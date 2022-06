Hay 27 empresas con 30 % o más de mujeres en sus juntas

Más juntas directivas les abren las puertas a las mujeres para garantizar nuevas capacidades técnicas y visiones distintas que aporten a la toma de decisiones acertadas.



Un análisis del Cesa al respecto, dice que al cierre de abril de este año 27 empresas cuentan con juntas en las cuales el género femenino tiene del 33% al 60% de participación. Ese es un porcentaje que destacan los expertos, teniendo en cuenta que la meta es el 30%. Las 500 empresas de capital cerrado más grandes del país tienen una participación de mujeres del 18,7 % en estos órganos y los emisores de valores un 21,2 %; considerados números históricos para el país.



Juan Ricardo Ortega, presidente de GEB, sostiene que tener juntas directivas diversas es un tema de principios. “Si quiero decidir por el servicio del país debemos tener en el proceso de decisión voces heterogéneas que iluminen el debate y presenten argumentos que a uno como hombre no se le ocurren. El tema de empujar la mayor cobertura de gas, por ejemplo, tiene una dimensión social profunda por lo que hay 1,6 millones de mujeres cocinando aún con carbón, con graves consecuencias para su salud. Son asuntos de justicia de fondo”, argumenta. En esa organización el esfuerzo ha sido importante. Hay 7 mujeres en el grupo y en filiales no controladas 2 más, para 9 en total.



El Grupo Carvajal ha sido abanderado en el tema. En esa línea, este año Carvajal Empaques que tiene cinco miembros en su máximo órgano de administración cuenta con 3 mujeres, lo que le permite tener el 60% de participación. Ana Milena Muñoz, directora de Gestión del Talento Corporativo, explica que la evolución de Carvajal en materia de equidad de género es una convicción porque esto permitirá que la organización sea sostenible en el tiempo. Explica que para las empresas es un reto no buscar cumplir una cuota, “sino prepararse realmente para esa convivencia sana y respetuosa, porque se vale la diferencia. El desafío de las empresas y de las industrias es evolucionar en su mentalidad sobre la equidad”.



En el sector de la construcción también se abren paso las altas ejecutivas. En Conconcreto por primera vez en su junta directiva hay tres mujeres de un total de 10 miembros. Nora Aristizábal, presidenta de la junta y gerente de Contexto Urbano, dice que esa empresa ve la riqueza de la mujer como complemento de las visiones sobre el negocio. “Se necesitaban también mujeres con perfiles orientados hacia la comunicación y la transformación digital. Son mujeres que llegan con un bagaje importante, porque están preparadas. La mujer tiene una visión de la vida diferente”.



Otro caso es el Construcciones el Cóndor. Liliana Guzmán, gerente de desarrollo, comenta que el aumento de la participación de mujeres en la junta para este año no obedece a un cambio de políticas internas, sino a la evolución misma del rol de la mujer en todos los campos de la economía, la cual ha permitido encontrar cada vez más perfiles femeninos que se ajustan a las necesidades de la compañía y que complementan los conocimientos y experticia de los demás miembros, en términos de diversidad de estudios y experiencia profesional.



María Eugenia Rey, miembro de la junta directiva de Surtigas, dice que para esa empresa es muy beneficioso aumentar la cuota “pues nosotras, si bien tenemos las mismas capacidades profesionales de los hombres, tenemos sensibilidades distintas que hacen que la junta sea mucho más completa”.



Este año Surtigas abrió dos nuevos puestos para ser ocupados por mujeres. Tradicionalmente había una mujer, ahora somos tres. Debo decir que, desde hace tres meses, que llegamos a esta junta directiva, ha sido bien interesante nuestro aporte en la toma de decisiones.



Por su parte, Altipal, especializada en distribución, también promueve la equidad de género. Este año pasó de tener seis a siete miembros en su junta y, por primera vez en sus más de 50 años, tiene a tres mujeres en este espacio de gobierno corporativo.



Jorge Palacios, gerente general de la empresa y presidente de la junta directiva explica que este año, “decidimos buscar a alguna mujer con capacidades digitales, porque nos faltaba el perfil y porque no había ninguna mujer en la junta. Acudimos al Banco de Hojas de Vida del Cesa, de donde obtuvimos un background de hojas de vida impecable. Nos dimos cuenta de que la cantidad de mujeres preparadas es basta. Nos pasaron perfiles tan buenos que decidimos aumentar la cantidad de miembros, eso nos permite tener una junta impar y contar con tres mujeres”.

Los avances en ETB

La semana pasada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la ETB aprobó tres nuevos miembros para la junta. Adriana Córdoba y Alfredo Bateman, estarán con Ignacio Pombo y Fernando Quintero en nombre del Distrito. Y se suma Margarita Henao, quien con Mario Pacheco, representará a los Fondos e Inversionistas Privados; y por último está Sylvia Escovar, quien sigue entre los 10 accionistas minoritarios con mayor participación accionaria.



Según la empresa, tres mujeres ahora hacen parte de este órgano de la ETB, atendiendo los nuevos estatutos y en línea con la adhesión al Club del 30 %.



