: la Tiger 1.200, Speed Triple 1.200 RR y Tiger Sport 6660, entre otras.



Las cifras siguen en rojo…



Estamos entrando a Colombia, y en un año invertimos en construir una planta, abrimos 560 puntos de venta, nuestras inversiones se miden en muchos millones en dólares, y entramos con pandemia, protestas, crisis de chips, y sin embargo, ahí vamos ya caminado para bajar la deuda.



Uno tiene que apostar fuerte para ser el líder.



CÉSAR GIRALDO

PORTAFOLIO