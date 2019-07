Herbalife les sigue los pasos a nuevos consumidores 

En el desarrollo del sector de la venta directa, Herbalife está entre las más representativas y, tal vez, está en uno de los momentos en que más oportunidades ve en el horizonte. La razón: el auge del segmento nutricional. Ha hecho una apuesta por ampliar el portafolio, que incluye hasta un snack saludable.



(‘En Herbalife el modelo se basa en las ventas, no en traer a más personas’).



Andrés Peñuela, quien dirige la empresa en Colombia explica la estrategia para crecer este año.



¿Cómo está Herbalife?



A nivel mundial creció casi 9% en el último año y las ventas fueron de más de US$4.500 millones. En el primer trimestre de este año, los ingresos fueron de US$1.200 millones, resultado estable frente a igual periodo del 2018. Tenemos seis regiones en el mundo y crecimos en 4 de ellas. América Latina estuvo entre las regiones que no crecieron por la influencia de las economías de Brasil, Argentina y Venezuela.



¿Y en Colombia?



Este primer trimestre estuvimos en ventas por $32.600 millones. Frente al 2018 el aumento fue algo más del 2%. No es notable, pero es positivo porque veníamos de trimestres anteriores sin aumentos. Este año hemos visto una recuperación en las ventas y esperamos que de aquí a fin de año continúe la tendencia positiva y podamos llegar a 5%. El año pasado en para la industria de venta directa no fue el mejor.



¿Cómo recuperarse?



Hay algo muy importante y son los nuevos productos. A finales del 2018 tuvimos dos: una nueva proteína y un colágeno, que ayuda a la nutrición externa y nos permite llegar a nuevos clientes. Y hace unas semanas lanzamos otros dos: innovamos en el sabor del batido y dimos a conocer una nueva presentación de nuestro té.



Otra novedad ha sido la barra de ‘snack’ saludable. Lo consideramos como un producto que abre puertas hacia nuevos consumidores porque permite probar los productos. Se ha dinamizado el portafolio y en nuestra industria los productos nuevos son importantes porque animan el contacto con el cliente. A final de año tendremos otros dos productos.



Para el 2020 también tenemos lanzamientos y desarrollos para facilitar el trabajo de los distribuidores.



¿Cómo están en distribuidoras?



Ese ha sido uno de los retos porque hemos visto en los últimos años una dificultad para traer gente nueva, a pesar de que es una tendencia mundial el interés por ingresos adicionales o independencia. En el mundo hay más de 118 millones de personas en la venta directa y ha crecido 4% en los últimos años. El 60% busca consumir el producto con descuento o prueba el negocio y lo deja. Otro 30% lo tiene en tiempo parcial. Y el 10% restante se concentra solo en el negocio.



Cuando uno mira esa composición, más del 50% del total tiene menos de 45 años.



Hicimos una encuesta mundial donde identificamos los motivadores del emprendimiento. Sin embargo, ha dificultades: la principal es la falta de recursos para empezar.



El segundo temor es desconocimiento sobre el mercado. Y, por último, el miedo al fracaso. Aquí, en Herbalife, se da respuesta a esas inquietudes y no se requieren grandes capitales.



¿Y cómo están aquí?



Tenemos 63.000 distribuidores independientes, unos 6.000 están de tiempo completo. Ha habido un recuperación, no tan importante como quisiéramos. Estamos focalizados en que la gente que está con nosotros tenga un muy buen resultado porque eso atrae más gente.



¿Cómo se sostiene con la competencia?



La llegada de otras empresas es positiva porque hace crecer el sector. Colombia tiene la Ley Multinivel que regula la venta directa. Tenemos un liderazgo a nivel mundial, en 94 países, con una marca reconocida y tenemos el aval científico. Entonces no nos asustan competidores en nuestra categoría.



Pero crece la oferta de venta directa en nutrición



Esa es una gran oportunidad. Frente a otros países, en Colombia todavía es muy incipiente la oferta en nutrición saludable. Hace 20 a 15 años atrás, no había nada. Hay tres segmentos: bienestar, control de peso y nutrición deportiva. En todos el crecimiento es grande, hay mucho por desarrollar.



¿Herbalife es líder?



En América Latina, no hay mención específica a Colombia, pero Euromonitor nos ubicó como la número uno en suplementos dietarios.



¿Cómo trabajan en las regiones?



Tenemos oportunidades de crecer en ciudades secundarias y terciarias, pero podemos extendernos en las principales. Nos medimos con otros países con la penetración en hogares y nosotros estamos muy por debajo del promedio que tiene México, por ejemplo, que está unas 5 veces por encima de Colombia. Nosotros apuntamos a que en los próximos 5 a 10 años tripliquemos la penetración de los hogares. Un aporte lo harán las ciudades pequeñas.



¿Cómo ve la corporación a Colombia?



Es uno de los mercados más importante de la región, por su estabilidad macroeconómica y porque ofrece condiciones muy favorables para los productos que vienen de Estados Unidos. La tendencia de alimentación saludable está empezando a tomar fuerza. Otro aspecto importante para la compañía es el tipo de liderazgo que hay. Algunos de los líderes son reconocidos a nivel mundial y eso es importante. Eso le da a la compañía la perspectiva de que Colombia es uno de los países que más tiene que crecer en los próximos años y que debe liderar el crecimiento de América Latina.



¿Cómo evitar ilegalidad?



Siempre va a ser bueno insistir en dar el mensaje claro. Infortunadamente, hay prácticas ilegales que son las pirámides, pero es clara la diferencia con las compañías multinivel.



Nosotros nunca pagamos por reclutar personas y no hay que hacer inversiones importantes, sino un bajo costo de entrada. Estamos dentro de Acovedi, el gremio de la venta directa y trabajamos muy de cerca con la Supersociedades para revisar cada año los planes que tenemos las multinivel. Estamos pendientes de que las empresas nuevas se acojan a las normas. Insistimos que la gente investigue si la empresa que se presenta es legal, sólida y con respaldo.