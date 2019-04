‘Hay que seguir fortaleciendo a las empresas Codensa y Emgesa’

El Grupo Energía Bogotá (GEB) está listo para entrar a nuevos negocios, como la Regasificadora del Pacífico, la bidireccionalidad para el transporte de gas natural desde Yumbo hacia el norte del país, o el proyecto de gasoducto Jobo - Bogotá.



Así lo afirmó su presidenta, Astrid Álvarez, quien en diálogo con Portafolio dejó en claro que si existiera algún interés por la operación que deja Electricaribe, “el crecimiento con distribución de energía eléctrica lo hacemos a través de Codensa. Así lo dice nuestro acuerdo marco de inversión”.

¿Cómo va la operación del GEB este año?



Estamos en proceso de cerrar la adquisición de Electro Dunas, que es una distribuidora de energía eléctrica en el sur de Perú. Así nos convertimos en líderes de inversión en este país. Junto con nuestra plataforma para la distribución de gas en Lima generaremos una gran plataforma para los negocios de distribución, además para servicios financieros, penetración de la línea de electrodomésticos y gasodomésticos.



¿Cuáles han sido las nuevas líneas de negocio que se han generado?



Los hemos reorganizado. En el caso de Perú el negocio de la distribuidora de gas era estático y solo se limitaba a incrementar conexiones. Ahora, el enfoque es más comercial, trazamos estrategias para llegarle de manera efectiva al cliente con buen servicio y mejor calidad. Con nuestra empresa Calidda registramos record en conexiones y llegamos a los tres millones.



En Colombia, entraremos a participar en concursos para el tendido de líneas, como los que se presentarán para desarrollo en la región Caribe, como también en la del sur occidente del territorio nacional.



¿Que viene para la operación de TGI?



Reorganizamos todos los proyectos, incluso se cerraron los que venían de tiempo atrás. Estamos preparando la propuesta para participar en el proceso de selección para el montaje de la Regasificadora del Pacífico en Buenaventura. Seguiremos mejorando los negocios en el área comercial para ampliar y fortalecer la operación de gas con las filiales Contugas y Calidda en Perú.



¿Cuál es la estrategia para los nuevos negocios en Colombia?



La tarea la haremos a través de nuestras compañías de Codensa y Vanti.



¿La gran apuesta del GEB será la Regasificadora del Pacífico?



Nos hemos preparado para participar en este proceso desde hace dos años. Además de llevar a nuestros técnicos a la región, también hemos involucrado a las comunidades. También adelantamos los estudios ambientales, que están en este momento bajo observación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla). Estamos a la espera de que salga la licitación. El GEB puede ejecutar el proyecto, no solo con mayor rapidez, sino con una mayor confiabilidad para el país.



¿Por qué esta planta será un negocio estratégico para el GEB?



Para el GEB sería un negocio estratégico porque posee infraestructura muy grande de transporte distribuida por el territorio nacional. Además, se generaría una conexión con la región del Valle del Cauca donde ya tenemos red. Sin duda garantizaría el abastecimiento de gas natural en el suroccidente y centro del país.Además sería rentable para los accionistas.



¿Es complejo el tema del gasoducto Buenaventura - Yumbo?



El tema es el orden público. Por eso para el GEB es un gran desafío. Tenemos presencia con líneas de transmisión y tubos de transporte por toda la geografía del país. Nuestros técnicos e ingenieros están acostumbrados a realizar su trabajo en zonas difíciles. El GEB es una institución pública y creemos que para nosotros es más fácil llegar a unos acuerdos institucionales en la zona.



¿El GEB estaría interesado en proyectos como la bidireccionalidad de Yumbo hacia el Eje Cafetero y el centro del país?



Toda la red de transporte para abastecer de gas al centro del país tiene una sola línea y viene desde Ballena por el oriente.



El proyecto al que le apostamos es la bidireccionalidad desde Yumbo hasta el Ballena. Ante la Comisión de regulación de Energía y Gas (Creg) hemos presentado varias propuestas, así como la de integración vertical de gas.



¿También habría interés por el proyecto de gasoducto Jobo - Bogotá?



Este es otro de los grandes proyectos a los que el GEB le apostaría. Incluso estamos pendientes de todos los proyectos por venir en materia de transporte. En esa tarea esta nuestra empresa Transportadora de Gas Internacional (TGI).



¿El GEB estaría interesado en participar en el proceso de selección para asumir la operación que deja Electricaribe?



Si eventualmente llegase a haber un interés por participar en este proceso de selección, luego de un análisis detallado, podría ser con Codensa.



El GEB invierte en distribución eléctrica a través de su vehículo que es la compañía Codensa. Esta empresa es hoy el 51,5% del GEB y controlada por el Enel Américas. Es muy importante dejar en claro que es Codensa el que va a evaluar si es viable para los socios si esa es una oportunidad de negocio. Se harán los análisis como se deben en Codensa.



¿Cómo quedó distribuida la segmentación en la región Caribe, podría ser atractiva para el GEB?



El crecimiento con distribución de energía eléctrica lo hacemos a través de Codensa. Así lo dice nuestro acuerdo marco de inversión. De esa forma Codensa será el responsable de analizar el crecimiento y la posibilidad de mercado. Así como el GEB lo ve. Nosotros no podemos hacer negocios aparte.



¿A través de Codensa en qué negocios estaría interesado el GEB?



Posiblemente en la Electrificadora del Meta (Emsa) y la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa). Codensa sería el que haga el negocio. El Gobierno Nacional no ha decidido si sacará a venta estos dos activos.



¿Cómo van los negocios con el Grupo Enel?



Van muy bien. Esperamos más dividendos. Codensa va a hacer una gran inversión en Bogotá. Tiene una gran capacidad para hacerlo. Lo mismo Emgesa para desembolsar en los negocios de energías renovables no convencionales. Son empresas muy rentables y que se deben seguir fortaleciendo.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio