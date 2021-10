Nuevo choque por Hidroituango entre contratistas y Alcalde de Medellín

El proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) está otra vez, en medio de una polémica. En esta ocasión por cuenta de un cruce de declaraciones entre el Consorcio CCC Ituango (vocero de contratistas) y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

QUÉ PASÓ



Todo comenzó cuando Quintero dio a conocer, este jueves, las conclusiones a las que se llegaron tras una reunión que sostuvo, el miércoles 13 de octubre en la Casa de Nariño, con la Contraloría, Procuraduría, Gobierno Nacional, EPM y unas aseguradoras.



El propósito de la misma, dijo el mandatario, era que los contratistas paguen más 4 billones de pesos, monto que no cubren las aseguradoras.



El dinero del que habló Quintero hace referencia a la sanción fiscal en primera instancia que la Contraloría les puso a los constructores de Hidroituango por los incumplimientos en el proyecto.



Puntualmente, la multa es de 4,3 billones de pesos y fue impuesta a inicios de septiembre del 2021. Al momento, se está a la espera del fallo en segunda instancia, tras la apelación presentada.



"Este es un proceso por el colapso y los daños fiscales que ocasionó el colapso de un túnel de desviación en el 2018, que ha hecho que EPM pierda 12 billones de pesos. Podemos determinar que al menos unos 4 billones de pesos no son cubiertos por aseguradoras y que esos 4 billones de pesos los tendría que pagar EPM y los ciudadanos, en caso de que no los podamos cobrar a los contratistas", dijo Quintero al diario EL TIEMPO.



"Si en 2018 hubiera entrado en operación, hoy tendríamos tarifas 25 por ciento más bajas. Este daño le ha salido muy caro a todo el país, lo que queremos es que respondan (los contratistas)", agregó.



Quintero también sostuvo que "abordamos el caso de que los contratistas no puedan continuar, dado que ellos ya se declararon, algunos de ellos en insolvencia, o porque el fallo de segunda instancia los obligue a pagar o castigue a tener que ceder sus contratos hasta que paguen. Los abogados nos han dicho que es una mala noticia para EPM, porque esto podría retrasar o dilatar los tiempos de cobro de las platas que queremos recuperar".



Y aclaró que, según las normas corporativas de EPM, "al estar declarados en insolvencia, está prohibido hacer una prórroga, lo que implicaría acelerar el proceso de cesión o de contratación de un tercero".



LA RESPUESTA



Tras las palabras de Quintero, el Consorcio CCC Ituango, que representa a los contratistas de la obra respondió.

Imagen de Hidroituango. EL TIEMPO

"El Consorcio CCC Ituango ha actuado con la mayor diligencia dando cumplimiento a las obligaciones contractuales asignadas por EPM, ciñéndose fielmente a las instrucciones impartidas y a los diseños entregados por dicha entidad en su calidad de entidad contratante, actuando siempre bajo la estricta supervisión de la Interventoría también designada por EPM".



Añadió que las ejecuciones realizadas han tenido mucho seguimiento de las autoridades, entre las que están el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que "para el pago de la obra ejecutada siempre fue necesario el recibo a satisfacción por parte del delegado de EPM".



Cerró asegurando que seguirá comprometido con el proyecto, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones.



"Rechazamos rotundamente las comparaciones que hace el Alcalde de Medellín con respecto a otro tipo de contratistas que han incurrido en graves delitos, pues con tales afirmaciones afecta injustificadamente nuestro buen nombre y reputación".



Según el alcalde Quintero, Hidroituango representaría el 17 % de la energía del país.



PORTAFOLIO

*Con información de NACIÓN - EL TIEMPO