‘Hay oportunidad para dar subsidios a vivienda usada’

Dentro del negocio de las prop-tech, compañías que han incorporado la tecnología para facilitar los negocios inmobiliarios, la start-up colombiana Habi ha venido ganando notoriedad en el mercado.



(Lea: Los inmuebles más solicitados)



Con crecimientos de 40% al mes y expectativas de negocios por $500.000 millones para 2021, la empresa apunta a convertirse en protagonista del mercado con solo un año y medio de existencia. Sebastián Noguera, cofundador de Habi, habló con portafolio sobre las perspectivas de la empresa, que ha encontrado en el mercado de vivienda usada su foco de expansión.



(Lea: Las opciones disponibles para postularse a los subsidios de vivienda)

¿Cómo fue arrancar una start-up en esta coyuntura de pandemia?



Creamos la compañía en julio de 2019, y gastamos cinco meses solo recolectando información, entendiendo los tiempos de venta, de rotación, y en noviembre de 2019 hicimos las primeras dos transacciones de la compañía, como un piloto. Empezamos a crecer en febrero del año pasado, y la coyuntura fue muy particular. La pandemia hizo nuestro negocio más relevante, las personas no querían recibir a otros en sus casas, ni ir a hacer procesos notariales, nuestra solución de “compramos su casa en 10 días” tenía todo para ser poderosa.



¿Cómo ha sido ese crecimiento?



Empezamos a crecer muy rápido, 40% mes a mes desde marzo hasta hoy. También hemos trabajado mucho en que se puede comprar una vivienda usada con la seguridad de compra de una vivienda nueva. Esto pegó muy bien en una pandemia en la que muchos decidieron cambiar de casa.



Formalizamos un sector semiinformal, hay el doble de transacciones de viviendas usadas con relación a las nuevas, pero es un sector con muchas complicaciones, y Habi provee seguridad jurídica en el valor del inmueble, y un acceso a financiación importante.



¿Cómo han mantenido el negocio en una crisis en la que muchas empresas cerraron?



Hay dos partes en esta historia. El sector de vivienda ha sido favorecido por la situación, porque la gente priorizó su vivienda, y por eso estamos hoy en récord en ventas en Colombia; y lo segundo es que la transformación a digital del sector se aceleró 4 o 5 años. Antes de la pandemia la gente no creía en vender su casa por internet, pero ahora gran parte del proceso ocurre online.



¿Qué diferencia a Habi de otras prop-tech?



Conocemos muy bien a los diferentes jugadores del sector, y creemos que muchos usuarios necesitan una solución más completa. Vender una vivienda no debería ser un proceso estresante, debería ser fácil, asistido y con seguridad, y eso es lo que ofrece Habi.



Nos encargamos de toda la complejidad notarial o si hay que hacer remodelaciones. La persona solo se mete y vende su casa en Habi. Otras empresas son simplemente asistencias en un proceso, y casi que en Colombia no hay expertos en venta de casas.



¿Podríamos decir que son un intermediario único?



Más que un intermediario somos una solución. Si alguien quiere vender, Habi compra, paga en efectivo y somos nosotros quienes asumimos el riesgo. Creo que hacia adelante en el mundo así serán las transacciones inmobiliarias. Esto, acompañado de nuestro profundo entendimiento de precios, hace que se vuelva una plataforma muy confiable. Al que quiere vender, le compramos, y el que no, le decimos en cuánto debería vender y cómo hacerlo.



¿Cuántas transacciones está realizando Habi?



El año pasado hicimos más de 300 transacciones, y para este esperamos hacer transacciones por más de $500.000 millones. Somos ya el mayor comprador de vivienda usada en Colombia.



¿Tienen un stock de viviendas en este momento, o cómo manejan la rotación?



Vendemos las viviendas tres veces más rápido que el promedio del mercado, por todas las facilidades que ofrecemos. El mercado en promedio tarda 10 meses y nosotros tardamos una tercera parte. Esto porque resolvemos todas las incertidumbres legales y de financiación a personas que quieren comprar vivienda, que una nueva les parece cara, y que los podemos asistir.



Minvivienda tiene una política para compra de vivienda nueva, ¿cómo ven el mercado del usado con tantas ventajas en la nueva?



El Ministerio de Vivienda ha hecho un excelente trabajo en el proceso de reactivación económica al seguir apoyando con subsidios la vivienda nueva. Creo que la siguiente ola de beneficios del Gobierno debería relacionarse con la vivienda usada. Darle liquidez a ese mercado es tan importante como ayudar a que los constructores puedan hacer vivienda nueva y que sea comercializable.



Hay una oportunidad enorme para dar subsidios a vivienda usada, donde el stock normalmente está en ubicaciones más convenientes para quienes lo necesiten, y eso al final mueve la economía. Esto debería ser una de las apuestas del Gobierno para reactivar la economía.



¿Qué presencia tienen hoy en el país? ¿Hay planes de expansión?



Operamos en Bogotá, Medellín y Cali, la semana pasada ingresamos a Barranquilla y en lo que queda del año vamos a abrir un par de ciudades más. Tenemos también ideas de expandirnos internacionalmente, estamos evaluando eso.



¿Qué inversiones tienen planeadas este año?



Habi es una compañía que ha estado muy bien fondeada. Antes de comenzar la operación levantamos una ronda de US$5,5 millones y el año pasado levantamos US$10 millones.



Tenemos varios inversionistas reconocidos para los cuales somos su primera inversión en Latinoamérica, y están viendo que este modelo puede ser la forma de transformar el mercado en la región.



Este año anunciaremos una nueva ronda de capitalización, y también lanzamos con la Bolsa de Valores de Colombia una campaña con A2censo, en la que 178 personas invirtieron $400 millones en nuestra idea de democratizar el acceso a invertir en finca raíz.