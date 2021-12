Semanas clave para acelerar el desarrollo de Hidroituango

En la presente y próxima semanas, tres hechos serán clave para seguir acelerando el desarrollo de Hidroituango. Se trata del desembolso de la póliza de Sura; el pago del saldo de la obligación de EPM con el BID; y la entrega del estudio y/o peritaje de estabilidad geológica por parte de la firma Pöyry a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).



A finales de la semana pasada, y a través de un comunicado, Sura anunció que realizará el pago dentro de la póliza de 'Responsabilidad Civil Directores y Administradores'.



“Seguros Sura Colombia manifiesta el interés en pagar la obligación derivada del referido fallo. Dicho pago se llevará a cabo en la semana del 20 de diciembre del presente año directamente a EPM”, resalta la aseguradora.



Por su parte, el conglomerado antioqueño, a través de una nota similar indica que: “De acuerdo con información recibida por la compañía Sura, la aseguradora realizará en el transcurso de esta semana el pago dentro de la póliza de “Responsabilidad Civil Directores y Administradores”... EPM certificará a la Contraloría General este desembolso en el momento en que se materialice, identificando fecha y cuantía”.



El pago de la póliza de Sura (cercano a los US$100 millones) se suma al desembolso que también realizará la aseguradora Mapfre, que corresponde al 90% de los $4,3 billones del fallo fiscal dictado por el ente de control.



El segundo hecho corre por cuenta de los US$450 millones que corresponden al saldo de la deuda de EPM con el BID, los cuales como lo confirmó el gerente general del conglomerado, Jorge Andrés Carrillo, la semana pasada en una rueda de prensa serán desembolsados en un único pago antes de terminar la semana.



“Por la incertidumbre del BID se nos comunicó llegar a un acuerdo para el prepago voluntario, prepago que debe ocurrir el 22 de diciembre, nosotros no tomamos esa decisión no nos han pedido de parte del BID que la revisemos entonces estamos preparándonos para prepagar que como hemos dicho tenemos toda la capacidad para hacerlo, no era lo deseable pero EPM por el desempeño que ha tenido está en toda la capacidad de cumplir con lo que se comprometió”, reiteró Carrillo a una cadena radial Caracol,el jueves de la semana pasada.



Al indagar con fuentes de EPM sobre el desembolso de los US$450 millones, programado para este jueves, según el gerente general Carrillo, respondieron que: “En caso de que ocurra el pago al BID, la Empresa lo anunciará a través de información relevante y comunicado a la opinión pública”.



La intención del pago de la deuda de EPM se da a pesar del llamado del presidente de la República, Iván Duque, para revisar la eventual salida del BID e insistió en que la presencia de ese organismo es un sello de garantía contractual, ambiental y social.



ANLA RECIBIRÁ INFORME DE PÖYRY



El tercer hecho es la entrega del informe pericial sobre la estabilidad geológica de Hidroituango, requisito solicitado por la Anla.



La firma chilena-suiza Pöyry comunicó que la próxima semana hará entrega del documento final. “Como se había informado, esta empresa internacional de consultoría había anunciado la entrega del informe para este jueves 23 de diciembre”, dice un comunicado de EPM.



