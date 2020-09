‘Hidroituango tendría licencia ambiental a finales del 2020’

Archivo particular

La Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango) va en un 80% certificado de avance en la obra. Y en el 90% el proyecto estará produciendo energía eléctrica con cuatro unidades y esto ocurrirá en el 2022.



(Pulso político por informe de los ‘pecados’ de Hidroituango).

La afirmación es de Álvaro Guillermo Rendón López, gerente general de EPM, quien en diálogo con Portafolio explicó que, debido a la crisis por la contingencia del 2018, el retroceso en el avance de obra se devolvió del 86% al 72%.



“Desde la contingencia del 2018 venía corriendo un término legal para nosotros plantear un debate jurídico, pero los decretos por la emergencia económica expedidos por el Gobierno suspendieron los términos legales y ampliaron el plazo hasta el 12 de agosto. Y este día tocaba tomar una decisión, y esta fue la de interrumpir una caducidad, para llamar a una conciliación o proponer una demanda contenciosa”, señaló el gerente de EPM, con respecto al pleito con CCC Ituango, constructor del megaproyecto.



(Recuperar la confianza es el reto de la nueva junta de EPM).



Rendón López dejó en claro que ahora están en la etapa de conciliación, que es tomado como un alto en el camino para “mirar todos los involucrados (incluso con las compañías de seguros) y con pruebas aportadas, cuáles son las cuotas de responsabilidad que le compete a cada uno”.



Subrayó que bajo este escenario, si se logra que se asuman los errores y a quien le competen, sin señalamientos por dolo o culpa, se le daría a Hidroituango un segundo aire y una nueva dinámica, “porque EPM no puede seguir asumiendo el desembolso de todos los recursos que está reclamando el proyecto y no haya un resarcimiento”.



A la fecha el conglomerado antioqueño ha recibido US$250 millones de los US$2.500 millones de la cobertura global.



Con respecto a la suspensión de la licencia ambiental por parte de la Anla, Rendón López dejó en claro que en cuestión de días llegará a la entidad el estudio geotécnico requerido. “Esperamos que ese informe sea satisfactorio para la autoridad ambiental y que de aquí a final de año levante la suspensión”.



Así mismo, el gerente de EPM reiteró que el anuncio del Alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de contemplar un posible cambio de constructor para Hidroituango, quedó descartado, más cuando se está a un 20% de concluir la obra. “La intención es sacar el proyecto adelante, que todos los involucrados lleguen al final, por esta razón es de vital importancia la etapa de conciliación, ya que se establecerían una reglas de juego para terminar la obra sin sobresaltos”, dijo.



Finalmente, Rendón López dijo que “el riesgo mayor” no está por el lado de la conciliación, sino por los procesos activos que cursan en la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, ya que los involucrados fueron llamados por estas tres entidades, y al final se pueden presentar sanciones económicas como embargos.



“La contraloría podría valorar el esfuerzo que se hace en la conciliación porque se habría un resarcimiento económico”, dijo.



Alfonso López Suárez