Caso Hidroituango: EPM asumiría pérdidas por el cambio de contratistas

El pulso por el remate de las obras de Hidroituango no solo tiene enfrentados al consorcio constructor CCCI con EPM, sino también a este último con la Sociedad Hidroeléctrica de Ituango (SHI) que representa a los dueños del proyecto energético y que tiene como mayor accionista a la Gobernación de Antioquia, a través del Idea.



En la antesala de la reunión de ayer martes en horas de la tarde entre los representantes del conglomerado antioqueño y los contratistas a cargo de ejecutar la megaobra (y que se llevaba a cabo al cierre de la presente edición), se conoció una carta de la SHI, en la que apela a la figura de ‘alerta temprana’, y que dirigida al gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, en la que le advierte que, con base al contrato madre y el cronograma del megaproyecto se han identificado eventuales incumplimientos, como los atrasos importantes en la ejecución de las obras principales que ponen en riesgo inminente el cumplimiento de las Obligaciones de Energía en Firme (OEF), y que se agravaría aún más si se decide cambiar al actual consorcio constructor.

“De no entrar en operación en el año 2022, las pérdidas acumuladas aproximadas por este concepto serían de US$85 millones. Adicionalmente, y producto del no cumplimiento de la primera OEF, EPM pagó US$42 millones por la garantía asociada a esta asignación, para un total de pérdidas entre el 2018 y el 2022 por el incumplimiento la primera OEF de aproximadamente US$130 millones”, resalta la misiva de la Sociedad.

A renglón seguido, la SHI pide a EPM que de manera inmediata gestione las acciones que correspondan para iniciar la operación del proyecto en julio de 2022, y no ponga en riesgo las OEF, principalmente, la segunda asignación por 3.482 GWh/año, que de no entrar en operación ocasionaría perdidas adicionales de US$60 millones anuales a lo que se sumarían US$120 millones por los ingresos no recibidos del Cargo por Confiabilidad de los años 2021 y 2022, y la ejecución de la garantía asociada a la segunda OEF por US$190 millones, para una total de pérdidas potenciales por el no cumplimiento con las OEF 1 y 2 entre el 2018 y 2022 de US$$440 millones.

Por tal motivo, la Sociedad dejó en claro en la misiva que, si Hidroituango no entra en operación con las unidades 1 y 2 de generación, en la fecha máxima establecida, los efectos económicos de estas pérdidas, no podrán ser incluidos como un menor ingreso, ni como un costo del Proyecto.

“No obstante lo anterior, y con el conocimiento por parte de EPM de lo ajustado que se encuentran los tiempos... EPM ha tomado la decisión, según sus propias declaraciones a medios de comunicación, de cambiar al contratista sin que le garantice mediante un mecanismo oficial, que con este se terminarán de manera oportuna las obras del proyecto”, subraya la misiva.

POSIBLE LICITACIÓN

La Alcaldía de Medellín y el Grupo EPM están resueltos a terminar las obras de la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) a como de lugar, para evitar las millonarias pérdidas por el retraso en la entrada en operación.

Por esta razón, el alcalde la capital de Antioquia, Daniel Quintero, anunció que el conglomerado abriría un nuevo proceso de licitación con el fin de escoger al contratistas constructor para que desarrolle el 15% que le queda al megaproyecto para su remate de obra.

“Si los contratistas de Hidroituango no ceden el contrato, el 15 de noviembre iniciaría un proceso de licitación. Este es solo un plan de contingencia previendo que quede en firme el fallo de la Contraloría General y el consorcio constructor quede inhabilitado. Si la segunda instancia se comunica antes de la licitación, se activará un plan de contingencia en el que EPM buscaría que la compañía pueda quedarse con toda la infraestructura del contratista y operar el proyecto mientras se llega a un acuerdo, para no generar retrasos en la hidroeléctrica”, explicó el alcalde Quintero.

Por esta razón, el Consejo de Gobierno de la Alcaldía de Medellín aprobó vigencias futuras por $4,9 billones, de los cuales se utilizarán $1,1 billones para la posible convocatoria pública. “Los recursos fueron solicitados ante el riesgo de que los contratistas, no deseen ceder de forma anticipada el proyecto y que EPM tenga que iniciar un proceso de licitación” subrayó el alcalde.

Según Quintero, el proceso de licitación iría hasta marzo- abril, “ y si eso llega a ocurrir, haríamos una prórroga al contratista actual y se realizaría todo el proceso de transición”.

CONTRATISTAS NO CEDEN

Ante las reiteradas afirmaciones del alcalde Quintero, sobre la necesidad de cambiar los contratistas para finalizar las obras de Hidroituango, el representante legal del consorcio constructor CCCI, Santiago García, afirmó que no buscarán nuevas empresas para cederles el contrato de la megaobra. Los contratistas sostienen que tienen la capacidad para culminar el proyecto.

Así mismo, señalaron que EPM dejó vencer los términos para notificarlos sobre su intención de que no continúen en el desarrollo de la megaobras más allá del 31 de diciembre del 2021.

Al respecto, el burgomaestre de Medellín, señaló que el grupo EPM cumplió con el requisito de avisar a tiempo y notificar a los contratistas el deseo que tiene el conglomerado de no continuar con ellos para desarrollar el 15% que hace falta para culminar la megaobra.

ALFONSO LÓPEZ SUÁREZ