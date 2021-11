Hidroituango: en firme fallo de responsabilidad por $4,3 billones

La Contraloría General de la República dejó en firme (segunda instancia) el fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones que, a título de culpa grave, emitió en septiembre pasado contra 26 funcionarios y contratistas en el caso de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango).

El fallo de responsabilidad fiscal fue confirmado por la Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria del ente de control, que negó los recursos de apelación presentados contra el auto por el cual se tomó la decisión inicial.

La decisión se generó como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en Hidroituango y el lucro cesante causado luego que la hidroeléctrica no haya comenzado a generar energía a partir de diciembre de 2018.

Las 26 personas jurídicas y naturales involucrados en el fallo de responsabilidad fiscal por culpa grave son:los ex gobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero y Sergio Fajardo Valderrama; los ex gerentes de EPM Federico Restrepo Posada y Juan Esteban Calle Restrepo; y el ex alcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo.

Así mismo, los ex miembros de junta directiva Alejandro Granda Zapata, Álvaro Julián Villegas Moreno, Sergio Betancur Palacio, Ana Cristina Moreno Palacios, María Eugenia Ramos Villa y Rafael Nanclares Ospina; y los ex gerentes del Idea, Álvaro Vásquez Osorio e Iván Mauricio Pérez Salazar.

También figuran Jesús Aristizábal Guevara, ex director de Energía EPM; Luis Guillermo Gómez Atehortúa, ex gerente Hidroituango; John Alberto Maya Salazar, ex gerente de Hidroituango; y Luis Javier Vélez Duque, ex gerente EPM-Ituango.

