‘Hay poco espacio para más centros comerciales’

Nuestro Bogotá abrirá a mediados del abril y se proyecta como el único centro comercial que se inaugurará en la capital este año. Es el quinto de una cadena que se había concentrado en ciudades intermedias. David Gómez Fleishman, director del complejo, explica sus particularidades y afirma que, por ahora, no es prudente considerar nuevos desarrollos porque el mercado está copado.



¿Cómo evolucionan los centros comerciales Nuestro?



Hace cerca de ocho años las oportunidades se orientaban a las ciudades intermedias dada la alta densidad poblacional y a la tímida oferta comercial que había en algunos lugares para la capacidad que tenía el mercado. En ese orden de ideas, la primera ciudad que se escogió fue Apartadó y así nació Nuestro Urabá en octubre del 2015. Luego, se identificaron oportunidades con Nuestro Montería y Nuestro Atlántico, en Soledad, y seguimos con Nuestro Cartago, en octubre del 2019.



¿Qué tienen en común?



Fueron proyectos que para su fecha de apertura tuvieron niveles de comercialización iguales o superiores al 93% y ese dato es importante porque eso habla de que fueron bien estructurados, que efectivamente había apetito comercial de las marcas y que eran poblaciones con alto potencial. Hoy se proyectan muy bien.



¿Cuánto han invertido?



La cifra supera $1,1 billones, pero en Nuestro Bogotá $650.000 millones.



¿Y cómo llegan a Bogotá?



Estaba en el plan de desarrollo pero conseguir tierra era muy difícil. Se logró adquirir el lote, ubicado sobre la Avenida Ciudad de Cali con la Avenida José Celestino Mutis, a una cuadra de la Calle 26 y a cinco minutos del Aeropuerto El Dorado. Sin duda, una localización premium en la localidad de Engativá, la segunda más densa del Distrito. Fue una oportunidad que no podíamos rechazar y desde hace seis años empezamos la estructuración del proyecto.



¿Es una propiedad horizontal o de un solo dueño?



En Nuestro Bogotá invitamos a las marcas a participar no solo en la compra de locales, sino en el desarrollo del proyecto y es la única vez en Colombia que esto ha pasado.



El proyecto es el trabajo conjunto de los desarrolladores, de los comerciantes, de los bancos que lo financian - Bancolombia y Davivienda- y, por último, el fondo inmobiliario que se llama Pei que adquirió una participación mayoritaria. Aquí no hay inversionistas individuales.



Creamos un modelo híbrido y como a las marcas les encanta comprar matrículas inmobiliarias, 10% es de cerca de 17 empresas dueñas e esas marcas. Algunas son Arturo Calle, Studio F, Koaj, Bosi, Vélez.



¿Los hermanos Jerónimo y Tomás Uribe tienen participación en los centros comerciales Nuestro?



Sí. Ellos son los promotores del proyecto. No obstante, no son los dueños, son dueños de la marca y pertenecen al grupo, pero aquí hay muchos actores, están los bancos, los fondos de inversión y los mismos comerciantes.



¿Cuáles son las características del nuevo centro comercial?



Tiene 58.000 metros cuadrados de área arrendable, más de 2.000 celdas de estacionamiento y tres niveles. Con una mezcla comercial espectacular, empezando por el Éxito Wow y la marca H&M. Con una propuesta única de entretenimiento y de gastronomía. Y tendrá un clúster de servicios, una tendencia fuerte porque hoy más que centros de comercio son desarrollos de usos mixtos.



¿Aplica el concepto de omnicanalidad ?



Nos denominamos como un centro comercial de nueva generación y una de las razones de ello es la omnicanalidad. Vamos a integrar el capítulo digital y físico en muchos aspectos. Menciono uno: tendrá zona de delivery, principalmente, para gastronomía. Eso quiere decir que los domiciliarios de las diferentes aplicaciones van a tener unos espacios inmobiliarios independientes que permitan agilizar y potencializar las ventas de las marcas. Van a tener acceso a los parqueaderos exclusivos, centros de despacho y recibo exclusivos y confortables, invisibles para el cliente usuario final del centro comercial y las marcas tendrán podrán tener contactos con estas personas. Contamos con bodegas y lockers digitales donde los compradores toman la mercancía que compró en digital y se va para la casa. Y también podrán recogerla en el carro.



¿Llegarán a otras grandes ciudades?



No tenemos planes de construir otro proyecto más en el corto plazo, hasta lograr la correcta gestión del activo. Eso es muy importante porque la mayoría de los inversionistas son de largo plazo que buscan valorizar su inversión. Además, Colombia hace 10 años tenía una baja oferta de centros comerciales, había 7 metros cuadrados arrendables por cada 100 habitantes pero hoy está por encima de 20 metros cuadrados, casi que se ha triplicado y eso no deja mucho espacio. No creemos prudente seguir haciendo desarrollos porque, finalmente, el mercado está copado.



¿Cómo impactó la pandemia?



La realidad es que la pandemia afectó porque Nuestro Bogotá tenía prevista la apertura para noviembre del 2020 y tuvimos que aplazarla para abril. Evidentemente la coyuntura generó cierto pánico en los comerciantes pero no sufrimos. De hecho, el año pasado aumentamos el nivel de comercialización 10%. Hoy está en 86% lo comercializado y esperamos que para la apertura, prevista para el 15 de abril, alcancemos el 90%.