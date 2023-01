Pese a inflación, Hilton Bogotá crecería a doble dígito en 2023

El sector ‘MICE’ (turismo corporativo) ha afrontado grandes cambios desde la llegada de la pandemia.



Apenas hasta el año 2022 congresos, reuniones empresariales y negocios corporativos han empezado a reactivarse, lo que ha dificultado el regreso de los niveles de ocupaciones y ventas de los hoteles especializados en este sector.



En entrevista con Portafolio, Agustín Maddocks, gerente general de Hilton Bogotá, contó los detalles para hacerle cara además, a la situación macroeconómica del país y el regreso del IVA del 19% a productos y servicios turísticos, con énfasis en su experiencia gastronómica para atraer tanto a sus huéspedes, como vecinos.



¿cómo ve a Bogotá en turismo ‘Mice’ frente otras ciudades?



Bogotá fue una de las ciudades que más tarde se recuperó frente a otras ciudades.



Vengo de estar siete años en Uruguay, en Montevideo y la recuperación se dio un año atrás, en Bogotá empezó a fines del año pasado con el regreso de los eventos presenciales, esto se da porque falta recuperar el negocio corporativo.



El buen final que tuvo el año 2022 nos da una luz de esperanza para lo que llega en el 2023 y así lo hemos proyectado.

¿Y en cuanto al hotel?

Es un hotel con 11 años de trayectoria, tengo 23 años en la compañía y desde su inicio vengo mirando al hotel como uno modelo, que siempre está en los primeros lugares de satisfacción del huésped, es un hotel muy inspirador.

La clave y diferencial es nuestro gran personal.



¿Cuáles fueron los resultados en 2022?



Mejor de lo que esperábamos, eso fue algo positivo, pero aún no llegamos a cifras prepandemia.



Esperamos que en este 2023 podamos recuperar esas cifras.

Con el panorama inflacionario que se hay este año, ¿cómo esperan cerrar 2023?

La inflación hay que manejarla, es algo bastante negativo para todos. En el hotel debemos manejarla, estando al tanto de la política de precios que es muy dinámica para que el incremento de costos pueda ser acompañado de una política dinámica de precios.

Además hay que tener en cuenta la devaluación del peso.



Hay que mirar ambas variables para no perder eficiencia y productividad en la estructura del hotel.



Con todo esto, esperamos crecer a doble dígito este año, también en nuestro clima laboral, en satisfacción al cliente, tenemos grandes metas, no solo las financieras, lo cual nos posicionará como uno de los mejores hoteles no solo en Colombia, sino en la región.

¿Cuáles son esos productos que al alza han impactado más?



Energía es uno de los más relevantes, alimentos también y también el incremento de salarios. Tener un IPC mayor al 13% no es bastante común para un país como Colombia, eso hay que mirarlo muy bien y debemos saberlo manejar, porque puede afectar nuestros resultados.



Y con el regreso del IVA del 19% a productos turísticos, ¿cómo ha sido el impacto?

Es otro gran desafío, es cierto que esas medidas ayudan mucho a que podamos interactuar mucho más sobretodo con el huésped local, nos ayuda mucho.



Pero debemos hacerle frente a esta situación con una dinámica de precios que tiene que tener una sensibilidad, por eso debemos tener ofertas frecuentemente y ser dinámicos comercialmente y es clave nuestra estrategia de marketing.

Todas estassituaciones tocan al sector, ¿cómo ve a Bogotá para este nuevo año frente otras ciudades?

Es una cuestión de tiempo para que se recupere. Bogotá lo tiene todo, una infraestructura que es envidiable para cualquier ciudad de Sudamérica, hay que darle ese tiempo para que se recupere el negocio y ver dónde estamos parados porque hoy decimos: “queremos volver a niveles corporativos previos a prepandemia”, pero ¿hoy esos clientes corporativos están con la misma modalidad de aquel entonces? ¿Sus oficinas están ocupadas o están vacías? Esto para el caso de nuestro restaurante.



Con todo esto, debemos mirar qué está pasando a nuestro alrededor y tomar decisiones. Además, tenemos otro gran retorelacionado con el personal especializado, para retenerlo y mantenerlo.

Desde Hilton ¿qué estrategias están implementando para hacerle cara estas dificultades?



Vamos a aprovechar nuestro potencial gastronómico, tenemos que seguir trabajando para darlo a conocer. Además trabajar en nuestro personal, el colombiano es muy amable, ese es un gran plus.



Asimismo tenemos dos metas claras que es bajar a la mitad el impacto ambiental y duplicar el impacto social. Estamos trabajando en ello.

¿Esperan facturar más de restaurantes que de hospedaje?



Naturalmente los hoteles facturan más de sus habitaciones, sin embargo, esa es la pata que nos conecta con la comunidad, con los vecinos, con los visitantes.



Además Bogotá tiene una oferta gastronómica muy grande, y si un huésped se queda dos noches, al menos una come por fuera, entonces queremos que esos vecinos se conecten con el restaurante.



Próximamente lanzaremos un menú de cuatro pasos maridado con un vino en el que mostraremos nuestro potencial gastronómico. Es el momento de creatividad para el equipo de cocina, y muchos de los platos se quedarán en nuestro menú.



