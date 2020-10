‘Hay que compartir los recursos entre países para superar la crisis’

Si bien la cadena agrícola ha sido uno de los segmentos que se ha mantenido vigente durante la pandemia en el mundo, Dirk Backhous, jefe de suministros de la división Crop Sciences (ciencias de cultivos) de la química alemana Bayer, en diálogo con Portafolio, reiteró que es necesario incentivar medidas comerciales entre países para garantizar el abastecimiento mundial.



(Bayer ampliará su operación local).

¿Qué necesidades creó el coronavirus?



La pandemia ha acelerado algunas tendencias ya existentes. El llamado a mayor resiliencia de las cadenas alimentarias en todo el mundo y la exigencia de mayor transparencia en cuanto a cómo se produce la comida son algunos de ellos.



Pero uno de los problemas en este tiempo ha sido, por ejemplo, que no hay suficiente fuerza laboral en los cultivos, sobre todo en países como Estados Unidos y en Europa en donde muchas de estas personas son migrantes y trabajadores de otros países.



(Venta de productos de Bayer crecerían 10% en el país).



También nos ha llevado a incentivar una mayor colaboración entre los actores involucrados en la cadena alimentaria, a pesar de que hay casos en donde esto no ha funcionado tan bien.



¿Es decir que hay casos donde ha habido mucho proteccionismo?



En los últimos años hemos visto una tendencia hacia un mayor proteccionismo. Han habido conflictos como el de Estados Unidos y China, pero en general en todo el mundo hemos visto esa tendencia, lo cual por supuesto es preocupante para Bayer y para todo el comercio global.



Ahora bien, en la mayoría de los casos hemos podido superar esos problemas entrando en un diálogo con los gobiernos. Yo creo que en general es normal que los países reaccionen así pero por eso es tan importante que colaboremos.



¿Y qué se ha hecho en Bayer en este sentido?



En Bayer estamos enfocados en que esta pandemia no se convierta en una crisis alimentaria. Es por eso que tenemos que trabajar juntos para que los agricultores reciban los productos que necesitan para cultivar y que sus cultivos lleguen a la mesa de los consumidores. En ese sentido, contamos con productos de protección de cultivos, semillas y soluciones de agricultura digitales.



Pero muchos de los productos de protección de cultivos a veces tienen materias primas de China, India, Estados Unidos, Europa, así como hay otros que se producen en nuestra planta de Barranquilla. Y con esto reitero que en este contexto es muy importante la colaboración sin las barreras de los gobiernos.



¿Cuáles han sido los principales cambios en el consumo?



En general hemos visto muchos cambios. Al principio de la crisis los agricultores estaban preocupados por no tener suficientes productos, entonces compraron más, pero luego la demanda bajó porque ya habían acumulado.



Pero la reacción fuerte no fue de los agricultores, sino de consumidores.



Un ejemplo es que en Estados Unidos las personas están conduciendo mucho menos y al consumir menos, baja la demanda por gasolina, lo que significa que a su vez baja la de bioetanol, y en consecuencia se reduce la demanda del maíz.



En Colombia, por su parte, vemos que las personas están consumiendo menos en general porque tienen menos recursos, entonces consumen menos comida, van menos a restaurantes y compran menos ropa, lo que a su vez afecta la demanda del algodón.



¿Qué ha sido lo más importante para ustedes en América Latina?



Nosotros tenemos muchas operaciones en Latinoamérica y la verdad es que en todos lugares hemos intentado proteger a los empleados y comunidades para evitar las infecciones.



Cuidar a nuestros trabajadores es una garantía, además para poder continuar el trabajo con los agricultores y permitir que la cadena siga su curso.



¿Cuál es la relevancia de la sostenibilidad para una empresa como Bayer?



La sostenibilidad es algo fundamental para Bayer. Y nosotros como Crop Sciences nos hemos comprometido en hacer un trabajo agrícola mucho más sostenible. Para 2030 tenemos la meta de tener un trabajo neutral de carbono ayudando a la agricultura, en general, a reducir los gases de efecto invernadero en un 30%.



También estamos ayudando a los agricultores a tener una fuente adicional de ingresos con el Programa de Captura de Carbono. Este es un proyecto piloto que hemos comenzado y lo hemos anunciado como modelo de negocios durante la pandemia y el compromiso es apoyar a 100 millones de ellos en todo el mundo para el 2030.



¿Y qué procesos tecnológicos han implementado para ello?



La sostenibilidad es una parte fundamental de cómo nosotros entendemos los negocios. Y esta tiene una estrategia enfocada hacia tres pilares. El primero es la sostenibilidad en sí misma en la agricultura; lo segundo es innovar en la sostenibilidad; y lo tercero es ser pioneros en la transformación digital.



Entonces con nuestros artículos de producción de cultivos permitimos a los agricultores tener un mayor rendimiento. Por ejemplo, nuestras semillas de alta tecnología permiten producir una mayor cantidad de alimentos utilizando una menor cantidad de terreno. Y en transformación digital, queremos proveer datos profundos a los agricultores que les permitan seleccionar de mejor manera sus semillas o plantar con mayor precisión. Lo que también permite ahorrar recursos en el mundo.



María Camila Pérez Godoy