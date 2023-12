Conozca los horarios de atención en sucursales de Scotiabank Colpatria para fin de año

Scotiabank Colpatria informó a los usuarios los horarios de atención al público establecidos para los canales Red de Oficinas, Chat y Línea de Atención para fin de año.



Según la entidad, los horarios serán:

Sábado 23 de diciembre de 2023:

Atención al público en el siguiente horario: Red de oficinas jornada adicional: Horario habitual, en Bogotá de 10:00 a.m., a 3:00 p.m. y en las demás ciudades donde opera el Banco de 9:00 a.m., a 1:00 p.m.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7X24.

Línea de atención para empresas: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Chat: 8:00 am a 1:00 p.m.

Viernes 29 de diciembre de 2023:

Red de oficinas: no prestará servicio al público.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7X24

Línea de atención para empresas: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Chat: 8:00 am a 1:00 p.m.

Sábado 30 de diciembre de 2023:

No se prestará servicio al público en Red de Oficinas y chat.

Línea de atención telefónica: Horario habitual 7X24.

Línea de atención para empresas: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Scotiabank Colpatria cuenta con más de 35 mil corresponsales bancarios en 984 municipios del país y más de 640 cajeros automáticos propios a nivel nacional, 190 de ellos multifuncionales para pagos y depósitos en línea.

La entidad informa que también estará disponible la Banca Virtual a través de la aplicación para dispositivos móviles y en la página web (www.scotiabankcolpatria.com), en donde los clientes podrán realizar transacciones financieras y requerir los productos y servicios ofrecidos por la entidad.

Igualmente estarán disponibles las líneas de atención del Banco en Bogotá: (601) 756 1616, Cali (602) 4891616, Medellín (604) 6041616 y a nivel nacional 01 8000 522222.

