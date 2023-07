Habilidades que requieren las empresas que no podrán sustituir con IA

La comunicación, el liderazgo colaborativo, la solución de problemas y el pensamiento estratégico son habilidades de las personas que las inteligencia artificial no podrá sustituir. Y, justamente, esas son las que más se requieren en las organizaciones de América Latina, según un estudio de Project Management Institute (PMI). Así lo explica Ricardo Triana, director general de PMI para la región.



¿Qué hace Project Management Institute (PMI)?

PMI es una asociación profesional de gerentes de proyectos alrededor del mundo. Tenemos estándares, certificaciones, cursos, microcertificados y acciones que ayudan a las personas a mejorar sus habilidades en gestión de proyectos.



Cuando hablo de proyectos no me refiero a una cuestión técnica, se trata de cómo la economía y el mundo se mueve a través de proyectos.



Si, por ejemplo, las empresas quieren penetrar en un nuevo mercado o sacar un nuevo producto deben diseñar un proyecto. Entre los programas que tenemos está el informe Pulse of the Profession 2023 que hacemos cada año para saber cómo está avanzando la profesión en el mundo y, en particular, en América Latina.



¿Cuál es el objetivo?

Cada año lo que vemos, es cómo las organizaciones están respondiendo a los proyectos, qué están haciendo mejor. En la gestión de proyecto miramos tres dimensiones: la parte técnica, la parte humana y la parte de negocios.



En esta oportunidad el enfoque es sobre power skills o habilidades impulsoras que ayudan al éxito de los proyectos. Preguntamos a unas 3.500 personas en el mundo como las usa y si la organización las impulsa. De los encuestados, 34% eran de Estados Unidos, 17% de Latinoamérica y el 15% de China, por ejemplo.





¿Cuáles son esas habilidades impulsoras?

Son el siguiente nivel de las denominadas blandas, mucho más relevantes porque llevan a mejorar el resultado de los proyectos y permiten trabajar con otros en ese contexto.



Revisamos 14, entre ellas adaptabilidad y disciplina. Pero identificamos cuatro como las que más ayudaban a los profesionales de proyectos para apoyar a las organizaciones: comunicación (ser efectivo en la explicación, en escribir y en hablar), solución de problemas (encontrar qué está herrado y cómo resolverlo), liderazgo colaborativo (trabajar con otros sin importar fronteras) y pensamiento estratégico (ver patrones y alternativas que permitan sobre pasar la complejidad).



¿Cómo se conectan con los resultados?

Las empresas que tenían un alto enfoque en mejorar esas habilidades, desde la contratación hasta la capacitación y la evaluación de las personas, les iba mejor. Por ejemplo, una empresa que les da prioridad tienen una madurez de 57% más alta a la hora recibir beneficios, mientras que las que evidencian poco interés tienen un 18% de madurez.



El 51% de las empresas que se preocupan por estas destrezas tienen una alta agilidad organizacional. Entre las que menos se preocupan, solo el 16% tienen esa condición.



¿Y estas destrezas cómo se ven en América Latina?

En el mundo la primera es comunicación y la segunda soluciones de problemas. En América Latina, en particular, es comunicación y luego liderazgo colaborativo, luego solución de problemas y pensamiento estratégico.



El orden depende del sector económico. Por ejemplo, en gobierno la comunicación es mucho más importante porque involucra diversos financiadores y varias entidades. En construcción, solución de problemas es clave.



¿Por qué hay empresas que no se fijan en esto?

Esto tiene que ver mucho con la percepción de valor. Puedo crear capacitación en temas técnicos porque son rápidos, pero formar alrededor de esto es más complicado. Como cuesta más trabajo, es menor el énfasis que le ponen las empresas. Pero es fundamental tener en cuenta estas habilidades para contratar, desarrollarlas en los programas de entrenamiento o evaluarlas permanentemente.



¿Qué recomienda?

Hay que entender la conexión entre el éxito de los proyectos y las habilidades. Hay que tener en cuenta que deben estar en el ADN de la organización porque eso genera un efecto dominó.



¿Con la rotación tan alta de personal vale la pena?

La verdad es que es una inversión y no un gasto. Mientras la persona esté en la compañía se podrán aprovechar esas habilidades para obtener mejores resultados. Por el contrario, esas inversiones pueden generar mayor lealtad del colaborador.



¿Cómo es el trabajo con el Ministerio de Educación?

En la plataforma Colombia Aprende del Ministerio de Educación ofrecemos contenidos gratuitos para que la gente aprenda sobre gerencia de proyectos. Hay un curso de 45 minutos que es gratuito en donde se enseñan aspectos básicos, hay otro que habla de agilidad en sus métodos y cómo poder mezclarla con la organización. Es importante prepararse.



