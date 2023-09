Home Sentry experimenta una tienda de menor tamaño

En medio de un momento que no es fácil para emprender nuevos proyectos por la incertidumbre que genera el Gobierno con sus mensajes y las reformas que propone, la cadena Home Sentry está próxima a abrir en Bogotá otro almacén.



Se suma, en los movimientos de expansión del 2023, al que inauguró hace poco en Medellín y a la relocalización de su tienda de Cartagena, la cual convirtió en su nuevo formato Sentry Select que apuesta por un nuevo concepto de tienda, dice su presidente, Lucio Bernal.

¿Cómo es el nuevo punto en Medellín?

Es una tienda de 1.200 metros que abrimos en el Centro Comercial Santafé en Medellín. Desde hace tiempo queríamos estar en el Poblado porque nos parecía muy interesante para nuestro tipo de almacén.



¿En que ciudades tienen más de una tienda?

En Bogotá, incluyendo Chía, tenemos 6, en Medellín hay dos y en el resto solo de a una: Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio.

Cali también soportaría otra tienda.



Hace un par de meses hicimos una reubicación en Cartagena. Y vamos a abrir otra tienda en Bogotá, en el centro comercial Plaza Central, en la zona de los outlets, en Puente Aranda, debe estar en noviembre, también de 1.200 metros.



Eso es lo que vamos a hacer por este año. Son proyectos que queremos sacar adelante, sin desconocer que las circunstancias de mercado y las ventas han estado este año bastante más difíciles, que los dos años anteriores. Con la de Bogotá será la tienda número 14.



¿Han cumplido lo previsto en expansión?

No es un momento fácil para la expansión, dado que subió el dólar e implicó aumento de precios en lo importado y, en lo nacional porque mucho proveedor local utiliza componentes o partes que trae del exterior. Afortunadamente ha dado un respiro, pero se subieron los precios este año, sentimos que hay menos flujo de gente a los centros comerciales y a las tiendas, esa es una realidad.



La gente está siendo mucho más cuidadosa en su gasto y su liquidez.



Eso, sumado a los anuncios de este Gobierno sobre reformas como la laboral, hace que uno como empresario sea más cauto y cuidadoso en la inversión y en la expansión.



¿Cómo es lo de la reubicación en Cartagena?

Estábamos en Mallplaza y nos pasamos a uno que se llama Bocagrande Plaza, es un local más pequeño. Allí lanzamos un formato pequeño que se llama Sentry Select.



El nombre corresponde a una selección de artículos de la compañía.

Manejamos unos 16.000 artículos y a esta tienda entraron unos 4.500. Seleccionamos los más novedosos, de mejor rotación de la compañía, y se montaron en este formato que es de 500 metros que nos permitiría entrar a más centros comerciales y a sitios un poquito más cerca de los clientes objetivos.



Es un proyecto que estamos trabajando, se abrió en junio y hasta ahora ha mostrado unos resultados interesantes. Las categorías están bien representadas.



¿Cuánto han invertido en expansión?



Los locales son alquilados, por lo que no hemos hecho inversiones en finca raíz, y la inversión en cada uno es de $6.000 millones. Por su parte, la relocalización fue cercana a los $3.000 millones.



¿En algo ayuda la caída del dólar?

Creo que va a aliviar en el mediano plazo, pero no es una cosa que se de hoy.

Nosotros estamos vendiendo productos que trajimos hace cuatro o cinco meses, uno va agotando esas existencias.



Hemos tratado de bajar los precios para adecuarlos al nuevo nivel de dólar, para beneficiar al consumidor que ha estado muy golpeado este año.



¿Hay campo para las promociones? ¿Sirve la llegada de fin de año?

Nosotros hemos bajado precios y en este momento estamos vendiendo en pesos menos de lo que vendimos el año pasado.



Mucha de la mercancía que llega desde julio, agosto, entra con dólar un poco más bajo, y eso va a ayudar en los precios de este diciembre.



Creo que entramos a la temporada con una mejor expectativa, esperamos que estos cuatro meses finales del año, logremos compensar la dificultad que ha habido en estos primeros ocho meses, pero todo está enmarcado en un ambiente de incertidumbre.



Si desde julio o agosto ya está entrando mercancía con dólar un poco más bajo, entonces eso va a ayudar en los precios de este diciembre en muchos de los artículos.

De hecho, uno ya lo ve, en los carros.



¿Qué esperan en ventas?

En Home Sentry, creemos que vamos a cerrar por debajo del año anterior, cuando fueron $200.000 millones.



¿Cuáles son las expectativas hacia adelante?

Nosotros seguimos apostándole al país y al negocio, pero no es fácil en estos momentos.

Los retos se han incrementado y la confianza para invertir está menguada y uno está siendo más cuidadoso.



Sin embargo, estamos haciendo estas inversiones y la idea es seguir adelante y esperamos que se respalde el empleo que se genera, la dinámica comercial que se genera y es importante que el Gobierno apoye al empresariado y que no nos vea como un contricante.



No somos un contrincante, somos los que ayudamos a mover la economía.



CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio