Hidroituango reorganiza estructura de seguros

Archivo particular

El Grupo EPM recibió este 24 de marzo por parte de la compañía de seguros Mapfre los términos de continuidad de los seguros para la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango), con respecto a las coberturas de Todo riesgo montaje, Sabotaje y terrorismo, y de Seguros Generales Suramericana para la póliza de Responsabilidad civil extracontractual. Estas pólizas se harán efectivas desde las 24 horas del 24 de marzo de 2021, algunas con renovaciones anuales y otras extendidas hasta la terminación del proyecto.



“Debido al panorama financiero internacional y a los efectos de la pandemia del coronavirus (Covid-19), de los cuales no se escapan las compañías aseguradoras y reaseguradoras, sumado a las complejidades propias de Hidroituango, la continuidad para la cobertura central para los bienes del proyecto se obtuvo con una cobertura del tipo Todo riesgo montaje. EPM gestiona, actualmente, la cobertura de los riesgos asegurables y que no están cubiertos por esta póliza en otras coberturas contratadas por la Compañía, así como en otras adicionales que deberán contratarse en el transcurso del año”, resalta el comunicado del conglomerado antioqueño.



De acuerdo con lo establecido en la Resolución No 0820 impuesta por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el proyecto avanza en la disminución de los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, el cuidado del ambiente y la recuperación técnica de la obra, que hoy alcanza el 81,7% de construcción. En este momento, la central reporta estabilidad en todos sus frentes.