‘Hay que mostrar que aquí se puede hacer empresa’

La empresaria Patricia Vélez, dueña de las cadenas de tiendas especializadas en diseño y decoración para el hogar Ambiente Gourmet, Ambiente Living y Club House, entra al negocio de la perfumería con la marca Literal y, de paso, abre el camino de la internacionalización.



Mientras consolida este plan, y en momentos en que el ambiente político del país se agita, también impulsa una iniciativa con la que invita a los empresarios a que, desde sus historias de vida cuenten a sus equipos los esfuerzos que han hecho para construir sus negocios y demuestren que en Colombia es posible hacer empresa, emprender y vivir.



¿Cuál es la campaña que promueve?



Creo que es el momento en el que los empresarios tenemos una misión especial, no es solo generar empleo, sino acercar más al equipo de trabajo. Esto nos permitirá transmitir lo que realmente hay detrás de las empresas, que es mucho trabajo. Así nace “Cercano y personal” y “Reúne tu empresa por Colombia”. Lo hice con mis 350 colaboradores y la idea es retar a otros empresarios y a mis ocho franquiciadas para que también lo hagan.



El fin último de la conferencia es mostrar que en el país sí se puede ser empresario, se puede emprender, se puede vivir y se puede educar a los hijos. Me han llamado varios colegas y la idea es que cada uno lo haga a su estilo y que se replique.



¿Cómo ha crecido su negocio? ¿Cuántas tiendas tiene de las tres marcas?



Hoy en día estamos muy fuertes desde la pandemia en el canal online y en los marketplace. En tiendas físicas tenemos 50 puntos propios entre las diferentes versiones de tienda, y tenemos un concepto dentro de los Carulla, y ahora Falabella.



Ahí tenemos otros 50 puntos de venta. Entonces, hay 100 puntos de venta entre las tres diferentes marcas. Además, cree una marca nueva con unos socios aliados que se llama Literal, que es de fragancias y de bienestar. Nació ahora en la pandemia. Abrimos la primera tienda hace un par de meses en el centro comercial Viva Envigado. Y la idea es internacionalizarla. Estamos ya con unas asesores bregando a abrir como una tienda insignia en Miami y otra en Madrid para luego poder franquiciar.

¿Cuáles son los ánimos de expansión de esa marca?



Ahora está dentro de Ambiente Gourmet, o sea está tienda dentro de tienda, y eso nos permite analizar el mercado.



Estamos terminando de conformar el portafolio de productos para que esté más robusto, con cremas de manos, cremas de cara, todo el paquete completo, y más referencias. Este año haremos eso para luego profundizar en fragancias y después en tamaños.



Creo que para el año entrante ya tenemos las franquicias listas para empezar a ofrecerlas en Colombia, pero es una marca con mucho potencial de internacionalización.

Mis socios son perfumeros y tienen mucho conocimiento del mercado y nosotros tenemos conocimiento del retail, entonces creo que vamos a hacer un buen equipo.



¿Cómo está el tema del abastecimiento y todo su plan de importación?



Como durante la pandemia aumento la demanda por los productos del hogar, porque la casa se volvió el gimnasio, la casa del restaurante, todo, y como nosotros tenemos que pedir con muchos meses de anticipación, normalmente se nos demoraba seis meses el producto, ahora se nos demora un año en llegar, entonces hicimos un proyecto de abastecimiento grande.



Así que a nosotros nos cogió este momento abastecidos, pero no es lo habitual. Ahora, lo normal es que hay mucho desabastecimiento en el mundo y mucha lentitud en toda la cadena de logística. Así que nosotros estamos en una buena posición en este momento.

Sin embargo, lo que sí ha pasado es que se ven los efectos de la inflación. Los productos de todo el mundo se han encarecido mucho. Es una situación difícil de saber en qué irá a terminar.



Me imagino que eso va a disminuir la demanda de productos porque las personas tienen un límite en sus bolsillos, entonces se empieza a frenar la demanda, si esa inflación se va a quedar así o se va a seguir aumentando ahora con el cuento de la guerra y con otras nuevas circunstancias que salen en este mundo tan conflictivo.



Ya vimos que con el covid que aún con esa gran sorpresa el mundo continúa y las personas seguimos luchando mientras tengamos vida y tratando de mejorar la vida de todos, y la vida de los que nos compran y de las personas que trabajan con nosotros.



¿Y el plan de expansión en Colombia de las otras marcas?



Claro, el año pasado abrimos ocho tiendas entre las tres marcas y este año pensamos abrir otra vez por ahí unos 10 shopping shop y más o menos unas cuatro tiendas de formato mediano y grande. Seguimos creciendo cuando vemos la oportunidad.



¿Cuánto esperan crecer este año en ventas?



Los dos últimos años hemos crecido casi un 25 a 30%. Pero este año no creo que lleguemos a esa cifra, pero por lo menos un 10 % sí, desde luego, entre un 10 y un 15 %. Podríamos crecer a dos dígitos.



Desde cuando abrimos y éramos demasiado pequeños hemos crecido a dos dígitos siempre, pero los dos últimos años fueron de un crecimiento muy importante por la pandemia.

