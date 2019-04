Así serán los horarios en entidades bancarias durante la Semana Santa

Las entidades bancarias del país ya tienen listos sus planes de operación para la prestación de sus servicios durante la Semana Santa.



Esta estrategia contempla leves ajustes en los horarios, ya que durante el jueves y el viernes no se prestarán servicios en sucursales físicas por tratarse de días festivos.



(¡Tome nota! Así podrá cuidar su bolsillo en Semana Santa).



Sin embargo, la mayoría de servicios no serán interrumpidos en estos dos días, gracias a la disponibilidad de la banca virtual, habilitada las 24 horas del día con el fin de evitar impactos en sus clientes.



Las sucursales físicas estarán abiertas entre el lunes y el miércoles y algunas entidades bancarias volverán a abrirse el sábado, en las oficinas que habitualmente tienen este horario extendido.



Tenga en cuenta estos itinerarios y evite contratiempos.

Bancolombia La entidad atenderá de manera habitual desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 de abril en sus oficinas. Sin embargo, el jueves 18 y viernes 19 de abril las sucursales físicas estarán cerradas. Las oficinas de Servicios Empresariales de Banca Empresas, Valores Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia, incluyendo los Fondos de Inversión Colectiva como Fiducuenta, solo prestarán servicio hasta el miércoles 17 de abril. No obstante, tendrá disponibles los 4.860 cajeros automáticos y los 11.800 corresponsales bancarios, además de la Sucursal Virtual Personas, Sucursal Virtual Empresas, App Personas, App Empresas y Bancolombia a la Mano que ofrecen servicio las 24 horas del día.

Davivienda Davivienda abrirá sus oficinas normalmente hasta el miércoles santo. Los días festivos (Jueves y Viernes Santo), el banco no ofrecerá servicio en los canales físicos (Oficinas y Centros de Recaudo), sin embargo los canales digitales y red de ATMs, estarán habilitados 7/24 a todos los clientes. El 20 de abril, las sucursales que usualmente ofrecen servicio al público los sábados, estarán abiertas en su horario habitual.

Banco Caja Social



Entre el lunes y el miércoles de la Semana Santa, el Banco Caja Social tendrá servicio en sus horarios habituales.



Los días jueves 18 y viernes 19 no habrá atención en las sucursales físicas, debido a las festividades religiosas.



Tenga en cuenta que la Servicaja de la Terminal de Transporte de Salitre, en Bogotá, no prestará servicio de atención al público el viernes Santo.



En Popayán, el horario en las oficinas el martes y miércoles tendrá un ajuste. Esos días, la prestación de servicios será entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, en jornada continua y no abrirá sus puertas hasta el sábado.