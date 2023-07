‘Tenemos tres proyectos de inversión’: Hitachi Energy

El mundo está viviendo el boom de las energías renovables no convencionales. Esto ha llevado a que los pedidos de equipos para este tipo de proyectos tuviera un alza considerable. Al respecto, Ramón Monrás, presidente y country managing director para América Latina de Hitachi Energy, explicó que esto llevó a que se demandara un volumen muy alto de commodities lo que a su vez elevó el precio de los productos finales.



Adicionalmente, dijo que prevén una desaceleración en los nuevos pedidos a futuro.



(Vea: EPM amplió licitación de energía renovable).

¿Cómo fue el año pasado y qué esperan de este?

​

A nivel global el comportamiento fue extraordinario, el mejor año porque todos los países están en este camino de transición energética. El grupo hizo un nivel de órdenes de un 70% u 80% mayor que en 2021.



Y algo muy importante es el backlog de órdenes recibidas para facturar, que pasó de US$10.000 millones a US$20.000 millones y significa que tenemos muchos proyectos para ejecutar que nos garantizan los ingresos para este año y tendremos ocupadas todas las fábricas.



¿A nivel regional qué resultados vieron?

​

Acá no tuvimos un crecimiento tan grande como el del grupo. En 2020 el crecimiento fue de 5% porque había limitaciones de ofrecer para entregas en corto plazo y las fábricas estaban tan llenas que no podíamos recibir órdenes.



A pesar del crecimiento global estimado para este año tenemos una proyección importante porque todos nuestros países están comprometidos con la transición.



¿Qué crecimiento tienen estimado para este año?

​

Para este año el crecimiento va a ser superior, en la medida en que varios proyectos que esperábamos cerrar en el año fiscal 2022 se corrieron para este, eso va a hacer que tengamos un incremento del 10% o 15%.



¿Cómo está la operación en el país?

​

Aquí en Colombia la fábrica de transformadores de potencia y distribución en Pereira, que al igual que todas las del mundo está llena. De hecho, hemos solicitado y obtenido aprobación rápida de inversiones. Tenemos tres proyectos de inversión en este momento que están caminando.



Estamos aumentando la capacidad de producción de manera significativa para poder atender todos los compromisos en el mercado local y los mercados externos. Esta fábrica no solamente atiende el mercado colombiano sino Latinoamérica, Centroamérica e incluso Estados Unidos.



La fábrica está completamente llena, estamos haciendo una ampliación en la de Bogotá de tableros de protección y control. Estamos pensando en irnos del sitio actual a un sitio mucho más grande.



(Vea: El plan para que Ecopetrol entre a la generación eléctrica).



¿De cuánto sería el incremento en producción?

​

No quisiera comprometerme ahora con porcentajes altos; eso lo divulgaremos cuando hagamos la inauguración. Tenemos una línea nueva de pad mounters, que se están pidiendo mucho en Estados Unidos. Uno de los proyectos de inversión es esta línea para poder fabricar los transformadores y dejar espacio para otros productos que también se quedaron cortos.



Vamos a ampliar la capacidad de todas las líneas, porque hay elementos comunes a todas en cuanto a los equipos que requieren. Eso nos va a permitir estar un poco más holgados porque en este momento es increíble.

Ramón Monrás, Hitachi Cortesía



¿Qué inversión requiere hacer estas ampliaciones?

​

Todavía estamos recibiendo aprobaciones de complementos de inversión, pero yo creería que va a estar cercano a US$20 millones este año.



¿Qué incrementos en costos han tenido y cómo los han compensado?

​

Esto ha sido parte de nuestra actividad en los últimos meses y es explicar a los clientes que al recibir el incremento de los precios de los principales commodities que utilizamos.

Después de que terminó la pandemia vino un boom de los pedidos y todos los commodities principales subieron de manera impresionante, a niveles de 40% y 50% y si bien bajaron no fue al nivel que estaba antes.



Nosotros intentamos absorber algunos de los incrementos, pero ya cuando hablamos de estos niveles toca hablar con cada cliente. Ahora, a esto se suma que el costo de la logística creció hasta en 5 veces. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los equipos requeridos no se producen en el país; algunos transformadores de mayor potencia se fabrican en Brasil o en Europa.



Si bien tienen un buen backlog, ¿cuál es su expectativa en adelante? ¿Ve un enfriamiento en la llegada de nuevos pedidos?

​

Sí, obviamente. A nivel de Colombia y Latinoamérica sufrimos el desplazamiento de algunas órdenes, por demoras en definiciones o cancelaciones. Las demoras son porque hay alguna incertidumbre, los inversionistas están un poco más cautelosos.



Si nos vamos a las soluciones de energía eólica de La Guajira, donde hay varias plantas que tienen un compromiso de cargo por confiabilidad. Como sabemos hay varios proyectos que están quietos por demoras en las consultas previas, entonces nuestros clientes (Grupo Energía Bogotá, ISA; EPM) han tenido retrasos importantes.



No aquí, pero sí en Latinoamérica algunos proyectos importantes se han cancelado.



(Vea: El 87 % de los colombianos no sabe qué es la transición energética).



DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio