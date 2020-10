‘Halloween se debe celebrar por los niños, pero en casa’

Desde ya se impulsa que en todo el mes de octubre se celebre Halloween para sacar adelante los negocios de una temporada que estará marcada por las dificultades que imponen las recomendaciones de distanciamiento social.



Estas semanas serán determinantes para las empresas que comercializan dulces y golosinas.



María Antonia Arango, gerente de Gestión Estratégica de Súper de Alimentos, que maneja marcas como Trululu, Bianchi y Supercoco, habla de las expectativas y de los cambios que ha tenido el negocio.



La ejecutiva anuncia también el fortalecimiento de su marca Bianchi, la primera en exportaciones, con la ampliación de su línea de chocolate.



¿Cuántas marcas tiene Súper de Alimentos?



Tenemos más de 15: Trululu, Bianchi, Barrilete, Supercoco, Chao, Big Ben, Oka Loka, Crocato, Ricato y Lokiño, son algunas de ellas.



¿Cómo les irá este año?



Abril fue un mes bastante duro, pero en adelante hasta hoy las ventas han ido incrementando. Cada mes ha sido mejor que el anterior y en septiembre por fin pudimos tener un mejor mes que el año pasado. Nuestra expectativa es poder terminar un 2020 muy similar al 2019, que en medio de todo es un buen resultado aunque inicialmente la meta era superior al 20%.



Lo que hemos visto es que se ha presentado una recomposición de la venta en los canales de distribución, en los segmentos, en las presentaciones y hay marcas que se han visto muy beneficiadas, entre ellas Bianchi que ha crecido, y otras han sido muy afectadas.



¿Cuáles se han afectado?



Las marcas de dulces refrescantes como Mentas Chao, y las que están muy dirigentes al público infantil como Oka Loka por el cierre de los colegios.



¿Por qué los refrescantes?



El hecho de llevar un tapabocas y el tener menos contacto social, hace que no se sienta tanta necesidad de sentir la refrescancia. Es un factor que está afectando, no solo a nuestra marca, a toda la categoría en general.



¿Qué expectativas tienen ahora con Halloween?



Lanzamos la campaña para la temporada. La invitación es a hacer una celebración responsable en casa, dándole a los niños ese momento de alegría que es tan importante.



Nosotros hicimos una encuesta a las familias y para ellos esta celebración es un momento esperado, como el cumpleaños y la Navidad.



Entonces queremos posibilitar todo un mes de fiesta. En nuestras redes sociales vamos a tener actividades y un incentivo a que en el hogar, con todos los cuidados, también se festeje. Especialmente, porque si alguna población ha tenido que pasar una temporada con restricciones y prohibiciones ha sido la infantil.



Los niños son nobles, resilientes y encuentran felicidad en pequeñas cosas, pero les ha cambiado todo.



¿Cómo les ha ido con el mercado internacional?



El año pasado las ventas totales de Súper de Alimentos fueron un poco menos de $400.000 millones y el 33% corresponde a exportaciones. Bianchi es la primera marca de exportación. Nos han afectado más las exportaciones que las ventas a nivel nacional. La verdad es que hemos podido compensar por la tasa de cambio las ventas en valor, pero en volumen ha estado afectado. Ha habido países como Ecuador y Perú, donde lo que ha ocurrido con la pandemia fue más complicado al inicio, y eso generó mayores restricciones en la comercialización.



¿Cuál es la importancia de Bianchi?



Nosotros lanzamos la marca Bianchi hace más de 20 años y nació como un caramelo relleno de chocolate y ese ha sido su plus. Entendiendo que el chocolate es un producto muy querido y atractivo en todo el mundo, decidimos ampliar el portafolio de la línea con chocolate en la que ya tenemos barras y bombones. Tenemos una oferta que va de $200 a $1.500 en las tiendas de barrio.



¿Lo presentaron para Amor y Amistad que acaba de terminar?



Es que son productos que gustan a todo tipo de consumidor, niños, jóvenes. Las mezclas con chocolate gustan mucho y uno le puede llegar a muchos públicos. En Amor y Amistad tuvo mucha acogida, en medio de la situación.



¿Y qué innovaciones tienen en el mercado?



Tenemos unas novedades importantes y es la oferta de productos para que se pueda ‘snackear’ o picar con chocolate. Este es un producto que generalmente se consume para calmar el hambre o para un placer extremo o un antojo.



Nosotros hemos lanzado siete referencias y lanzaremos otras con varias combinaciones que hemos desarrollado.



¿Qué productos han desarrollado?



Entre los sabores que las personas podrán encontrar en Bianchi están maní, caramelo, crispy, cookies and cream y muchos más, teniendo opciones tanto en chocolate de leche como en el blanco.



¿Y cómo les ha ido?



Hemos tenido muy buena aceptación en el mercado, porque es una novedad. Hoy todo el portafolio de chocolates nos está representando el 50% de las ventas de la marca.



También hemos visto que en medio de toda la situación, el consumidor ha preferido más estas presentaciones familiares para compartir. Actualmente, se trata de un consumo que en la medida que se está dando en el hogar, hay mayor preferencia frente a los caramelos en envoltura individual.



¿Cuánto representa Bianchi en todo el portafolio de Súper de Alimentos?



Más o menos es el 15% de nuestras ventas. Es la segunda en ventas para nosotros, porque la primera marca es Trululu con el 30%.



¿Qué ha pasado con Supercoco?



Para nosotros, en general, ha sido muy importante el tema de lanzamientos en un tiempo de incertidumbre en el que la gente está buscando las cosas que más confianza y seguridad le den. Para eso son importantes las marcas de alto respaldo como Supercoco, Trululu y Bianchi, pero al mismo tiempo que esas marcas traigan noticias, ha sido bien muy bien recibido por el público.



En mayo lanzamos agua Supercoco, ciento por ciento natural, que fue una sorpresa muy linda porque estamos aprovechando todo el agua de los más de 500.000 cocos que procesamos mensualmente.



Y lo mismo pasa con la marca Bianchi, el hecho de que sea una marca de 20 años con la cual el consumidor colombiano ha estado familiarizado, y entregue una propuesta como la de ChocoSnacks que ha gustado.



