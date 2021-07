Hamburguesas vegetarianas, en el menú de las grandes cadenas

El gusto por la comida vegetariana está en desarrollo y las grandes cadenas de comida rápida ya lo tienen tan claro que las hamburguesas de este tipo entraron a sus cartas.



La primera en dar el paso fue Burger King, por estos días lo han hecho El Corral y Qbano, mientras que la gigante McDonald’s analiza la posibilidad.



En restaurantes especializados ya es una opción y hay productores nacionales y extranjeros de estas hamburguesas hechas a base de plantas y que buscan parecerse a las de res en su apariencia.



Datos de Kantar sobre este mercado, tan específico, señalan que del total del gasto en hamburguesas el 2% se va en vegetarianas. Además, alrededor de 1% de los hogares colombianos ha comprado hamburguesas de origen vegetal.



Jimena Alexandra Montoya Ramírez, gerente mercadeo Burger King Colombia, explica que “en promedio en lo que va desde el lanzamiento hemos pasado a vender más de 60.000 Veggie Whopper promedio, “lo cual superó nuestras expectativas”, al tiempo que advierte que atiende las necesidades de un sector creciente de la población no sólo en Colombia, sino en el mundo que, a pesar de ser amantes de la carne y de consumirla con regularidad, están optando por un estilo diferente. Este nuevo producto tiene como base The Vegetarian Butcher, de la multinacional Unilever.



Sándwich Qbano anuncia que desde este lunes estará disponible en los 213 locales la nueva hamburguesa vegetariana Veggie, a base de proteínas, de extractos naturales, queso, champiñones, vegetales y su tradicional salsa Qbano.



David Suárez, gerente mercadeo de la cadena, indica que este producto lo provee la compañía Enriko. “En Colombia ha tenido un crecimiento significativo porque nuevas generaciones se están sumando a esta tendencia de consumo”, argumenta.



MÁS OPCIONES



Sin ofrecer mayores detalles, El Corral empezó a promocionar desde la semana pasada su “Corral Vek a la parrilla a base de plantas”. Le da la opción al cliente de que, además del pan, también la pueda tener envuelta en lechuga como ‘wrap lechuga’ o en ‘wrap integral’.



Por último, McDonald’s en Colombia dijo a Portafolio que Arcos Dorados, la compañía que opera la marca en América Latina y el Caribe, “se encuentra atenta a los testeos que realiza McDonald’s Corporation con la hamburguesa a base de planta P.L.T. en algunos restaurantes de la región de Southwestern (Ontario, Canadá), para entender mejor la implicación de este producto en cuanto a la demanda de los clientes e impactos operativos en la dinámica de la cocina. Arcos Dorados aún no ha fijado una fecha para la oferta de este producto”.



En los supermercados están disponible este tipo de hamburguesas.



El mes pasado, Alianza Team presentó como su más reciente innovación, Jappi Burger, “que parecen y saben a carne, pero su origen es veggie”



Juan Carlos Vargas, gerente general de Team Foods, un negocio de Alianza Team, afirma que “gracias a la innovación que caracteriza a Alianza Team y con la que buscamos generar una diferenciación en toda la cadena de valor, nos atrevimos a incursionar en una nueva categoría lanzando un alimento sin conservantes, con el que ayudaremos, sin duda, a tener más y mejores opciones de alimentación en el mercado”.



Para sumar a esta tendencia, indica otro perfil de consumidor: el de los flexitarianos, (quienes basan su alimentación en productos provenientes de plantas, pero ocasionalmente comen carne). Pasaron de 12% a 16% en los primeros cinco meses de la pandemia (Power of Meat 2020).

​

OPCIÓN EN LOS RESTAURANTES



El chef Nicolás Bieri, dueño de Bieri Good Burger, dice que “desde que nacimos al inicio de la pandemia sabíamos que debíamos tener una opción vegetariana, siempre nos preguntaban. Durante un mes hicimos pruebas hasta que la logramos y ha gustado bastante. Incluso gente que no es vegeta- riana la tiene como opción”. Según sus cuentas, de cada 10 personas, dos la piden.



Cree que el hecho de que grandes cadenas entren a competir en este segmento es una “muestra de que la tendencia vegetariana crece cada día. En este sentido debe haber una mayor oferta para suplir las necesidades de los consumidores”, añade.