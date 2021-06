‘Hay que acceder a vacunas para la gente de Manitoba’

La empresa Manitoba tiene la intención de adquirir vacunas para sus cerca de 530 colaboradores.



(Lea: Empresas privadas arrancarán a vacunar la primera semana de julio)



Gustavo Llano, gerente de la empresa vallecaucana, dice que esa es una tarea necesaria porque a estas alturas es muy poco el personal inmunizado.



(Lea: Con 1,5 millones de dosis de Sinovac iniciarán vacunación los privados)

¿Cómo les ha ido este año? ¿Cómo vivieron el paro?



El paro fue muy complejo, especialmente en el suroccidente del país. Nosotros, que estamos ubicados en Cali, hemos sufrido de primera mano los bloqueos dentro de la ciudad y también hacia las zonas industriales. Respetamos las manifestaciones pacíficas y el derecho a la protesta.



Creemos como compañía que muchas de los reclamos que hacen los jóvenes y los manifestantes son razonables porque estamos en un país muy desigual. Pero el fenómeno de los bloqueos, de la violencia y de afectar las empresas y los empleos va en contravía de lo que están pidiendo.



¿Está garantizada la normalidad?



Garantizada, no sé qué tanto, porque tengo entendido que todavía hay brotes de protestas. Quisiera pensar que sí, Estamos muy cerca de estar en la normalidad, aunque no en tarifas de fletes (no sé si es especulación), ni en proveeduría de materias primas y material de empaque, pero sí ha mejorado mucho.



¿Y en Buenaventura?



Importamos y exportamos prácticamente todo por Buenaventura y eso no se ha normalizado. Los bloqueos no existen pero el daño está hecho porque todo lo que se represó por más de 40 días, apenas se está tratando de normalizar. Es demasiada carga y fluye de manera lenta.



¿Se suman a Compromiso Valle?



Hemos estado en las presentaciones y nos ha parecido muy interesante y loable. Nosotros no lo hemos hecho todavía pero nos parece que todas las empresas tenemos que propender y hacer el aporte necesario para mejorar a Cali, el Valle y el suroccidente, tan agobiados. Tenemos que ayudar.



Además de esto y otras acciones, Manitoba anuncia el inicio su alianza con la Fundación Educambio enmarcadas dentro del programa “10.000 oportunidades por el Pacífico”, el cual permitirá donar 11 bibliotecas en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, las cuales beneficiarán a cerca de 29.000 niños y jóvenes.



¿Cómo evalúa este primer semestre?



Pues, básicamente, lo que pasó en mayo afectó la operación porque no se pudo facturar ni el 30% de lo que se tenía presupuestado. Entonces estamos tratando de corregir en los meses siguientes. No hemos modificado el presupuesto y vamos a hacer un gran esfuerzo para ver si lo logramos en lo que resta del año.



¿Cuál es el presupuesto?



Tenemos planeado un crecimiento de 25% para este año frente al 2020.



¿Qué hay en materia de exportaciones?



Si bien la pandemia ha golpeado porque no es igual que la presencialidad en temas de exportaciones, hemos conservado la dinámica de crecimiento. Pero en el paro fue muy compleja la situación porque algunos destinos como Panamá, El Salvador, Perú o Ecuador no entendían que no estuviéramos despachando producto cuando ya llevábamos unas dinámicas comerciales que se habían convenido.



Entonces, al no poder despachar durante un mes, pues se nos estaba comprometiendo la proveeduría y la operación.



Pero estamos retomando la dinámica que traíamos. Lo que pasó fue muy grave porque un destino como Panamá, que había desistido de otros orígenes y había optado por nosotros, no estaba recibiendo nuestros productos. Pero ya estamos enderezando la situación.



¿Hay planes de nuevos mercados?



La idea nuestra es fortalecernos en los mercados en que estamos: Centroamérica, Suramérica y El Caribe- porque con todo lo que ha pasado con la pandemia y el paro hay muchas cosas por consolidar y por demostrar a los clientes que tenemos.



Nos vendíamos como un destino muy seguro, políticamente muy correcto, logísticamente muy eficiente y al pasar más de un mes sin poder despachar tuvimos complicaciones. El paro resquebrajó un poquito la confianza de algunos mercados y tenemos que recuperarla.



¿Cuánto pesan las exportaciones en el total de las ventas?



El 20%.



¿Cuántos empleados tienen?



Tenemos 520 a 530.



¿Han contemplado comprar vacunas para ellos?



Estamos en ese proceso de ver si podemos acceder a vacunas. Estamos hablando con la Andi y con otras organizaciones como a Cámara de Comercio para ver si podemos aplicar aquí la vacunación masiva porque realmente hay muy poca gente vacunada en Manitoba. Tenemos que hacerlo.



¿Tienen alguna inversión?



Estamos empezando las obras de ampliación de la producción. Estamos haciendo todo el desplazamiento de producto terminado hacia otras bodegas. La idea es que esté lista a más tardar en el primer trimestre del 2022.



¿Hay nuevos productos?



La línea Consciente que presentamos el año pasado va muy bien y seguimos trabajando para presentar novedades a nuestros consumidores en productos saludables y con empaques más amigables con el ambiente.



En la compañía buscamos ofrecer productos con proveedurías especiales, de origen y de zonas que han sufrido el desplazamiento o están en sustitución de cultivos.



Precisamente, este año lanzamos almendras con cacao de origen y acai, producto de la selva amazónica.



Queremos trabajar mucho en mezclas de frutos secos, semillas y frutas deshidratadas.





Constanza Gómez Guasca