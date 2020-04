Hidroituango confirma que generará energía desde el 2021

Cuando la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) esté en pleno funcionamiento, a finales del 2021, sus ocho turbinas, cada una de 300 megavatios (Mw) de capacidad instalada, atenderán el 17% de la demanda de energía eléctrica del país.



(Lista línea de transmisión desde central Hidroituango).

Su oferta además permitirá una reducción cercana al 30% en el precio de bolsa durante sus primeros cinco años de operación, lo cual redundará en menores tarifas de energía para los usuarios.



Pero por el momento todo esta truncado, ya que hoy hace dos años (el 28 de abril del 2018) con más del 95% de la obra ejecutada y a escasas semanas de su entrada en operación (julio 2018), comenzó una serie de derrumbes en el túnel auxiliar de desviación (GAD), lo que llevó dos días después a su obstrucción total, y que se manifestó en la superficie de la montaña al formar una chimenea. Los ingenieros de EPM estimaron un volumen comprometido por esta inestabilidad cercana a los 220.000 metros cúbicos de suelo y roca.



(Hidroituango finalizó la construcción de su presa).



“Basados en la evidencia documental y analítica disponible, la firma noruego-chilena Skava Consulting, contratada para identificar la causa raíz, conceptuó como hipótesis más probable que la obstrucción del GAD, se debió a la ‘erosión progresiva en zonas de debilidad de la roca’, localizadas en el piso del túnel”, señala un documento de trabajo de EPM.



LA CONTINGENCIA



Desde ese momento comenzó una carrera contra el tiempo para evitar no solo el colapso de la obra, sino además salvaguardar a los municipios aguas abajo del río Cauca.



“En estos dos años de contingencia la empresa no ha ahorrado esfuerzos ni recursos para disminuir los riesgos de las poblaciones localizadas aguas abajo del proyecto y sacar adelante una de las obras de infraestructura más importante del país, que cuando esté operando completamente generará 2.400 Mw de energía para atender las necesidades de más de ocho millones de hogares colombianos”, subrayó el gerente General de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López.



Así, el personal técnico adoptó medidas urgentes como el inicio de un lleno prioritario en la presa que permitiera llevarla hasta una altura mínima (cota de 410 metros sobre el nivel del mar) para que el agua del embalse que se estaba conformando anticipadamente no la sobrepasara y así poder utilizar el vertedero.



Igualmente, a través de la casa de máquinas se drenó el agua (inundación del lugar) que prematuramente había empezado a embalsarse por la obstrucción en el GAD (Mayo 2018).



“A pesar de la magnitud de la contingencia, se ha avanzado en hitos fundamentales para cuidar la vida de las personas, proteger el ambiente y recuperar el control del proyecto, siguiendo además con lo establecido en la Resolución 0820 de la Anla que limita o restringe el avance de cualquier otra actividad que no esté relacionada con la atención de la contingencia”, resalta el documento de trabajo.



A la fecha, el personal técnico de la obra logró el cierre del paso de agua a través de casa de máquinas; la terminación de la presa en la cota 435 metros; y la disponibilidad y operación del vertedero.



Así mismo, el pretaponamiento de la GAD, a través de sus dos compuertas de cierre; los avances para el pretaponamiento del túnel derecho de desviación y en el túnel de descarga intermedia; los avances en los trabajos de recuperación del complejo de cavernas de la casa de máquinas; y la terminación del lleno de la oquedad encontrada entre pozos 1 y 2, tras el cierre de las compuertas de captación.



CUENTA REGRESIVA



Después de bombear el agua que inundaba el complejo de cavernas que alberga la casa de máquinas (mayo 2019), los técnicos de EPM ingresaron al lugar y comenzaron las labores de limpieza, incluida el retiro del puente grúa principal y de los equipos dañados. Ahí, la administración de EPM (julio 2019) confirmó que en diciembre de 2021 comenzarán a entregarle energía al país.



Al rediseñar el nuevo cronograma, se estableció esa fecha para comenzar la generación de energía desde la central. Y para ese momento están enfocados todos los esfuerzos. Seguimos con ese ritmo para cumplir con ese objetivo”, afirmó Rendón López.



El gerente explicó que todos los frentes de trabajo están atendidos y con las obras completas, como es el caso del vertedero, cuyas obras están finalizadas y su operación es “normal y estable, lo que constituye una buena garantía para las comunidades ubicadas aguas abajo, porque impide que en épocas de invierno se generen posibles crecientes súbitas”.



Portafolio pudo establecer que desde el próximo mes de julio, y por espacio de un año, se realizarán los trabajos para el montaje de las turbinas y unidades de generación. Este proceso va desde la construcción de la infraestructura donde se alojan cada una de las máquinas. De acuerdo al cronograma, las dos primeras unidades de generación estarían lista y en operación a finales del 2021.



La entrada en operación de la central será secuencial. El complejo tiene ocho unidades de generación, cada una con capacidad instalada de 300 megavatios (Mw). El plan es que a partir de diciembre de 2021 entren en operación cada año dos unidades de generación. A finales de 2024 entrarían en operación las dos últimas unidades, con lo que el complejo estaría en su máxima potencia de generación de energía.



Actualmente, en el componente social, EPM trabaja en la recuperación de la infraestructura pública y privada que resultó afectada, en el retorno paulatino a sus viviendas de las familias que tuvieron que ser evacuadas.



Además EPM firmó 15 convenios con universidades e instituciones en temas ambientales y sociales en el país para conservar los ecosistemas acuáticos y terrestres, estudiar las dinámicas pesqueras, conservar las ciénagas.



LO QUE APORTARÁ



- Entregará cerca de $85.000 millones/año por transferencias de Ley Ambiental a las CAR y municipios ribereños.



- Por impuestos se generarán recursos por cerca de $10.000 millones al año. Y en su operación serán del orden de $8 billones.



- Con el Plan de Manejo Ambiental y Social se han invertido cerca de $1,9 billones en los municipios de la zona de influencia.



- Más de 1.900 familias del corregimiento de Puerto Valdivia, han regresado a sus hogares. EPM continúa brindando apoyos económicos a los 265 grupos familiares que aún no retornar a sus viviendas. La entrega de estos apoyos asciende a cerca de $31.000 millones.



Alfonso López Suárez