Estos son los planes de expansión de la española Hoff en el país

Con la intención de abrir en los próximos cinco años un mínimo de 10 a 15 tiendas propias, llega al país la marca española de calzado Hoff.



El director de expansión de la marca, Domingo Barrachina, explica a Portafolio que para este año esperan abrir dos puntos más, tras la inauguración reciente de un local en el centro comercial El Retiro, en el norte de Bogotá.



Una particularidad de Hoff es que creó su silueta Art, inspirándose para ello en movimientos artísticos y museos del mundo.



Explica que la evolución natural de dicha silueta ha llevado a la firma a colaborar, cada temporada, con un artista emergente para el diseño de dichas suelas.



Más allá de sus productos, la marca española trabaja de la mano de talentos artísticos a los que da visibilidad, une sinergias y comparte valores.



¿Cómo es la marca Hoff?



Tiene dos componentes. El 50% es el producto y lo otro es el marketing. En cuando al producto se trata de un calzado con colores y materiales muy diferentes a los que hay en el mercado. Sobre todo, diría yo, es una de las más cómodas del mercado.



Y el otro 50% tiene que ver con todo el tema de cómo llegamos al consumidor a través del marketing, somos una marca que nos gusta relacionarnos con el tema del arte y del diseño porque creemos que cada persona tiene un creativo dentro.



¿Cómo ha crecido la marca?



Esta marca ha evolucionado. En los últimos tres años ha multiplicado por más de 20 veces su facturación.



Nosotros vamos a acabar nuestra facturación 2023-2024, que finaliza el 30 de abril, con 60 millones de euros en el mundo.



¿Y cuál es la presencia en términos de tiendas?



Desde su fundación en 2017, Hoff ha trascendido fronteras con presencia en el canal multimarca que se extiende a más de 45 países. Tenemos 1.300 puntos entre wholesale (al por mayor) y tiendas multimarca. También tenemos tiendas monomarca.



¿Dónde tienen tiendas?



Tenemos más de 20 tiendas físicas en 9 países: en Portugal, Francia, Londres, Israel, México, en Colombia con esta de Bogotá, en el centro comercial El Retiro y en Honduras. En Guatemala vamos a inaugurar y abrimos Chile.



¿Por qué llegan a Colombia?



Colombia siempre ha sido un país que hemos tenido en el radar porque hemos creído muchísimo que es un país inclinado hacia la moda y la creatividad. Yo creo que se ajusta al color y se ajusta perfectamente con el ADN de la marca.



¿Cuál es la visión de expansión en el mercado colombiano?



Nuestra intención en Colombia es la de abrir un mínimo de entre 10 y 15 tiendas en los próximos cinco años empezando por Bogotá como lo hemos hecho.



Pero ya estamos buscando más tiendas de Hoff en Bogotá y en ciudades diferentes como, por ejemplo Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena.



¿Tendrán más puntos este año?



Tanto en Hoff como en el grupo que nos distribuye aquí en Colombia y en toda esta región no dejamos pasar una buena oportunidad, con lo cual la idea es que se puedan abrir el mínimo este 2024 dos tiendas más.



¿Cuál es el tipo de consumidor de esta marca?



Es muy amplio, en el mundo tenemos un consumidor que va desde los 30 años hasta los 50 años, pero tenemos también personas mayores y jóvenes de 25 y menos de 30 años.



Yo diría que es un consumidor cosmopolita que tiene gusto por la moda, por el arte y por el diseño.



Principalmente, el 70% de nuestras venta es de artículos para mujer y el otro 30% es de caballero.



¿Cuáles son las características de los materiales que utilizan?



Para nuestros zapatos mezclamos distintos materiales, pero especialmente tenemos un ‘memory foam’ que hace que las zapatillas sea una de las más cómodas del mercado.



¿Tienen accesorios?



Sí, nosotros empezamos como una marca de calzado, de sneakers pero hemos ido evolucionando hacia una marca multicategoría en la que tenemos carteras, calcetines, botas de invierno, ropa.



¿Además de tener tiendas propias en Colombia, buscarán tener presencia en otros canales?



Sí, así lo hacemos nosotros en todos los países en los que abrimos. Especialmente en Colombia vamos a abrir en breve el canal online y evidentemente vamos a abrir el canal multimarca con departamentales tipo Falabella y tiendas especializadas de calzado.



¿Cómo enfrentarán desde la marca la desaceleración del comercio y el menor ánimo del consumidor en el país?



Yo le diría que somos una empresa que nació en una época de prepandemia.

Abrimos nuestra primera tienda en el mundo en Madrid, España, justo en pandemia, cuando estaba todo clausurado.



Nosotros aportamos un toque de color, un toque de frescura a todo el mundo del calzado y de sus complementos, con lo cual es algo muy novedoso. Creo que la gente lo que también está cansada de comprar siempre lo mismo y el punto de novedad, además con muchos valores añadidos, es lo que nos hace que creamos que podemos tener éxito.



¿Cuántas son las ventas en volumen?



Nosotros vendemos más de un millón de unidades al año, entre pares de zapatos, bolsos y complementos que comercializamos.



¿Habría alguna posibilidad de producir en Colombia?



En principio no nos lo planteamos porque tenemos la fabricación muy controlada en Asia. Nada descartamos, pero por ahora no.

​

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista de Portafolio