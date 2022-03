Este es el plazo máximo para renovar su matrícula mercantil

Si aún no ha renovado su matrícula mercantil tiene hasta el 31 de marzo de 2022 para hacerlo, ¡Aquí le contamos, qué necesita, y y dónde y cómo puede realizarlo!



Recuerde que, por ley, es necesario renovar el registro dentro de los tres primeros meses de cada año, pues este documento certifica que su negocio existe y le "permite a todos los empresarios ejercer cualquier actividad comercial y acreditar públicamente su calidad de comerciante", según está indicado en la Cámara de Comercio de Bogotá.



Lea también: (El 40 % de empresas en Bogotá, con alzas en sus costos durante 2021).

¿QUIÉNES DEBEN RENOVARLA?

​

​Todas las empresas y establecimientos comerciales, incluyendo misceláneas, ferreterías, peluquerías, panaderías y demás negocios.



¿QUÉ NECESITA PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN?

​

1. Tener la información financiera con corte al 31 de diciembre del año anterior, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021.



2. Diligenciar el formulario de renovación, el cual deberá estar firmado por el propietario o representante legal.



Le puede interesar: (Andi y Naturgas crean alianza para impulsar mercado del hidrógeno).



¿CÓMO Y DÓNDE RENOVARLA?



1. Para iniciar el proceso de renovación, deberá ingresar al portal de la Cámara de Comercio de Bogotá, y acceder con la clave virtual que le fue asignada para efectuar transacciones correspondientes con la entidad. De no tener esta clave, debe solicitar una a través del apartado 'Trámites y Consultas: generación de clave virtual'.



2. Deberá actualizar sus información personal completando las casillas:

- Número de celular.

- Correo electrónico.

- Dirección de su empresa o establecimiento de comercio.

- Actividades comerciales que desarrolla.

- Y la información financiera de la empresa y establecimientos de comercio.



Vea: (‘Emprender es adaptarse a la nueva realidad del mercado’).



3. Realizar el pago. Y aquí tiene la opción de completarlo de forma virtual, a través de PSE, o imprimir la orden de pago para cancelar directamente en alguna de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá o en una entidad bancaria.



PAGOS POR PSE

​

Puede cancelar la tarifa con tarjeta débito o crédito sin salir de casa, a través del sistema PSE de pagos en línea, al cual podrá ser redirigido seleccionando la opción de pago virtual, una vez haya completado los 2 pasos anteriores. Recuerde que debe habilitar en su navegador el uso de ventanas emergentes.



PAGOS PRESENCIALES

​

En esta opción deberá generar su orden de pago e imprimirla para realizarlo en alguna de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tenga en cuenta las siguientes disposiciones que detalla la entidad en su sitio web:



- Sedes con servicio al público, del 1 al 31 de marzo de 2022, entre las 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Salitre (sede principal ubicada en la avenida El Dorado # 68D - 35), Kennedy, Centro, Cedritos, Chapinero, Norte, Fusagasugá, Zipaquirá, Chía, Soacha y punto de atención Ubaté.



- Con excepción del sábado 26 de marzo, que pese a que todas las sedes estarán abiertas, el horario será de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



- Del 28 al 31 de marzo la sede Centro solo atenderá para renovaciones de matrícula mercantil y ESALES, Certificados y Cancelaciones de matrícula.



Por su parte, a través de este enlace podrá conocer las entidades bancarias autorizadas para realizar el pago.



Lea: (Compañía impulsa crecimiento de empresas con desarrollo de software).



¿POR QUÉ RENOVARL LA MATRÍCULA MERCANTIL?

​

Además de evitar sanciones de carácter pecuniario, es decir, el pago de una multa, e incluso un sellamiento del local por incumplimiento de la ley, quienes estén al día con los pagos anuales pueden acceder a más de 1.000 servicios, en su mayoría gratuitos, entre los que se encuentran talleres, asesorías y cursos para el fortalecimiento del negocio, acceder a créditos con el sector financiero, y recibir acompañamiento gratuito por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá, según explica la misma entidad.



Además, brinda la posibilidad de conectarse con empresarios a nivel nacional, al tener acceso a la base de datos gratuita en la que se encuentran clientes y proveedores.



PORTAFOLIO