Henkel exporta 6 millones de tintes desde Colombia

La multinacional alemana, Henkel que tiene entre su portafolio a marcas de cuidado personal y profesional como Schwarzkopf, Balance, Igora, Konzil, entre otras anunció la llegada de ‘Got2b’, una nueva línea a Colombia con la que durante el primer año, esperan lograr el 15% de la participación de un negocio de ‘styling’ que mueve anualmente $170.000 millones en el país.

Según Humberto Pérez,country manager para el negocio de Cosmética Retail de la empresa, “esta línea ya está en Europa y Estados Unidos, pero Colombia es el primer país de la región al que llega, luego le seguirá México este año (...) El mercado colombiano siempre ha sido referencia de cuidado personal en América Latina, por eso la trajimos aquí primero”.



(Colombia estaría en el top del crecimiento de Henkel al 2020).



El directivo agregó que aunque el lanzamiento oficial se realizará la otra semana, en el mercado ya se encuentran las 11 referencias que trae la línea, entre las cuales hay geles y ceras para barbas y cabellos para hombres y mujeres, shampoo seco, protector de calor para el planchado del pelo y una categoría para rizos con espumas y otros productos.



Pérez además comentó que el mercado colombiano es uno de los más importante para la multinacional en la región, logrando ser incluso el segundo más relevante en cuidado personal. Destacó que de más de 10 plantas que tienen en el mundo para esta categoría, Colombia fue la primera de cosmética de ellos en América Latina y hace poco se sumó México, tras la adquisición de Nattura Laboratorios.



DATOS DEL NEGOCIO



Pérez resaltó que durante el año pasado, Henkel Colombia facturó $419.000 millones (120 millones de euros, a tasa de cambio de ese momento).



Asimismo, dijo que en el país se produce el 90% de lo que comercializan en el negocio de cuidado personal. “Desde la planta que tenemos en Bogotá hacemos productos para las Américas y el mundo. Contamos con un artículo que solo se realiza en Colombia y se envía a todos los países que tiene Henkel, que son más de 50. Se llama Igora Vibrance, es un tinte”, resaltó el ejecutivo.



La producción anual de la multinacional con su marca Igora Vibrance supera los 6 millones de tubos de tintes. Sin embargo, la cantidad de tubos de coloración de Igora, Palette, Syoss hechos en Colombia son más de 33 millones al año.



En la planta capitalina la firma también hace más de 15 millones de desodorantes en distintas presentaciones como roll on, sachet, entre otros.



(Nuevas marcas y relanzamientos, las apuestas de Henkel).



“En nuestro negocio de cosmética, tanto de consumo masivo, como el dirigido a profesionales tenemos cerca de 30 marcas en Colombia. Las exportaciones de nuestra planta llegan con los diferentes productos a Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Perú, Argentina, Ecuador, Venezuela y todo Europa”, comentó Pérez.



COMPORTAMIENTO EN LAS VENTAS



De las cuatro grandes categorías que tiene la firma en el país, la de coloración y la relacionada al cabello (shampoo, crema para peinar, acondicionadores y otros) pesa 60% de la facturación, seguida de la de desodorantes con 30% y la de ‘styling’ con el porcentaje restante, según el directivo.



Respecto al market share que tienen en Colombia, Pérez agregó que en coloración son líderes y cuentan con más del 55%, en desodorantes más del 14% y en cabellos se acercan al 10%.



La compañía cuenta con más de 2.500 referencias en el mercado. Cada año sacan entre cuatro y cinco innovaciones, de las cuales 50% son renovaciones o sustituciones y 50% son productos totalmente nuevos. También dijo que el 80% de lo que tienen planeado para el año viene de producción local.



Entre las marcas que más vende la firma está Schwarzkopf, Balance e Igora. De los canales que más participan en las comercializaciones está el tradicional. “Atenemos más de 5.000 peluquerías a nivel nacional, además llegamos a todas las cadenas de supermercados y droguerías en el país”, resaltó Pérez.



Si bien dijo que el ecommerce por lo pronto no es un canal que participe mucho en las ventas de la firma, pues hoy puede estar pesando el 2%, aseguró que en línea con uno de los objetivos de Henkel en el mundo, de ser líderes en el segmento digital, acaban de abrir una posición que está dedicada 100% a desarrollar esto en el país.



Aunque no entregó muchos detalles, Pérez aseguró que las ventas de la multinacional en Colombia vienen bien este año y esperan crecer un poco más de lo estimado por la firma a nivel global que está entre 3% y 4%. En este punto resaltó que Latinoamérica siempre ha estado por encima del desempeño mundial de Henkel. “A 2018 la región creció 9,3% comparado con lo registrado en 2017”, agregó.



Por último, comentó que la compañía genera 700 empleos directos en el país y cerca de 400 indirectos.



OTRO NEGOCIO DE LA FIRMA



La compañía espera ser líder en el segmento de adhesivos en Colombia, esto tras la adquisición de esta línea de Alfa hace un poco más de dos años. Con esto adquirieron una planta en Sibaté, Cundinamarca con la que además buscan obtener un importante nicho de mercado en la industria de la construcción del país. Así las cosas, entre los planes para el otro año de la firma, estaría comenzar a producir localmente lo que anteriormente se estaba importando como por ejemplo, cemento pegante.



