La verdadera razón de los descuentos de grandes marcas en el país

La llamada 'guerra de descuentos' que se desató durante los últimos meses en los grandes supermercados ha estado relacionada con que las marcas quieren ayudar a mitigar la inflación en Colombia.



Sin embargo, además de sus intenciones de apoyar al bolsillo de los colombianos, la medida también hace parte de una estrategia de las marcas, según aseguró Camilo Herrera, fundador de la firma Raddar.



Éxito, Olímpica, Ara, Colsubsidio, Rappi, Tostao, entre otras compañías, lanzaron 'ofertones' luego de que el presidente Gustavo Petro aplaudiera la medida de Ara e invitara a más empresas a sumarse a la iniciativa de bajar precios.



Agradezco a Tiendas Ara su compromiso para reducir sus precios. Productos como arroz, huevos, aceite, fríjol, pasta, chocolate de mesa, avena, leche en polvo, los de aseo y cuidado personal, disminuirán entre el 10% y 45%.



Invito a más empresas a sumarse a esta iniciativa. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 15, 2023

En entrevista con Portafolio, Herrera, aseguró que "las empresas no reaccionaron a la respuesta del presidente Gustavo Petro, lo que pasó con este 'hard discount' es que ya existían unas estrategias previas de descuentos por el Día de la Madre y otras celebraciones. Ya habían unas marcas bajando precios".



Y agregó: "Las 'guerras de descuentos' siempre han existido, es una estrategia táctica de las compañías para liquidar inventarios y ganar mercado. En bienes de gran consumo liquidar inventario no es tan sencillo, se darían en bienes durables y semidurables".



Para el experto, "es una estrategia de marca y de marketing que busca atraer clientes, mantener mercado, y redinamizar los canales a los que el comprador estaba acostumbrado". Además, añadió que "es predecible que estas promociones sean una medida temporal".



Afirmó, además, que dicha "reacción viene cuando la inflación ya está cediendo y la capacidad adquisitiva de las familias crece".



Herrera recordó que, en abril de este 2023, Raddar registró una caída continua en la canasta de gasto de los hogares, "lo que significa que están ajustando el gasto las familias".



Y cerró diciendo que, después de no tener nuevos días sin IVA, las empresas van a buscar nuevas estrategias, por ello se han movilizado nuevas promociones, aunque subraya que dichas iniciativas no serán permanentes.



¿Qué es 'hard discount'?

Es un formato de 'retail management' creado en Alemania a finales de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar la recesión económica y la crisis social. Lo que ocurrió fue que una familia adaptó los precios de su comercio de barrio a la realidad económica de esa época.



Y esta idea se replicó progresivamente en todos los rincones del mundo.



En el caso de Colombia, el ecosistema de 'hard discount' se consolidó entre 2016 y 2017 y las primeras marcas en incursionar fueron:



1. Koba Colombia S.A.S. propietaria de tiendas D1

2. Jerónimo Martins propietaria de ARA.

3. Mercaderías S.A.S propietaria de Justo & Bueno, la cual ya no existe.



