Hidroituango: EPM invitó a consorcio a postular empresas para cesión

Empresas Públicas de Medellín (EPM) respondió la carta que el consorcio CCC Ituango le envió pidiendo claridad sobre la continuidad o no de su trabajo en las obras del proyecto Hidroituango.

Según el consorcio de constructor, en diciembre del 2020, ambas partes firmaron una extensión de contrato de obra con fecha al 31 de diciembre del 2021 y, a día de hoy, todavía no hay respuesta sobre qué pasará, por lo que no ha podido seguir asumiendo compromisos que vayan más allá de esa fecha en cuanto a obras, materiales, recursos y planeación.



"EPM no sabe todavía si quiere o no que continuemos con el proyecto a partir del 31 de diciembre próximo", dijo CCC Ituango.



Así las cosas, EPM le respondió al consorcio que "hemos sostenido reuniones desde mucho antes del fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría General, intentando resolver temas relacionados con costos, cronograma del proyecto y claridad sobre los consorcios, temas que deben dilucidarse antes de decidir sobre la prórroga del contrato. Desafortunadamente, no ha sido posible obtener la aprobación de parte de CCC Ituango, pese a las diferentes propuestas que le ha extendido la compañía".



A lo que hace referencia EPM en el tema de la Contraloría es a la decisión, en primera instancia, de vincular a 26 personas naturales y jurídicas a una investigación por presunta responsabilidad fiscal por las pérdidas de 4,3 billones de pesos en Hidroituango.



A ese fallo aún le falta la respuesta a la apelación y, en este momento, están suspendidos los términos del proceso por una recusación.



"EPM, conocedora del proceso en curso, ha desarrollado estrategias que permitan enfrentar los posibles escenarios que se desprendan del mismo. Por esto emprendió un Plan de Acción con el que busca encarar la eventualidad de que algunos contratistas del proyecto no puedan o no quieran continuar con su ejecución", agregó la compañía.



Y aseguró que le propuso a CCC Ituango que, "si es de su interés y teniendo presente que es su derecho, postule lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución de Hidroituango".



"Es importante aclarar que el cambio de alguno de los contratistas o consorcios actuales del proyecto Hidroituango no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM. Esto sería consecuencia de la eventualidad que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme, lo que llevaría a los contratistas actuales a perder la capacidad jurídica y financiera, teniendo presente que esto generaría una inhabilidad sobreviniente en el marco del artículo 9 de la Ley 80 de 1993", agregó.



EPM también dijo que, "en el mismo acto de aprobación de la cesión, se prorrogaría el plazo del contrato con el fin de continuar las obras con las empresas cesionarias". Para definir esta opción, añadió la empresa, se tendrá una reunión el próximo martes 26 de octubre.



"EPM buscaría hacer un tránsito armónico que garantice la terminación adecuada de la futura central de generación de energía Hidroituango", cerró.



PORTAFOLIO