‘Más de la mitad del equipo son mujeres’: Habi

Brynne McNulty Rojas es la mujer detrás de la startup Habi, plataforma enfocada en ayudar a las personas en la compra y venta de vivienda.



Para esta emprendedora Endeavor, hoy más que nunca se debe visualizar el trabajo que vienen realizando las mujeres en el ecosistema de nuevos negocios y en el sector tech, con el fin de motivar a las nuevas generaciones hacia ese camino de liderazgo.



¿Cómo ve a las mujeres en el ecosistema emprendedor y en el mundo empresarial?



Creo que en la mayoría de las esferas de influencia y de poder hay una escasez notable de mujeres, y sin duda deberíamos tener una mejor representación. Como resultado de esto vemos menos equidad, menos diversidad y menos procesos de toma de decisiones que sean más inclusivos. Si bien hay estudios que evidencian los grandes beneficios que trae incluir a mujeres en posiciones de liderazgo, la realidad en el ecosistema emprendedor es aún más dramática, ya que no hay una suficiente representación femenina, incluso hay menos mujeres que en otras industrias tradicionales.



Hoy más que nunca debemos visualizar el trabajo de las emprendedoras, tenemos una gran responsabilidad con las nuevas generaciones. Desde mi posición puedo decir que cuento con un equipo maravilloso de mujeres en Habi y con inversionistas fenomenales.



¿En dónde podrían radicar esas dificultades?



Pienso que parte de la dificultad deriva de una expectativa social sobre los roles que deberíamos asumir las mujeres y si es mejor no asumir el rol principal y quedarnos en otras posiciones. Esto no solo ocurre en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Creo que esa expectativa social que se nos inculca desde la infancia y la mentalidad de no asumir riesgos es parte de la forma en cómo somos criados.



Los números son muy desalentadores y más cuando son las mujeres, directoras ejecutivas de los emprendimientos, las que salen a buscar esos fondos. Pienso que en Colombia empiezan a ser más compresivos y receptivos con los emprendimientos de base tecnológica liderados por mujeres.



¿Cree que las mujeres en Colombia están tomando más riesgos y están emprendiendo?



Sí. Y claramente debemos seguir motivando a las nuevas generaciones a que sigan por ese camino. Como lo mencioné siento que hay mucho más apoyo y respeto por las mujeres que emprenden en Colombia y que están en este sector. Desde Habi, por ejemplo, podemos decir que más de la mitad del equipo son mujeres, incluso en la parte de tecnología y datos, en el área de producto y en la parte técnica más del 40% del equipo son mujeres.



No cabe duda que en Colombia hay muchas mujeres brillantes y calificadas que van a estar en condiciones de asumir roles de liderazgo.



Pasando un poco al tema empresarial, ¿cómo viene la operación de la Habi?



El negocio ha venido muy bien. Me siento muy orgullosa de que hemos podido entregar esa promesa de valor a nuestros clientes, brindando siempre confianza y seguridad, a pesar de que en el último año hemos tenido tanta incertidumbre económica en el mundo. En 2022, el negocio creció múltiples veces frente a 2021 y este año seguimos enfocándonos en ser eficientes y escalables. Hoy por hoy contamos con un conjunto de servicios que podemos ofrecerle a nuestros consumidores como por ejemplo la evaluación, brokerage, tenemos listados y el servicio financiero.



¿Cuáles son los servicios que vienen manejando?



Los productos que manejamos son: iBuying, que es la compra de vivienda en 10 días, de manera directa y con una sola visita. Habimetro que es una herramienta gratuita y en línea que utiliza un método de comparación de características para determinar, en segundos, el precio de cualquier vivienda. Por último, está Habicredit que es el servicio financiero de Habi, en el cual las personas interesadas en comprar cualquier vivienda pueden obtener financiación de manera segura.



¿A qué ciudades está llegando Habi?



En Colombia estamos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Armenia y Bucaramanga. Es de destacar que Bogotá es el mercado más grande en Colombia. En México estamos en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Toluca y Pachuca. Y la operación ha venido creciendo muy bien.



¿Cómo ven el panorama para este 2023?



Los bienes raíces residenciales son una parte importante de las decisiones financieras de cualquier familia y creo que cuando la gente hace una inversión en una casa está pensando en una decisión a largo plazo.



Ahora bien, a pesar de que las tasas de interés suben y de la presión sobre muchas empresas emergentes, en etapa inicial o de crecimiento, tenemos un balance muy sólido y esperamos seguir creciendo y ofreciendo los servicios que la gente necesita, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor o de las circunstancias.



¿Tienen pensado llegar a otros países de la región?



Sí, eventualmente vamos a estar llegando a nuevos destinos y a nuevas ciudades, pero por ahora nuestro objetivo es enfocarnos en crecer en las ciudades en donde estamos haciendo presencia en estos momentos.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio