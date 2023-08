Homecenter apunta a ciudades pequeñas: este es el formato que propone

La cadena Homecenter cumple 30 años de operaciones en el país y prepara una nueva etapa de expansión con un formato que se ajusta a ciudades pequeñas. La primera de estas tiendas se abrirá próximamente en Sincelejo, anuncia, Miguel Pardo, gerente general de Homecenter - Sodimac.



¿Cuál es el balance de estas tres décadas?



Cuando miramos hacia atrás, vemos que Homecenter ha sido partícipe en la historia del retail en el sector del mejoramiento del hogar y de la construcción, cuando hace tres décadas Organización Corona y de Falabella trajeron la marca al país, inaugurando en Bogotá la primera tienda, pequeña, de 1.800 metros. Hoy da mucha alegría y satisfacción ver cómo tenemos ya una huella de 40 tiendas físicas, canales digitales para nuestros clientes y una amplitud de surtido enorme. Hay que agradecer a más de 8.300 colaboradores que han portado para responder a las expectativas de los clientes.



¿Qué cifras muestra?



Hoy tenemos casi como 390.000 metros cuadrados de área de ventas. Estamos en 25 ciudades. Destacaría el crecimiento de nuestro surtido con una oferta de cerca de 220.000 productos y servicios disponibles. Nuestro posicionamiento y el liderazgo que hemos tenido pasa, sin duda, por una alianza muy fuerte con empresarios locales que hoy constituyen el 78% de nuestra proveeduría.



¿Qué han hecho por la construcción?



Es muy relevante lo que hemos hecho con nuestro círculo de especialistas, que es nuestro club de fidelización y de formalización laboral del sector. Tenemos más de 320.000 socios con un foco fundamental en la capacitación y el desarrollo profesional.



¿Cuál ha sido el aporte en materiales y procesos?



Es un trabajo de todos los días. Por ejemplo, fuimos pioneros en la introducción, por ejemplo, del Drywall. Ahora estamos con temas como los de la herramienta eléctrica, sin batería. También hemos trabajado en el concepto de omnicanalidad en el que las tiendas físicas se integran a los conceptos digitales, lo que nos ha permitido tener unos servicios realmente espectaculares para los clientes. Voy a dar algunos ejemplos: los lockers para retirar los productos que se compran a través de la página o de la ‘app’ en las tiendas. Nuestro ‘escanea y paga’ donde el cliente en la tienda va escogiendo los productos y no pasa por una caja, si no que simplemente a través de una aplicación digital puede pagar. Fuimos la primera compañía en Colombia que trajo las cajas autopago.



¿Cuál es la cobertura geográfica que tienen?



Hemos desarrollado una capacidad logística y de entrega para llegar a más de 800 municipios en Colombia. Eso nos llena de alegría y de orgullo.



¿Cómo les va con las dificultades en el sector de la construcción y la menor demanda de bienes durables?



Hemos pasado muchos ciclos económicos en estos 30 años y el foco de esta compañía no es en seguir las tendencias, es ver cómo nos adaptamos a esas situaciones.



Es evidente una disminución de la actividad constructora como lo demuestran las cifras oficiales, pero lo que estamos haciendo es mejorando la forma como atendemos a los clientes y facilitando la compra recurrente de productos. Somos fieles a nuestro propósito de ayudar a mejorar los hogares y eso pasa por tener precios competitivos. Nuestra promesa de precios bajos todos los días, ahora es más importante que nunca.



¿Cómo ve los años venideros?



En septiembre vamos a abrir una nueva tienda en Sincelejo. Esta es una gran noticia, porque es un nuevo formato que hemos llamado Homecenter Compacto una tienda más pequeña en tamaño, pero que va a tener toda la oferta de productos a través de la integración de la tienda física con todas las capacidades digitales. La meta es que esté abierta para finales de septiembre y tenemos además una apertura adicional, más adelante daremos los detalles. Nuestro plan expansión continúa.



¿Cómo van a extender este nuevo formato?



Este es un formato que se ha probado en otros sitios en el mundo y que lo que nos permite es llegar a mercados y a ciudades un poco más pequeñas. Es una evolución más en ese proceso para poder llegar de manera física a muchos más puntos en Colombia. Esta será de cerca de 4.000 metros y hoy en día la más pequeña que tenemos es de 6,700 metros, pero con los temas digitales el tamaño deja de ser tan importante.



¿Qué otros planes tienen?



A fin de año vamos a inaugurar la ampliación de nuestro centro de distribución principal que está en Funza, nos va a llevar a tener 100.000 metros cuadrados, probablemente será uno de los centros de distribución más grandes del país con innovaciones tecnológicas de primer mundo que lo que van a permitir es un mejor servicio.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio