‘Hay que ser pacientes con la vacuna del virus’

La empresa biofarmacéutica AbbVie que es relativamente joven en el país, pues tiene ocho años en Colombia, cuenta también con una basta experiencia en el desarrollo de medicamentos, porque nace derivada de los laboratorios Abbott.



Con su centro regional en Colombia, Felipe Palacios el General Manager de la región norte, que incluye a Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, América Central y el Caribe explicó que durante la pandemia siguen trabajando en el desarrollo de medicamentos que otros laboratorios no hacen, para así continuar entregando medicamentos de calidad en los momentos más difíciles de los pacientes.



Si bien el laboratorio no está concentrado en el desarrollo de la vacuna del coronavirus, Palacios sí destaca que el proceso va a requerir paciencia.



¿Cómo les ha ido con todo el panorama?



Hoy en día, nuestros medicamentos ayudan a 52 millones de personas que viven en más de 175 países y estamos haciendo importantes avances en nuestros tratamientos, estamos en donde los demás no y lo seguiremos haciendo, nuestro compromiso es lograr un impacto notable que no termina con el desarrollo de medicamentos, sino que comienza allí.



Proporcionamos un apoyo amplio a nuestros pacientes y también nos gusta tener un impacto positivo en las zonas donde vivimos y trabajamos.



Nuestros tratamientos están en inmunología, en donde durante casi dos décadas hemos sido pioneros con nuevos tratamientos, que se encuentran en diversas etapas de revisión o aprobación regulatoria en todo el mundo.



En oncología, seguimos centrados en lograr un mejor control a largo plazo de los diferentes tipos de cáncer de sangre, incluyendo la leucemia linfocítica crónica, el linfoma no Hodgkin, la leucemia mieloide aguda y el mieloma múltiple.



También estamos invirtiendo en tecnología innovadora para identificar y avanzar en terapias prometedoras para los tumores sólidos.



En neurociencia, el compromiso está en atender las necesidades de las personas que viven con enfermedades neurodegenerativas, incluso el portafolio tiene también productos de estética de Allergan, como el botox; estos son una forma segura y efectiva de tratar las condiciones de la piel, la reducción de grasa, las líneas faciales y el volumen facial.



¿Cómo les ha ido con esta inclusión de Allergan. Resultan siendo la cuarta mayor farmacéutica del mundo?



La adquisición de la organización Allergan nos ha dado casi cerca de 80 colaboradores en Colombia. Hace más de un mes ya estamos trabajando en conjunto y nos da la capacidad de expandir a áreas que no estábamos y nos deja como la cuarta mayor compañía más grande el mundo. Ahora tenemos un tamaño más significativo para actuar en las comunidades en las que servimos, esto nos da un gran potencial de crecimiento a largo plazo, con la inversión en innovación en cada una de sus categorías terapéuticas y mayores flujos de efectivo operativos.



¿Cuáles son los planes pospandemia?



El primero es asegurar la estabilidad de nuestros empleados, para que ellos sientan tranquilidad, seguridad y aunque estamos creando ya los planes de regreso al trabajo entre los que estamos teniendo en cuenta las regulaciones locales, también queremos que el personal en oficina y campo esté bajo cuidado y monitoreo.



Otro factor en el que estamos trabajando es la situación mental de los empleados, porque no todos están listos, hay algunos con miedo o con ansiedad por la pandemia, estamos enfocados en entrenamiento psicológicos para regresar de una manera apropiada y responsable.



El otro tema es seguir sirviendo a los pacientes, para que las medicinas sigan llegando a los que la requieren y porque las que vendemos son de vital importancia.



De igual manera seguir a los médicos y apoyarlos, porque la comunidad científica son la primera línea de la trinchera que por ahora debe responder y que requiere de mucha ayuda.



De acá al final del año vemos un retorno responsable a la normalidad, si bien la pandemia posiblemente no terminará este año, somos optimistas en que Colombia lo está haciendo muy bien comprado con otros países de la región y estaremos muy atentos.



¿Cuándo volverán ustedes?



Actualmente estamos teletrabajando, pero esperamos que para final de año, una porción relevante de nuestro equipo esté de vuelta en la oficina, pero posiblemente al inicio de 2021, estemos en un proceso de transición por lo menos hasta que la vacuna llegue y esta situación no será distinta en otras partes del mundo.



Nosotros tenemos una perspectiva local, pero nos acoplamos a las guías locales, no solo cuidamos una parte del mundo, sino a todos.



En la carrera farmacéutica por buscar la vacuna de Coronavirus, ¿qué mensaje creen que sea importante?



Yo creo que lo más importante es tener paciencia, todos estamos ansiosos en que la vacuna llegue pronto y hacer una vacuna es muy similar a hacer y desarrollar un medicamento.



Esto no es un proceso fácil, no es solo probar y ponerlo en seres humanos, hay una cantidad de pasos a seguir, también tienen que ocurrir varios procesos de investigación clínica.



Tenemos que asegurarnos de la seguridad del medicamento, a veces se piensa porqué no se puede hacer más rápido, hay que tener en cuenta que el cuidado es la base de los tratamientos y de las medicinas, sí habrá una vacuna y los datos son optimistas, pero requiere de tiempo.



Esta debe ser una vacuna muy segura y lo que estamos viendo es que tenemos unas expectativas en las que estamos trabajando.



Nosotros en Abbvie no estamos en el área de vacunas, pero sí trabajamos muy de cerca con la industria y creemos que el mensaje es de mucha paciencia, para entender el proceso y que esta vacuna sea eficaz.