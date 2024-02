Hilton Bogotá invertirá $7.000 millones para su remodelación

El Hotel Hilton Bogotá es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Por su ubicación y marca, se ha posicionado entre los favoritos de los turistas extranjeros y por su gastronomía también por locales.



En entrevista con Portafolio, Agustín Maddocks, su gerente general, analizó esta buena dinámica y anunció que para seguirle la pista a las tendencias de los viajeros, invertirán $7.000 millones en su salón de eventos, en el restaurante La Ventana y en las habitaciones. Este año le apuntan fuerte a los huéspedes corporativos individuales y a grupos.



¿Cómo le fue a Hilton en 2023?



Hilton Bogotá tuvo un muy buen año respecto a lo que había proyectado en su presupuesto y también frente a 2022, año en el que el primer semestre no fue tan bueno para la ciudad y por consecuencia tampoco para el hotel. Pero hacia los dos últimos trimestres del año vimos una recuperación muy interesante, lo que nos sentó una base superior para el 2023.



Al comienzo, pensábamos que no iba a ser tan bueno, pero la devaluación del dólar impulsó muchísimo nuestras tarifas que están en dólares y los ingresos fueron superiores. Así que el primer semestre fue muy bueno, pero el segundo semestre por efecto de tipo de cambio, no fue tan bueno en cuanto a ocupación.



En resumen, el 2023 para Hilton Bogotá fue un muy buen año.



Como miembro de Cotelco capítulo Bogotá, ¿cómo vio a la ciudad?



Como miembro de la junta directiva de Cotelco en el capítulo Bogotá y Cundinamarca, y viendo algunos números que nos provee Cotelco Nacional, Bogotá fue la única ciudad que se mantuvo a nivel, que no cayó en la ocupación. Eso es bastante importante porque la mayoría de las ciudades que ellos monitorean registraron una caída.



La ocupación de Bogotá está alrededor del 65% y nosotros no estamos muy lejos de ese promedio.



¿Ustedes han sentido que las personas ya no se hospedan tanto en hoteles?



Es algo con lo que convivimos hace varios años desde que apareció el efecto Airbnb. Lo que sí creo es que se estableció bastante que el huésped que viene por pocas noches prefiere un hotel y tal vez en estadías más prolongadas la dinámica es diferente, pero el huésped de negocios, al que principalmente nosotros le apuntamos, y que viene por dos o tres noches, le queda mucho más cómodo quedarse en el hotel.



¿Cómo sigue ese nicho con el teletrabajo?



Antes de la pandemia ocupaba un lugar muy importante en nuestra segmentación. Eso ha caído porque las oficinas que tenemos cerca del hotel no están 100% ocupadas. Eso nos obligó a buscar otro tipo de negocios en los cuales el hotel va muy bien, como por ejemplo tener grupos, pues al tener el salón más grande con 500 metros cuadrados y varios espacios adicionales, nos permite recibir a un congreso o convención.



¿Qué otras tendencias ustedes están viendo y cambios en el mercado?



Por un lado, vemos es que el huésped hoy combina mucho más el trabajo con el esparcimiento. La gente está buscando más conectividad, más personalización y experiencias únicas.



Ahí es donde entra gran parte del desafío, a través de nuestros miembros de equipo que son los que generan esa personalización y esas experiencias únicas.



¿Cómo han visto el aumento de viajeros internacionales llegando al país?



Lo primero que vimos es que Bogotá es la ciudad más favorecida. De hecho es la que ha recibido un porcentaje interesante mayor respecto del año pasado. Por otro lado, el nuevo director de turismo de Bogotá tiene como objetivo posicionar a Bogotá como un referente turístico en la región y en el mundo. Eso es algo muy interesante.



Bogotá es un hub muy potente que siempre nos va a permitir captar cualquier tipo de negocio porque cuando las empresas grandes quieren hacer reuniones o los corporativos quieren viajar siempre buscan una muy buena conectividad y eso es lo que ofrece Bogotá; el Dorado es un aeropuerto ejemplo.



¿Cuál es su apuesta este año con ese crecimiento?



Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo el negocio de grupos, pues ha crecido mucho en los últimos dos años. Además, seguir recuperando ese negocio del huésped individual corporativo, que era un cliente clásico del hotel.



Hay que poner sobre la mesa una agenda muy interesante en donde Bogotá es un destino turístico para ‘leisure’, lo cual nos va a beneficiar para evitar la caída de la ocupación de los fines de semana, porque el huésped corporativo se regresa a su casa.



Hay que trabajar en una agenda para mostrar todos los festivales y conciertos del año y ferias para poder promocionar principalmente los fines de semana o por ejemplo Semana Santa, que ya sabemos que son momentos de muy baja ocupación. Ese será un gran desafío.



También hay que trabajar para que Bogotá sea un referente gastronómico.



¿Invertirán este año?



Es un año bastante interesante porque tenemos algunos proyectos de inversión en el hotel.



Por un lado, vamos a remodelar nuestro salón más importante de 500 metros cuadrados, vamos a mejorar su acústica con una tecnología renovada y vamos a mejorar la iluminación, es una remodelación completa.



También tenemos planificado para este año remodelar nuestro restaurante La Ventana, un restaurante que tiene un alto nivel de gastronomía.



Como tercer proyecto grande vamos a remodelar las habitaciones y esperamos tener algunas para fin de año y replicar este modelo a partir del año 2025.



¿A cuánto ascienden estas inversiones?



Es una inversión aproximada de $7.000 millones, de los cuales este año serían $3.000 millones.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio