Los horarios que tendrán algunos bancos en Colombia durante diciembre

En diciembre, los horarios en algunos de los bancos que hay en Colombia se modifican, en cuento a atención presencial, por eso, si necesita cumplir con compromisos de manera presencial, tenga en cuenta esta información.



Lo primero a dejar claro es que el 24 y el 31 de diciembre algunos bancos tendrán atención limitada y otros no tendrán. Además, aunque hay sucursales bancarias con atención los fines de semana, para este año ya solo queda el sábado 18, pues el 25 es festivo.



A continuación, los anuncios de dos bancos



BANCOLOMBIA



Esta entidad tendrá atención en sus horarios normales los días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.



El día 24 tendrá servicio gasta la 1 p.m. y el 31 estará cerrado.



No habrá servicio el 25 de diciembre de 2021 (ni el 1 de enero de 2022), por festivos, ni los domingos 12, 19 y 26 de diciembre.



Y es importante que sepa que sucursales que se encuentran dentro de empresas estarán al servicio de acuerdo con las necesidades y solicitudes de cada una de ellas.



Asimismo, considere:



- El 24 de diciembre, cuando se cierren las sucursales, se podrán realizar transacciones desde y hacia Fondos de Inversión en la app Bancolombia y en la Sucursal Virtual.



- Si realiza una solicitud de cancelación de Fondos de Inversión el jueves 30 de diciembre, esta será pagada desde el 3 de enero de 2022.



- Los días sin servicio en sucursales, usted podrá usar, sin problema, cajeros electrónicos, kioscos, corresponsales bancarios, sucursales virtuales, apps, Nequi, sucursal telefónica, Tabot y redes sociales.



BBVA



Esta entidad funcionará el 24 de diciembre, en sus oficinas presenciales, hasta la 1 p.m. Y el 31 de diciembre no habrá servicio.



Aquí también aplica que el 25 no funcionará, por ser festivo, pero el sábado 18 sí.



Lo que podrá usar sin problemas son los canales de atención virtual que tiene el banco, como app BBVA, página web, BBVA Ney y cajeros electrónicos para el retiro de dinero.



