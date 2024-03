Innovación, la carta de la empresa Hasbro para incrementar sus ventas

La industria de los juguetes se viene reinventando, al grado que la innovación y la tecnología empiezan a jugar un rol destacado para impulsar las ventas.



Andrés Gómez, gerente general de Hasbro para la región Andina, que incluye Colombia, Chile y Perú, habló sobre cómo ha impactado el dólar y de la apuesta que tiene la marca para este 2024.



¿Cómo le fue a la compañía el año pasado?



El año pasado tuvimos un cierre positivo, y parte de ello se debe a que nuestros indicadores claves presentaron buenos resultados. La juguetería es un negocio que depende de la innovación y los juguetes que salen para la temporada de Navidad, en el caso de Colombia, siempre presentan un buen comportamiento, eso ayuda a balancear el resultado del año.



Durante la temporada de diciembre tuvimos casos muy exitosos como lo fue Furby, que fue una de las apuestas más grandes de la compañía, de hecho el inventario disponible fue vendido a los consumidores finales en su totalidad. Por otro lado, Transformers, que es una de nuestras marcas franquicia, tuvo película y reportó buenos resultados, ya que las ventas tuvieron un incremento importante. Pero si bien la mezcla de indicadores es positiva, entendemos que hay una contracción dentro de la economía y que hay retos que se deben sortear.



Sin duda seguimos optimistas para este 2024.



¿Cuáles son las líneas de negocio que maneja Hasbro en Colombia?



En el país, la compañía tiene dos líneas de negocio que son muy importantes. La primera es la vertical centrada en los productos de consumo, aquí está la venta de juguetes, y la segunda línea se enfoca en la venta de otras categorías en las que pueden estar nuestras marcas como en ropa, accesorios, loncheras, entre otros artículos. Cabe destacar que hay presencia de Hasbro bajo otros formatos, como por ejemplo el contenido de entretenimiento.



¿Cómo le compiten al mercado tecnológico?



Vemos que hay escenarios de colaboración en esta dimensión. Lo que Hasbro busca es que el consumidor esté en el centro de todo y alrededor de este hay múltiples puntos de contacto, como por ejemplo el aspecto digital. La compañía ha venido incursionando mucho en ese frente y, de hecho , lanzó una aplicación llamada Monopoly Go, que logró superar los US$2.000 millones en ventas, convirtiéndose en una de las apps con mayores ingresos. Esto evidencia que cuando se entra al mundo digital con una marca que es poderosa, en el caso de Monopoly, se da un gran complemento.



Los consumidores nos están buscando tanto en los juegos de mesa, como en el escenario digital. Creemos que son escenarios complementarios.



¿Cuál es la marca de Hasbro que más consumen los colombianos?



La marca número uno que vendemos en la región, y no sólo en Colombia, es Play-Doh, líder en la categoría de masas para moldear. Hay algo muy particular y es que casi el 60% de nuestros productos cada año son nuevos, precisamente porque hay un nivel de innovación que es muy profundo.



¿Cómo han cambiado los consumidores?



En Colombia existe un caso muy particular y es que aquí los niños influyen mucho en la decisión de compra de los padres durante las temporadas claves, como la de fin de año. Aquí por ejemplo los padres tienen muy en cuenta la lista al Niño Dios.



Otro momento que influye en la compra de juguetes es cuando se estrena una película, ya que existe un incentivo para adquirir la marca.



¿Qué sorpresas se vienen en estos 100 años de historia?



Desde finales del año pasado venimos celebrando los 100 años de la compañía y para nosotros ha sido clave seguir aportándole a la sociedad con cada una de nuestras marcas. La apuesta que tiene Hasbro en los próximos años es por la sostenibilidad, ya que busca la eliminación total del plástico en los empaques.



¿Cuáles son las metas para este 2024?



Vemos este año con mucho optimismo y si bien hay muchos retos en el mercado, nuestra mayor carta será la innovación que traerán los productos.



¿Han subido los precios por el dólar?



Al contrario, hemos hecho un ejercicio pensando en los consumidores. Entonces, hemos manejado una estructura de precios acorde con la realidad del mercado.

Monopoly iStock

¿Qué tanto se venden los juegos de mesa en el país?

“Hay muchas personas que piensan que el consumo de los juegos de mesa se ha debilitado mucho, y nada más alejado de la realidad. Después de pandemia, los juegos de mesa fueron los más beneficiados dentro de la categoría, y siguen muy vigentes. Pienso que los consumidores buscan este tipo de entretenimiento porque ofrece muchos beneficios, como por ejemplo que integra a las familias, abre espacio de confianza entre los amigos. Esta línea ha venido evolucionando y encontramos mucha innovación y gran variedad. Muestra de ello es todo lo que ha alcanzado la marca Monopoly en los últimos años con sus propuestas”.

JOHANA LORDUY

Portafolio