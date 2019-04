H&M abrirá tres tiendas más este año

La cadena de tiendas H&M estará activa este año en materia de expansión en Colombia, tras dos años de operar en el mercado.



Como ya se había anunciado, Medellín se convierte en la segunda ciudad en la que hace presencia la marca.



Considera como todo un reto llegar a final del año a la capital de la moda colombiana, según Joaquim Pereira, country manager de la cadena en el país.

Explica que está programada la inauguración de una tienda en el centro comercial El Tesoro de esa ciudad y una segunda en el Centro Comercial Viva Envigado.



La tercera apertura, programada para junio de este año, estará en Bogotá. Se trata de abrir las puertas a un local de una sola planta en el centro comercial Plaza Mayor, en el sur de la ciudad.



(Lea: H&M retira publicidad luego de acusaciones de racismo)



Allí, la firma sueca logró un acuerdo para tomar un espacio que incluye una parte del supermercado Éxito, que allí opera.



“Nos emociona llegar a Centro Mayor porque es un centro comercial muy conocido y muy frecuentado en Bogotá”, dijo Pereira.



En total, estas tres tiendas generarán 250 puestos de trabajo.



Actualmente, H&M genera 320 empleos con las cuatro tiendas que están en diferentes zonas de Bogotá: Parque La Colina, La Felicidad, Fontanar y Plaza Central.



Con los resultados de la operación hasta el momento, el parte de la corporación es positivo, por lo que la actividad de la marca en Colombia es sostenible y rentable.

“Estamos aquí para quedarnos por muchos años”, afirma el empresario.



(Lea: La apuesta de comercio electrónico de H&M ya le da ganancias)



Y sobre la posibilidad de que la cadena pueda aprovechar la producción de textiles y confecciones de Colombia, el directivo señaló que la compañía sigue la directriz de trabajar con fabricas de todo el mundo.



Además, indica que hay un equipo basado en Suecia que revisa todos los mercados para ver dónde están las capacidades de producir en el futuro. “Colombia hace parte de este plan, pero no es nada que esté definido para el costo plazo”, dijo. Y aclaró que para la compañía se tendría que lograr un nivel de producción que sirva para exportar a otros países. No funcionaría si solo se manufacturan prendas para el mercado interno.



“Lo que estamos haciendo en este momento es produciendo localmente lo que corresponde al material no comercial y que tiene que ver con artículos de mobiliario, perchas, bolsas y productos de marketing”, añadió.



(Lea: Bogotá, plaza obligada para los pesos pesados del ‘retail’)



En Latinoamérica, H&M tiene tiendas en Chile, Perú y, más recientemente, en Uruguay. Si se mira a nivel global, cuenta con un servicio online en 47 mercados y tiene más de 4.962 locales en 71 países, que incluyen franquicias. En total, están más de 177.000 colaboradores.



“Colombia es un mercado desafiante. El clima es un factor que impone el reto de vender distintos productos en Bogotá, Cartagena o Medellín. Tenemos que variar y eso es lo que estamos aprendiendo para adaptar la marca al mercado”, dice Joaquim Pereira, de origen portugués y con más de 26 años de experiencia en la compañía.



En ese sentido, considera que es un valor agregado para la firma contar con un recurso humano local de 35 gerentes que manejan las tiendas. “Así que estamos creando todo nosotros, de manera independiente, lo cual no pasa en otros países”, sostiene.



Según explica, para atender los gustos de los clientes locales, el punto de partida de la cadena de abastecimiento consiste en atender como marca las tendencias de la moda en ciudades como Nueva York, París o Londres.



Esta oferta está ajustada a lo que pide el consumidor. De hecho, cree que la marca tiene un modelo de negocio en el que ofrece moda al mejor precio de manera sostenible y eso responde a las expectativas de los clientes nacionales.



“Nosotros nos ajustamos a la temporada que pide el mercado globalmente. Claro que se puede solicitar algunas prendas o productos que pueden ser más demandados por los clientes colombianos, afirma el directivo.



Destaca que, teniendo la experiencia en la operación en otros mercados, ha llamado la atención el perfil del cliente colombiano: joven, familiar y con un pensamiento muy sostenible.



Cuando se refiere al concepto familiar destaca cómo el departamento de niños en los establecimientos tienen una dinámica mayor frente al comportamiento que muestran otros locales en el mundo.



Por esta demanda, los espacios dentro de los locales son 20% más grandes si se comparan con un local en otro mercado. Los clientes valoran que los llamados ‘básicos’ son elaborados con algodón orgánico, complementa.



En estos dos años de presencia en Colombia, H&M se ha dado cuenta de que el consumidor reconoce la marca pero no conoce el producto, por lo que manifiesta el interés de experimentar los bienes. Por esa razón, asegura, en las tiendas de Colombia hay muchos más probadores que en otros países.



En materia de sostenibilidad, destaca el programa con el cual recicla ropa y reduce el impacto ambiental. En el mercado nacional también opera el plan ‘Recolección de prendas’, en el cual el cliente entrega tres prendas usadas –que no sean zapatos y accesorios–, y a cambio recibe un descuento del 15% en su próxima compra. Con solo cuatro tiendas en Bogotá, logró recolectar casi 56.000 kilos de producto el año pasado.



“Así que este es un programa que muestra un comprador comprometido con el concepto de no generar ningún impacto negativo en el ambiente”, explicó Pereira.



En el mundo, la red de tiendas acumuló con esta campaña más de 20.000 toneladas en el 2018.