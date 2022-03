Hasta cerdos y gallinas en las subastas en línea de Superbid

La compañía Superbid, especializada en subastas virtuales incursiona en el comercio de animales. Dentro del ciclo de aprovechamiento, ha facilitado negociaciones con gallinas y cerdos, al tiempo que proyecta entrar en el campo del ganado.



Así lo explica la gerente, Helena Balcázar, quien también anuncia que la compañía inicia este año operaciones en Panamá, México y Ecuador.



¿Cómo les ha ido?

​

Creo que una de las cosas positivas de la pandemia fue ver que la parte tecnológica sí facilita las cosas. Fuimos una herramienta que se disparó mucho en la pandemia.



Recuerdo que cuando llegamos aquí hace 12 años con la primera subasta virtual había desconfianza en pagar cualquier cosa por internet y durante todos estos años mantuvimos la subasta presencial para darle la facilidad a esa gente que no tenía la experiencia de lo virtual. En la pandemia lo presencial se acabó por completo.



¿Y cuáles fueron los resultados?

​

Crecimos en el 2020 un 50% con $80.000 millones y el año pasado 100%. Entonces llegamos a vender $140.000 millones en activos en Colombia en el 2021. En el 2019 habíamos vendido unos $60.000 millones.



Entonces el crecimiento ha sido fuerte. Hoy tenemos más de 100.000 compradores registrados. El año pasado hicimos subastas con más de 490 empresas y en total, pues ya tenemos unas 800 que trabajan con nosotros. Entraron de sectores muy distintos, que querían a ver cómo era la opción de vender sus activos sin tener que salir a la calle en medio de la pandemia. Además, a fue una forma de obtener ingresos en medio de la crisis.



Esto también se metió con el tema de la economía circular porque nos concentramos en reciclar y reutilizar activos de empresas grandes.



Dejan de usar y de ponerlas a disposición de un mercado grande y que la gente, en general, tenga acceso a esos activos.



¿Qué particularidades tienen los negocios que hace en Colombia?

​

El último año se desarrolló con más fuerza el tema de chatarra, por el aumento en los precios de los materiales debido a la situación mundial. Creo que la gente está buscando una buena oportunidad, tanto de recuperar inversión como de hacer una inversión. Y un mercado muy interesante que desarrollamos en los últimos años fue el de animales.



¿Cómo es eso?

​

Empezamos con gallinas que nunca se habían vendido en subastas. En Antioquía hay empresas avícolas representativas que nos propusieron venderlas por este sistema.

Es el mismo concepto del activo en desuso, en este caso animales que no ponen huevos. Si se manda a los restaurantes para preparar. Ha sido un mercado bien particular porque es perecedero y tiene un ciclo de vida útil, también es complejo. Nos tomó unos tres o cuatro meses calibrar el mercado y lo seguimos desarrollando. Pero hoy en día son el segundo mercado de nuestras ventas. Como la subasta permite llegar al mejor precio, se logra la transparencia del mercado. Y después de las gallinas seguimos con los cerdos y en este momento estamos explorando el mercado de ganado.



Pero subastas ganaderas virtuales ya operan



No tengo mayor conocimiento, pero son muy presenciales y muy organizadas por grupos muy pequeños que están por todos lados, pero no hay una herramienta sólida, transparente, de confianza, que permita tener acceso a todas las regiones. En Argentina, Superbid ya las realiza y nos gustaría desarrollarlas en Colombia porque hemos visto el éxito de estas operaciones en los animales.



¿Cuál es la meta de este año?



Esperamos unos $180.000 millones este año en Colombia. De todas maneras, hay que crecer en el conocimiento de los clientes para dar confianza al mercado en general.



