Horas pico en El Dorado, el centro del pulso por la unión Avianca-Viva

Tras la negativa de las autoridades a la integración exprés que solicitaron Avianca y Viva, argumentando problemas de liquidez en la segunda aerolínea, y en medio de la reciente investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio por supuesta integración empresarial sin tener los permisos para avanzar en ese propósito, la puja en el mercado aeronáutico por este caso sigue al rojo vivo.



Según conoció en exclusiva Portafolio, el punto clave para los competidores es que en realidad se generen condiciones de competencia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que hoy, si bien ya no concentra la mitad del flujo de viajeros mensuales como hace varios años, sí representó en octubre más de la tercera parte (34,5%) de los viajeros nacionales movilizados en todo el país, según datos de la Aeronáutica Civil.



Fuentes de la industria explican que, al ser la única terminal del país cuya capacidad es inferior a la demanda de los viajeros, las operaciones de cada temporada (verano o invierno según parámetros de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo -Iata) en El Dorado se organizan bajo un esquema de slots, usado en terminales áreas saturadas en diferentes países del mundo.

En el lenguaje aeronáutico un slot se conoce como al intervalo de tiempo que requiere una aeronave para realizar sus maniobras de aterrizaje y despegue, lo cual incluye el uso de pista, los corredores de carreteo, la salida de viajeros del avión, la recogida de nuevos pasajeros y el uso de la posición de parqueo.



El punto, según explican las fuentes, es que si bien en la mayoría de países hay grupos aeronáuticos dominantes, en México y Brasil su participación en los slots de las horas pico o con mayor tráfico oscilan cerca del 30% y el 35%.

Por encima de otros

Sin embargo, en el caso de El Dorado, dichos porcentajes serían mucho más altos si se suman los slots asignados a Avianca y a Viva, según datos del sistema de asignación Score, que maneja la oficina de transporte aéreo de la Aeronáutica Civil.



Portafolio conoció que para la temporada Winter 2022-2023 (del 30 de octubre pasado al 26 de marzo próximo), estando integradas estas dos aerolíneas tendrían porcentajes superiores al 40% para los despegues a la 8 de la mañana, pero que suben al 60% y 65% para las 6 de la mañana y 7 de la mañana, respectivamente.



Y en el caso de las horas pico de la tarde, el sistema Score muestra que en las llegadas de las 6 de la tarde la cuota es del 56%; a las 9 de la noche del 55% y a las 11 de la noche del 57%.



Esto obedece a que son las horas en que los viajeros más prefieren movilizarse, sobre todo los de negocios, para salir temprano de capital y regresar en la noche.



Una fuente de la industria destaca que, para generar una competencia real, cuando Avianca dijo estar dispuesta a ceder slots, esa renuncia debería ser a parte de esas franjas premium y no sobre las horas valle, que sencillamente no agregan tanto valor comercial a la hora de vender tiquetes.



Y agrega que debido a que la metodología de la Iata establece que, si la aerolínea dominante usa al menos el 80% de los slots de una temporada, tiene el derecho de mantener la asignación para el período siguiente, es muy complicado ‘lograr un cupito’ en dichas franjas, sin las cuales no se pueden comercializar lo vuelos a los viajeros.



Portafolio consultó a Avianca sobre las franjas y rutas concretas que estaría en disposición de ceder, pero al cierre de esta edición la compañía no dio una respuesta.



Al respecto, el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Eafit, Camilo Acosta, aseguró que si bien a nivel general estas dos aerolíneas tienen más del 42% de los slots en El Dorado, el número asciende hasta 60% en las horas ‘prime’, por ende, la oferta debe ser acorde a su participación en las horas de mayor demanda del mercado y así nivelar la balanza.



“Es un llamado de atención para que esos slots no sean como si fuera algo caritativo, sino que se haga rigurosamente, que no sea ‘devolvimos cierta cantidad de slots pero a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde’, que haya una devolución que se estudie bien y sea a lo largo de todos los horarios”, manifiesta.



Sobre el máximo que está dispuesto Avianca regresar, que es hasta el 60% de lo que Viva vuela en El Dorado, si bien es un juego más justo, dijo que es vital saber en qué horarios están dispuestos a ceder, incluso debería incidir la decisión de la Aerocivil sobre el negocio.



“Además, hay que procurar que no queden rutas monopólicas, donde solo haya un jugador, y que haya una competencia balanceada (...) Ojalá Viva, que si está en condiciones de quiebra logre recuperarse, pero la solución no es que Avianca lo integre”, remarcó.



La decisión sobre este negocio tendrá que ser tomada por la Aerocivil antes del 23 de enero de 2023.

‘No tenemos interés de afectar a Viva’: Ultra

Tras la disputa entre las aerolíneas competidoras por el negocio que se alista entre Avianca y Viva, el abogado que encabeza el proceso de Ultra Air, Emilio Archila, quien insistió para que se iniciara la investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntamente iniciar la alianza sin previa autorización, aseguró que el interés de la firma que representa es brindar garantías en el tablero de juego, y no como lo aseguró Avianca, “dificultar -en beneficio propio y no de los colombianos- el desenlace de esta operación y sacar a Viva”.

“Argumentamos y demostramos que no se da ninguna de las condiciones para que la integración se apruebe usando la excepción de empresa en crisis. Pero, más allá de eso, no tenemos ningún interés en afectar a Viva. Uno otro de los interesados demostró que Viva no ha acudido a ninguno de los instrumentos de apoyo y salvamento que existen antes de pretender que los consumidores paguemos por su éxito”, remarcó.

Sobre ceder los slots, que está dispuesto Avianca en el aeropuerto El Dorado, y que podrían ser hasta el 60% contando los que Viva posee, Archila considera que este esfuerzo es insuficiente, por tanto este es apenas la punta del iceberg y no consideran los más de 15 argumentos que la Aeronáutica Civil dictó ante la negativa.

“Las garantías que presentaron son absolutamente insuficientes para aprobar esa operación. Esas 15 restricciones encontradas por la Aerocivil a la libre competencia, cada una obliga legalmente a objetar la integración y las garantías que dan son apenas de algunas pocas, entonces si aún los acondicionamientos fueran buenos, no sería suficiente para que se aprobara la integración”, señala el abogado.

Además dijo “devolver algunos slots no es una solución estructural porque no se está modificando el procedimiento de cómo se asigna, además, solo es una de las restricciones. Ni lo que ofrecen cumple con los requisitos, ni con lo que dice la ley para que les aprueben la integración”.

La investigación avanza en las manos de la Superindustria sobre el acuerdo que unifica sus derechos económicos.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS Y

PAULA GALEANO BALAGUERA