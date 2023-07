Crean Hello Latinas, ‘app’ que conecta empresarias en Miami

La entrada a Estados Unidos y el desarrollo de empresas y emprendimientos en ese país no es fácil para la comunidad latina que quiere participar de ese competido mercado.

Esa realidad fue la que inspiró a cuatro colombianas que están radicadas en ese país y que se han propuesto ayudar, particularmente, a las mujeres que quieren posicionar sus marcas y productos allá.



Sus fundadoras son Catalina y María Angélica Robayo, Fefi Rosado y Catalina Maya, quienes están listas para conectar y promover el talento y los vínculos de las latinas, inicialmente, en el Sur de la Florida.



De hecho, dicen, se trata de “mujeres apoyando mujeres”. Así crearon Hello Latinas una plataforma tecnológica que apunta a crear y fortalecer una comunidad de empresarias de diferentes países de América Latina que estén interesadas en conquistar ese mercado.



El punto de partida es el sur de La Florida y la meta es lograr la expansión hacia otras zonas de Estados Unidos con el mismo objetivo.

María Angélica Robayo, explica que el proyecto empezó a estructurarse hace año y medio y opera desde hace seis meses.



“Vimos la necesidad de unir a la comunidad de mujeres latinas del sur de la Florida para potenciar sus negocios y consolidar una red de apoyo. La realidad es que aquí llegamos como inmigrantes y es necesario ver cómo se pueden expandir estas actividades. Miami es una ciudad que se divide en sectores y es difícil llegar a ellos para atraer clientes y crecer”, señala la cofundadora de Hello Latinas.



Investigaron cómo podían lograr algo más formal y que fuera más allá de las grupo de mensajería instantánea y lograron la aplicación.



Allí se aloja un portafolio de beneficios y servicios para sus suscriptoras.

Quienes se vinculen a la comunidad tienen acceso a eventos temáticos, contenido curado y propio, así como la oportunidad de networking con marcas aliadas.



La aplicación también proporciona un chat 24/7 que facilita la comunicación y la colaboración entre las mujeres latinas, fomentando un ambiente de apoyo solidario.

El acceso a la aplicación funciona por membresía, un sistema de afiliación que en Estados Unidos crece y para el caso de esta aplicación es de US$25 mensuales. También se puede pagar anual.



Hay otra realidad que estimula el desarrollo de la plataforma y es que, comenta María Angélica Robayo, “las mujeres estamos de moda y Miami invierte mucho en programas de emprendimiento, negocios e innovación”.



“Estamos gratamente sorprendidas porque la necesidad de una herramienta como estás se evidencia con lo que hemos alcanzado en tan solo un mes”.

Para este año se habían fijado como meta tener 250 mujeres vinculadas, pero en un poco más de un mes de operación ya llegó a las 300.



“Así que nuestra meta es llegar a 1.000 personas inscritas a finales de diciembre”, señala.



La aplicación se propone realizar eventos grandes de emprendimiento y una feria de creatividad que va a agendar dos veces al año.



“Estamos teniendo 5 a 6 eventos al mes y la idea es que de aquí al cierre del 2023 se realicen unos 35”, indica.



“En este momento también trabajamos con 35 marcas aliadas que trabajan con nosotros para llegar a las latinas aprovechando que Hello Latinas tiene la información sobre esas mujeres: dónde están, qué consumen”. Son mujeres que están entre los 28 y 60 años y que tienen diversidad de actividades económicas.



“Tenemos desde la señora que hace las uñas y maquilla hasta una empresaria que tiene una red de tiendas de productos saludables con locaciones”, sostiene María Angélica Robayo.

Igualmente, este tiempo en que ha operado la plataforma ha servido como puerta de entrada a Miami de mujeres que vienen de Colombia (35%), Venezuela (25%). De resto, son de México, Chile, Argentina, Panamá y España, interesadas en iniciar negocios en esta parte de Estados Unidos.





“El apoyo está en desde cómo abrir una cuenta bancaria hasta las opciones de un contador que les lleve las cuentas de su negocio. De paso, tienen acceso a la red de mujeres que son potenciales clientes para sus productos y servicios”, dice.



Fefi Rosado, cofundadora también de la plataforma, dice que el abanico de empresarias interesadas en ofrecer sus productos y servicios, es variado.



Consultoras, diseñadoras de modas, artistas plásticas, organizadoras de eventos, promotoras de líneas de productos de bienestar y servicios de belleza y hasta una chef, son algunas de las actividades que desarrollan las empresarias que se han vinculado hasta el momento.



“Para el caso de las que ya tienen residencia acá, lo que noto es que tienen un reto importante de expandir su negocio y buscar un segundo círculo de clientes. Creo que Hello Latinas puede ser un facilitador para eso”, agrega Robayo.



Además, dice la empresaria, es importante el diseño de un plan para identificar las oportunidades que genera el país como mercado.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio