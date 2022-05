Habi: tecnología para facilitar que créditos hipotecarios sean rápidos

Ofrecer un portafolio completo de soluciones inmobiliarias, que permita la compra y venta de casas o apartamentos de forma fácil y segura, es uno de los principales objetivos de trabajo que se ha trazado Habi, el nuevo unicornio colombiano, que acelera su expansión por México.



En entrevista con Sebastián Noguera, cofundador y presidente de Habi, el ejecutivo habló sobre su nueva hazaña, de las soluciones para los usuarios y del panorama del sector.



¿Cómo reciben este título de unicornio?

​

Estamos muy contentos, ya que en los últimos tres años veníamos trabajando muy duro para construir la mejor infraestructura, acompañada de datos, así como de una capacidad transaccional y una fuerza comercial constituida por brókers especializados.

Hemos venido creciendo muy rápido y este título lo recibimos como un reconocimiento y como el mejor impulso para seguir escalando y poder ayudar a todas las personas en su proceso de compra o venta de vivienda.



¿Cuáles son esas soluciones que han fortalecido para los usuarios?

​

En todo nuestro camino, nos volvimos el mayor comprador de vivienda, porque la gente no quiere demorarse un año o un año y medio vendiendo sus casas. Nosotros compramos viviendas en 10 días, asumiendo los riegos de balance. Así queremos crecer, en la capacidad de simplificar el proceso de conseguir un crédito, a través de HabiCredit.



Y es que para nosotros los dos dolores de cabeza que existen se resumen en que los vendedores se demoran casi dos años para vender y los compradores no logran conseguir un crédito hipotecario, ya que toma demasiado tiempo. Venimos trabajando de la mano de los principales bancos de Colombia en la construcción de un crédito hipotecario de la era digital. En México acabamos de recibir una inversión importante, de la mano del banco hipotecario más grande de ese país dentro de la ronda, con la apuesta de construir ese ecosistema.



Además, contamos con Habi Inmobiliaria, que lanzamos hace unos meses y que viene creciendo muy bien. Otro de nuestros productos es la herramienta HabiMetro, en la cual las personas pueden saber cuánto vale su casa.



¿Estos nuevos recursos, luego de la ronda en dónde estarán enfocados?

​

Gran parte del capital que hemos levantando va ir destinado a continuar transformando nuestra capacidad tecnológica, todo con el fin de ser más ágiles y eficientes.



La misión de Habi es muy sencilla y es empoderar a las personas a la hora de tomar la decisión financiera más importante de la vida: qué hacer con la casa. Y es que en Latinoamérica las personas ahorran toda su vida para poder comprar casa propia y luego cuando la va a vender se están jugando su patrimonio. Lo que a nosotros más nos emociona es poder ayudar a tomar esa decisión y ofrecer toda la información.



¿Cuál debe ser el crédito de la era digital?

​

Mientras una tarjeta de crédito te la dan en línea, un crédito hipotecario puede demorar seis meses. Lo que nosotros buscamos es que a través de nuestra tecnología podamos facilitar ese proceso de crédito con el fin de que los bancos puedan prestar a la misma velocidad con la que otorgan una tarjeta.



La idea es que el avalúo, el estudio de título, el proceso de notariado y registro ocurra de una manera más rápida. El año pasado hicimos la primera escritura digital y la primera hipoteca digital de la mano del Ministerio de Vivienda y de la Superintendencia de notariado de Registro; nadie creía que estas cosas iban a ser posibles cuando comenzamos con esta empresa.



¿Cuántas casas han vendido y cuánto ha sido ese crecimiento?



A la fecha hemos atendido 18.000 familias, entre Colombia y México, que han vendido sus casa o han comprado con nosotros, esto nos emociona porque es un número masivo y una gran responsabilidad. El año pasado crecimos 20 veces el volumen de transacciones y el nivel de ingresos de la compañía.



¿Cómo les ha ido en México y qué aperturas se vienen?

​

México es el mercado que más crece. Por ejemplo, Ciudad de México creció ocho veces más que otra ciudad en la que estamos operado. Ahora que abrimos Guadalajara vemos ese mismo ritmo.



En Colombia, por su parte, acabamos de abrir Cartagena, Pereira y Armenia, en donde estamos creciendo muy rápidamente.



¿Cree que el panorama económico puede impactar la compra de casas usadas?

​

Te voy a hablar desde nuestros usuarios. Lo que ha pasado en países como Colombia y México, es que existe una curva demográfica poblacional de gente joven que está entrando a la edad de comprar casa y hay un déficit de vivienda muy grande; es decir no hay suficientes viviendas nuevas para la cantidad de familias que quieren comprar casa. Y ese déficit no solo hace que exista una demanda de la vivienda nueva, sino también sobre la vivienda usada. Entonces la inflación no se traduce en un choque en la demanda, pero lo que sí está sucediendo es que las tasas de interés están subiendo, como medida del Banco de la República, y eso lo que hace es que le quita poder adquisitivo al que puede comprar.



¿Cuál es su manera de combatir ese impacto?



Nuestra manera de impactar esto es desde dos formas: la primera es que la vivienda usada es mucho más económica que la vivienda nueva y la gente va a emigrar a realizar ese tipo de comprar. Y lo segundo tiene que ver en la medida que hagamos más eficiente todo el proceso de originación de crédito hipotecario, los costos van a baja.



¿Empezarán a tranzar con criptoactivos?



Nosotros no nos hemos metido mucho en el tema de las cripto, aunque lanzamos hace muy poco nuestra iniciativa de blockchain y la gran apuesta de esta iniciativa es hacer que todas las transacciones ocurran utilizando esta tecnología. En cripto no estamos metidos, pero en blockchain sí. Pero el día en que se convierta en una prioridad para los usuarios lo vamos a implementar.



¿Cómo ve a las proptech?



La tecnología ha venido transformando todas las industrias, y si bien habíamos visto al sector inmobiliario atrasado, hoy la ola de transformación en el sector es gigante.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO